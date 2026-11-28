Ce aduce recunoașterea oficială

„Pentru credincioși, recunoașterea oficială a părintelui Arsenie Boca, ca Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, reprezintă o validare a evlaviei populare. S-a trecut astfel la cultul liturgic public al părintelui. Canonizarea a pus capăt îndelungatelor dispute teologice din spațiul public, oferind credincioșilor certitudinea că cel numit de multă vreme <Sfântul Ardealului> a intrat în panteonul sfinților români ortodocși. Credincioșii se roagă cerând ajutorul și mijlocirea în fața lui Dumnezeu, ca sfânt recunoscut. Reprezentarea sa în icoane cu aureolă devine canonică.

Totodată, are slujbe oficiale (Acatist, Tropar) care pot fi oficiate în toate bisericile. Mănăstirea Prislop dobândește statutul oficial de loc de pelerinaj la sfintele moaște”, explică prof. Tașnadi.

Foto: Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Arsenie/ Cotidianul 2025

„Sfântul Ardealului“, cu mult înainte de canonizare

„Părintele Arsenie Boca a fost numit <Sfântul Ardealului> cu mult înainte de canonizarea sa oficială de către BOR. Acest supranume național a pornit inițial de la o poreclă admirativă a colegilor săi din timpul studenției, la Facultatea de Teologie din Sibiu (1929-1933). Era de atunci admirat pentru evlavia și modul său ascetic de viață”, spune prof. Alexandru Tașnadi.

Duhovnicul căutat de mulțimi, prigonit de regim

„Credincioșii din Transilvania, dar și din întreaga țară, au fost atrași de faima și renumele său de mare duhovnic. Se spunea că are harul clarviziunii și că putea <citi sufletele oamenilor>. Mulți dintre pelerini mărturiseau că Părintele Arsenie le cunoștea păcatele sau problemele înainte ca aceștia să le mărturisească.

Foto: Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Arsenie/ Cotidianul 2025

Încă din vremea când activa la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus (anii ’40) și ulterior la Prislop, mii de oameni mergeau pe jos sau cu căruțele pentru a-i asculta predicile sau pentru a primi sfaturi. În inima Transilvaniei s-a declanșat o revigorare duhovnicească care a marcat profund starea de spirit din regiune.

După instaurarea regimului comunist a urmat prigoana. Refuzul său de a ceda în fața regimului opresiv a declanșat teroarea: repetate arestări, anchete, muncă silnică la Canalul Dunăre-Marea Neagră. Obligat să trăiască în haine civile, a fost exilat forțat din monahism. Aceste opresiuni au condus în ochii poporului la consolidarea statutului de mărturisitor și prigonit pentru credință și demnitate”, mai spune spune prof. Tașnadi.

Mormântul de la Prislop, loc de pelerinaj

„După trecerea sa la cele veșnice, acum 37 de ani (1989), mormântul său de la Mănăstirea Prislop a devenit unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din România. Numeroasele mărturii ale credincioșilor despre rugăciunile ascultate, despre vindecări, mențin vie convingerea că Ardealul a dat un sfânt.

Se spune că pe patul de moarte, în fața unui preot (discipol al Părintelui Arsenie), omul din Securitate care l-a urmărit 30 de ani ar fi mărturisit: „Omul ăsta a fost sfânt“. Numeroasele mărturii constante ale credincioșilor au contribuit la recunoașterea oficială, ecleziastică ce a urmat ulterior”, arată profesorul.

Sfânt în inima românilor, înainte de canonizare

„Acum un an, la Slujba de canonizare a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, atât ierarhii, cât și miile de pelerini prezenți au spus că Părintele Arsenie Boca ocupa deja de zeci de ani locul de <sfânt> în inima românilor. Canonizarea nu a schimbat intensitatea evlaviei lor. Acest demers oficial le-a confirmat credința că rugăciunile transmise la mormântul său au reverberație în cer.

Înalții ierarhi prezenți cu acel prilej, Mitropolitul Laurențiu al Ardealului sau Episcopul Nestor al Devei și Hunedoarei, au subliniat că evlavia poporului vine din <izvorul nesecat de minuni> și ajutorul, mijlocirea simțită de oameni către Dumnezeu în momente de criză și cumpănă ale vieții lor.

