Pragul de doi metri

Dacă legea, regulamentele de urbanism sau obiceiul locului nu prevăd altceva, vecinii decid împreună înălțimea zidului comun, care nu poate trece însă de doi metri. În calculul înălțimii intră și coama, adică partea de sus a construcției, potrivit articolul 662,din Legea nr. 287/2009, conforma Digi24.

Când sunt permise împrejmuiri mai înalte

Prin regulamentele de urbanism adoptate la nivel local, gardurile dintre parcele vecine pot avea și alte dimensiuni. De asemenea, acestea pot reglementa materialele, aspectul sau transparența construcției, arată sursa citată.

Un exemplu vine din București, unde unele documentații de urbanism aprobate permit garduri de 2,20 metri pe laturile laterale și din spate ale parcelelor.

Spre stradă, recomandarea este ca împrejmuirile să fie transparente și să nu treacă de doi metri.

Materialele acceptate de lege

Betonul, cărămida, piatra, lemnul și metalul se regăsesc printre materialele pe care legislația actuală le enumeră pentru împrejmuiri, iar terenurile pot fi separate și prin garduri vii.

Definiția legală cuprinde construcțiile, permanente sau temporare, care marchează limitele unor terenuri aflate în proprietate și le protejează de intruziuni, inclusiv cele din sârmă ghimpată fixată pe bulumaci ori din plantații specifice.

Forma și transparența, decise local

Nu există un model unic de gard impus la nivel național. Potrivit sursei citate, forma, culoarea, dimensiunile și transparența pot fi însă reglementate prin regulamentele locale, iar construcția trebuie să se potrivească arhitecturii specifice zonei.

În unele perimetre, autoritățile pot cere ca gardurile dinspre stradă să aibă partea de jos plină și partea de sus deschisă, ca să se păstreze vizibilitatea.

Între curțile vecinilor, în schimb, pot fi acceptate garduri complet opace, care le oferă proprietarilor intimitate.

Ca să afle ce condiții se aplică terenului său, proprietarul poate cere primăriei un certificat de urbanism, înainte să înceapă lucrările.

Cui aparține gardul de pe linia de hotar

Potrivit articolului 660 din Codul civil, orice despărțitură dintre două terenuri, fie ea zid, șanț sau de alt tip, este prezumată a le aparține în comun vecinilor, dacă actele sau alte probe nu arată altceva, arată sursa citată.

În principiu, un gard ridicat chiar pe linia de hotar este privit ca despărțitură comună, deținută de ambii proprietari.

Regula nu mai funcționează însă dacă se poate dovedi că doar unul dintre ei îl deține exclusiv.

Situația se schimbă atunci când un vecin își construiește gardul în interiorul propriului teren, nu pe linia de hotar.

Când e nevoie de autorizație

De la 25 august 2026, autorizarea lucrărilor urmează regulile noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, aprobat prin Legea nr. 169/2026.

Ridicarea unui gard nou necesită, în principiu, autorizație. Pentru înlocuirea completă a unui gard existent, legea permite o procedură simplificată, pe baza unei notificări trimise autorității locale, cu condiția ca terenul să nu se afle în zone construite protejate sau în zone de protecție a monumentelor istorice.

În afara acestor zone, reparațiile curente se pot face fără autorizație și fără notificare prealabilă, dacă nu se modifică nici forma gardului, nici materialele folosite inițial.

Cine plătește gardul comun

Costurile unui gard comun se pot împărți între vecini, însă legea prevede și excepții. Un coproprietar poate evita plata întreținerii și a reparațiilor dacă renunță la dreptul său de proprietate asupra despărțiturii comune, caz în care se aplică dispozițiile privind cartea funciară.

Excepția nu este valabilă, conform articolului 663, pentru vecinul care are o construcție sprijinită pe zidul comun sau care obține alt folos din exploatarea despărțiturii.