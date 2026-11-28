Pânza, ca depozit de informații genetice

Cercetătorii au luat în calcul toate probele genetice disponibile, cu scopul de a reconstitui materialul biologic depus pe țesătură în decursul secolelor.

Pentru Noemi Procopio, cercetătoare în științe criminalistice la Universitatea din Lancashire, Marea Britanie, giulgiul are valoarea unei arhive.

„Giulgiul reprezintă o adevărată arhivă de informații genetice, acumulate de-a lungul secolelor prin interacțiunea cu oamenii și prin expunerea la factorii de mediu”, arată sciencealert.com.

O tehnică fără copierea artificială a ADN-ului

Pânza a mai fost supusă unor teste genetice în trecut, însă noul studiu a avansat considerabil, prin folosirea secvențierii metagenomice de ultimă generație, fără PCR.

Renunțarea la PCR înseamnă că bucățile de ADN nu au fost multiplicate artificial prin reacția de polimerizare în lanț, astfel că rezultatele sunt mai puțin expuse distorsiunilor.

Secvențierea de ultimă generație permite ca milioane de bucăți de ADN să fie citite deodată, iar abordarea metagenomică urmărește material genetic indiferent de organismul din care provine, fără a se limita la unul singur.

Puse laolaltă, aceste elemente explică de ce analiza actuală acoperă mult mai mult decât testele anterioare.

Oameni și animale, în urmele de pe giulgiu

Rezultatele au fost bogate, potrivit sursei citate. Pe pânză s-a găsit ADN uman aparținând mai multor linii genetice, printre care unele europene și din Orientul Mijlociu. Echipa a detectat și material genetic animal, de la câini, pisici, porci, cai, bovine și găini.

Coral, cereale și fructe

Giulgiul pare să fi venit în contact, la un moment dat, cu fragmente de coral roșu din Mediterana, material căutat în trecut pentru confecționarea bijuteriilor și a obiectelor de decor.

Analiza a scos la iveală și urme de plante cultivate, precum grâul și porumbul, dar și semnături genetice legate de morcovi, banane, portocale, arahide și cartofi.

Când a fost contaminată pânza

Câteva dintre aceste plante au o origine îndepărtată. Porumbul și arahidele au fost cultivate inițial pe continentul american, pe când bananele și portocalele au fost aduse în Europa prin comerțul dezvoltat ulterior.

Analizând împreună urmele de plante și de animale, Barcaccia și colegii săi consideră că pânza nu putea fi contaminată mai devreme de Evul Mediu târziu, adică în secolele de după călătoriile lui Marco Polo și după ce Cristofor Columb a descoperit America.

„Deși dovezile ADN nu pot răspunde tuturor întrebărilor legate de vechimea sau autenticitatea pânzei, ele oferă informații noi despre istoria sa biologică și demonstrează modul în care progresele științei criminalistice pot scoate la iveală informații noi despre artefactele istorice”, a afirmat Procopio.

ADN-ul profesorului care a prelevat probele

Multe dintre urmele umane identificate aparțin, de fapt, regretatului profesor Pierluigi Baima Bollone, al cărui profil genetic se regăsește într-o mare parte a ADN-ului uman analizat.

Probele examinate în noul studiu fuseseră colectate chiar de el, de pe Giulgiu, în 1978.

Datarea cu radiocarbon și reparațiile pânzei

Separat de testele genetice, două fire luate din racla în care se păstra giulgiul au fost datate cu radiocarbon. Rezultatele au indicat perioadele dintre 1451 și 1622 d.Hr., respectiv dintre 1642 și 1800 d.Hr., cu mult mai târzii decât epoca din care se presupune că ar proveni pânza.

Ambele intervale coincid cu momentele în care giulgiul se știe că a fost reparat, în 1534, în urma incendiului de la Chambéry, și apoi în 1694, conform aceleiași surse.

„Descoperirile noastre reprezintă o contribuție nouă și importantă în acest domeniu, oferind o imagine detaliată asupra urmelor biologice lăsate de secole de interacțiuni sociale, culturale și ecologice”, au scris cercetătorii în studiu.

Întrebări încă fără răspuns

Originea și autenticitatea Giulgiului din Torino rămân subiecte cu multe necunoscute. Noul studiu adaugă totuși date despre trecutul pânzei și arată că, pe măsură ce tehnicile științifice se perfecționează, despre această faimoasă țesătură se pot afla tot mai multe.

Cercetătorii consideră că alte informații ar putea apărea dacă rezultatele ar fi puse alături de analizele altor textile și obiecte antice.

Studiul a reconfirmat, în opinia lor, cât de eficiente sunt metodele avansate atunci când trebuie identificate urme genetice.

„Giulgiul din Torino continuă să fascineze istoricii, oamenii de știință și publicul larg, iar noi suntem încântați să prezentăm informații noi despre complexitatea biologică păstrată în probele colectate în urmă cu aproape 50 de ani, de către tehnologiile moderne și de ultimă generație de analiză criminalistică a ADN-ului”, a conchis Noemi Procopio.

Citește și: Noi ipoteze uluitoare despre misterul Giulgiului lui Christos