Foto: Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Arsenie/ Cotidianul 2025

Poporul s-a identificat cu Părintele Arsenie, martor al credinței și demnității, văzând în el un ocrotitor care a suferit alături de el îndurând prigoana și temnițele comuniste. Credincioși mai vârstnici sau ucenici au spus ca mărturii că <tot ce a spus Părintele s-a împlinit>.

Pentru toți aceștia, Părintele Arsenie rămâne duhovnicul vizionar care oferea soluții viabile și valabile pentru generații, orientându-le spre o viață întru Hristos”, arată prof. Alexandru Tașnadi.

Între oamenii de știință și oamenii simpli

„Părintele Arsenie Boca a fost recunoscut deopotrivă de oamenii de știință și de oamenii simpli, datorită capacității sale unice de a îmbina cultura sa enciclopedică vastă cu o trăire spirituală profundă și cu abilitățile extrasenzoriale remarcabile (harul clarviziunii, văzător cu duhul).

„Celebrul neurolog dr. Dumitru Constantin-Dulcan explică faptul că Părintele reușea să acceseze performanțe uimitoare ale creierului și ale spiritului. Totodată, manifesta un nivel de conștiință care uimea știința modernă și oferea mângâiere sufletească oamenilor obișnuiți.

Aceștia îl simțeau ca pe un izvor de mângâiere și un duhovnic vizionar. Mii de oameni îl căutau pentru că le știa viața, numele, trecutul și gravele probleme ale vieții, înainte ca aceștia să le spună părintelui. Le oferea sfaturi concrete de viață, remedii pentru boli și îi îndruma spiritual cu fermitate, blândețe și bunătate”, precizează prof. Tașnadi.

„Pentru oamenii de știință, Părintele Arsenie nu era un mistic izolat. Era un om deosebit de învățat, studiind Teologia, Medicina și Belle-Arte. Oamenii de știință precum cunoscutul profesor Dumitru Constantin-Dulcan l-au privit ca un fenomen de studiu academic. Asta datorită capacităților sale uimitoare, ca de pildă bilocația sau premoniția”, explică prof. Alexandru Tașnadi.

Iubirea, forța care construiește

„Privindu-l din perspectivă neurologică, dr. Dulcan spune că Părintele reușea să-și sincronizeze emițătorii cerebrali prin energia <emoției divine> și a unei iubiri absolute. În acest mod gândul pur se transformă în realitate biologică și fizică.

În cunoscuta sa carte <Inteligența materiei>, profesorul Dulcan susține că iubirea este forța coezivă a materiei. Savantul consideră că Universul este guvernat de două forțe: frica și iubirea. Prima distruge, iar cealaltă construiește. Această a doua forță este cea care se constituie într-o energie cosmică fundamentală care permite creierului uman să atingă performanțe uimitoare, așa cum demonstra Părintele Arsenie Boca.

Doctorul Dulcan consideră că la nivel microscopic celulele comunică între ele și activează după un plan prestabilit, sugerând că ar exista un Arhitect Inteligent, Dumnezeu, în spatele întregului Univers. În toate conferințele sale, dar și în numeroase cărți publicate, dr. Dulcan arată că gândurile au o chimie specială care influențează materia”, mai explică prof. Alexandru Tașnadi.

Credința, mai puternică decât prigoana

„Răbdarea și statornicia Părintelui Arsenie Boca de-a lungul celor 50 de ani de persecuție, arestări, anchete și interdicția de a sluji reprezintă o profundă lecție de viață, spiritualitate și demnitate. Interdicția de a purta rasa monahală spre a sluji la altar (cum a fost cazul său din 1959) a constituit o grea lovitură. Dar Părintele considera că adevărata Biserică este cea din sufletul omului.

Contrar acestei interdicții, el a continuat să slujească lui Dumnezeu prin pictura bisericească de la Drăgănescu sau îndrumarea spirituală, discretă a multor oameni care-l căutau. Deși a îndurat suferințele din temnițele dure Jilava sau Temișana, ori lagărul de la Canal, Părintele nu și-a trădat principiile și nici nu a acceptat colaborarea cu regimul opresiv.

În acest mod a demonstrat că poți fi liber din punct de vedere spiritual chiar între zidurile celulei sau sub strictă supraveghere, deoarece adevărata libertate vine din interior. Când suferința capătă un sens, precum cea a medicului Viktor Frankl (supraviețuitor de la Auschwitz), atunci cel opresat este liber în conștiință”, amintește prof. Tașnadi.

