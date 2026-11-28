Locuri libere tot mai greu de găsit

Când apar, în noiembrie și decembrie, primele alerte meteo de polei sau ninsoare, programările la vulcanizări se obțin tot mai greu. Din acest motiv, e util ca șoferii să afle dinainte cât vor plăti pentru schimb și ce include serviciul, potrivit sursei citate.

Tarife în funcție de mărimea roților

În sezonul 2026-2027, un schimb complet pentru cele patru anvelope costă de regulă între 180 și 300 de lei, suma depinzând de diametrul roților și de atelierul ales.

Pentru jante de 15-16 inch, prețul se situează în jur de 180-260 de lei. Dacă mașina are roți de 17-18 inch, suma urcă spre 220-290 de lei, potrivit bucuresti.ro.

Peste 350 de lei se poate ajunge în cazul SUV-urilor, al roților de 19-20 inch sau al anvelopelor run-flat. Sumele au caracter orientativ pentru Capitală și nu sunt prețuri impuse uniform tuturor atelierelor, arată sursa citată.

Varianta mai ieftină, cu jante separate

Costul scade atunci când anvelopele pentru sezonul rece se află deja pe jante separate. Mecanicul schimbă în acest caz roțile întregi, fără să mai fie nevoie ca anvelopele să fie scoase de pe jantă, iar pentru o mașină obișnuită operațiunea ajunge la circa 145-170 de lei.

Înainte de a face programarea, șoferilor li se recomandă să afle dacă în tarif intră echilibrarea, controlul presiunii și, la nevoie, valvele noi pentru unele operațiuni pot fi taxate separat, avertizează sursa citată.

Vulcanizare la ușa clientului

Cei care nu vor să se deplaseze la atelier pot cere ca anvelopele să fie înlocuite acasă sau la locul de muncă.

În București, un astfel de serviciu ajunge la circa 470-550 de lei pentru un set de patru, transportul fiind inclus, în funcție de mărimea roților.

Costuri în plus pot apărea în cazul intervențiilor pe timp de noapte sau al unor probleme tehnice.

Unde stau anvelopele de vară

O cheltuială suplimentară apare atunci când anvelopele de vară nu au unde fi păstrate. Pentru cei care locuiesc la bloc, hotelurile de anvelope reprezintă o soluție în locul balconului, al boxei sau al garajului.

Dacă se lasă la depozit doar anvelopele, setul de patru costă 120-200 de lei pentru aproximativ șase luni.

Cine predă roțile întregi, cu jante cu tot, plătește 190-230 de lei. Adunate, schimbul și păstrarea anvelopelor pot însemna circa 350-500 de lei pe sezon.

Ce prevede legea

În România, legislația nu fixează o dată anume pentru montarea anvelopelor de iarnă.

Conform art. 102 din OUG nr. 195/2002, ele sunt obligatorii când drumul public pe care se circulă este acoperit de zăpadă, gheață sau polei. Așadar, 1 noiembrie sau 1 decembrie nu sunt termene stabilite prin lege.

Avantajul programării din timp

Amânarea până la prima ninsoare vine însă cu riscul unor vulcanizări pline. Cine se programează mai devreme are timp să compare tarifele și să verifice dacă anvelopele mai rezistă un sezon, se precizează în sursa citată.

Șoferii sunt sfătuiți să controleze, înainte ca anvelopele să fie puse pe mașină, gradul de uzură, posibilele fisuri și starea lor de ansamblu.

O verificare a geometriei roților poate fi necesară atunci când mașina are tendința să tragă lateral sau anvelopele se uzează inegal, însă ea nu trebuie făcută la fiecare schimb de sezon.

Bugetul recomandat

Pentru cei care vor un reper de cheltuieli, sursa citată propune o sumă orientativă. „Pentru majoritatea autoturismelor, un buget de 200–300 de lei este un reper rezonabil pentru schimbarea completă a anvelopelor în București, fără depozitare sau alte servicii suplimentare”, conchide sursa citată.