Suferința transformată în rod spiritual

„Izolarea forțată, cum a fost de pildă cea de la Sinaia, nu l-a afectat spiritual pe Părintele Arsenie, ci i-a adâncit trăirea. El n-a căzut în deznădejde. Nici n-a prins ură împotriva torționarilor. Și-a îndreptat energia spre arta sacră și reflecțiile sale de esență teologică. Ca atare, încercările dure ale vieții nu au apărut ca să-l distrugă, ci să-l întărească, pentru că obstacolele și încercările contribuie întotdeauna la dezvoltarea rezilienței și forței interioare.

Să ne amintim de fraza filosofului Friedrich Nietzsche: „Ceea ce nu mă ucide, mă întărește“. Cu alte cuvinte, vedem aici nu o încurajare a suferinței de dragul suferinței, ci o idee despre puterea omului de a depăși greutățile și de a învăța din ele. Aici e vorba despre transformarea suferinței în rod spiritual. Să constatăm că Dumnezeu ne rotunjește sufletul prin încercări”, explică profesorul.

De ce se roagă oamenii Sfântului Arsenie

„Încrederea oamenilor în puterea de mijlocire a Sfântului Arsenie Boca își are izvorul în îmbinarea dintre mărturiile istorice de vindecare, harul său deosebit din perioada vieții și nevoia permanentă de speranță a sufletelor oamenilor. Sunt numeroase mărturii transmise prin viu grai despre vindecări sau rezolvări ale unor situații de criză sau grele încercări.

Acele mii de pelerini care vizitează Mănăstirea Prislop știu că în perioada regimului comunist Părintele a purtat o grea cruce (prigoană, temniță, interzis de la slujire, anchetat și urmărit). Ca atare, acești oameni aflați în diverse încercări ale vieții simt mult mai profund că un om care a suferit atât de mult le înțelege cel mai bine necazul”, susține prof. Tașnadi.

Foto: Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Arsenie/ Reportaj Cotidianul 2025

Un mesaj pentru omul zilelor noastre

„Dacă facem apel la textele, predicile sau îndemnurile moștenite în cărți precum <Cărarea împărăției> sau <Cuvinte vii>, Părintele a cărui canonizare o prăznuim, am putea identifica un mesaj pentru omul zilelor noastre. Un mesaj direct, aspru, dar plin de iubire salvatoare.

Ne-ar spune: Opriți-vă! Trageți-vă sufletul și treceți la introspecție! Goana după cele materiale este o capcană a minții! Să ne aminti ce scria: „Cine are mintea plină de griji pământești, nu are loc pentru Dumnezeu“, amintește profesorul Alexandru Tașnadi.

Frica, lipsă de credință

„Părintele Arsenie spunea că frica este lipsă de credință, iar omul contemporan a îmbrățișat modelul antropocentric. El caută să rezolve, să controleze totul fără ajutorul lui Dumnezeu, deși știm Cuvântul Scripturii: „Fără Mine nu puteți face nimic“ (Ioan 15:5) / „Nu vă temeți“ (Luca 12:7). Este o chemare la încredere în locul fricii.

Ca atare, în societate cresc anxietatea, depresia, panica, grijile, iar toate acestea vin din păcatele nemărturisite sau dintr-un mod de viață haotic. Liniștirea minții, a conștiinței, se face prin spovedanie. Părintele spunea: „Veți vedea cum dispare frica de viitor“, precizează profesorul.

Biserica, „corabia salvării“

„În zilele noastre, lumea este plină de oameni care trăiesc fără Dumnezeu sau care au rupt legătura cu Tatăl Ceresc. Alții văd credința ca pe <un hobby de duminică>. Unii afirmă adesea <sunt credincios, dar nu merg la biserică>. Pe acești oameni, Sfântul Arsenie de la Prislop i-ar sfătui ferm, dar blând să-și încarce cât mai des sufletul cu Sfintele Taine.

Autoizolarea spirituală duce la o deșertificare sufletească. Părintele le-ar spune celor care trăiesc departe de Dumnezeu că pot trece peste încercări cunoscând viața Bisericii, care <nu este doar o clădire, ci este corabia salvării voastre>, conchide prof. univ. dr. emerit Alexandru TAȘNADI.