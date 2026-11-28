Proiectul propus de Guvernul Niculescu, care ar urma să modifice Legea 55/2001 privind liberul acces la informații de interes public, introducând costuri pentru cei care solicită astfel de informații, este sprijinit și de Asociația Municipiilor din România (AMR), condusă de Lia Olguța Vasilescu.

Într-o scrisoare, citată de G4Media, semnată de primarii marilor municipii precum Iași, Cluj, Constanța, Oradea, Sibiu, Pitești și Galați, dar chiar și București, sunt expuse pe larg motivele pentru care această modificare ar trebui aprobată.

Asociația precizează că această modificare legislativă vine în întâmpinarea unor probleme reale, semnalate repetat de administrațiile locale.

„Scopul acestor modificări nu este îngrădirea accesului cetățenilor la informațiile de interes public, ci limitarea abuzurilor care au fost constatate în practică și asigurarea unui echilibru între dreptul la informare și capacitatea autorităților de a-și îndeplini atribuțiile legale”, transmit aceștia.

AMR consideră că experiența administrațiilor locale trebuie avută în vedere în procesul de îmbunătățire a legislației, cu atât mai mult cu cât aplicarea Legii nr. 544/2001 presupune, în numeroase situații, un efort administrativ considerabil.

Primăriile acuză un blocaj provocat de cererile excesive pe Legea 544

Reprezentanții administrațiilor locale avertizează că unele primării sunt paralizate de cereri uriașe, inclusiv unele redactate cu ajutorul inteligenței artificiale, care acoperă perioade de până la jumătate de secol și sunt urmate de procese cu penalități zilnice.

Potrivit expunerii de motive invocate de AMR, mai multe primării din țară primesc solicitări imposibil de soluționat în termenul legal de 30 de zile.

Printre exemplele concrete se numără cereri prin care se solicită toate dispozițiile emise de un primar în ultimii 50 de ani, întreaga arhivă a achizițiilor publice din ultimii 18 ani sau sinteze și analize complexe pe două decenii, necesare unor lucrări de doctorat.

Fenomenul s-a amplificat odată cu utilizarea inteligenței artificiale, prin care petenții generează solicitări cu zeci sau chiar sute de puncte.

Pentru a răspunde, funcționarii trebuie să scotocească prin arhive vechi, să scaneze și să anonimizeze volume uriașe de acte, cantități comparabile uneori cu „un vagon de documente”.

Ce schimbări susține AMR

Pentru a opri abuzurile fără a îngrădi dreptul legitim la informare, Asociația Municipiilor din România propune mai multe reguli noi, aliniate standardelor europene.

Autoritățile să poată respinge cererile vădit disproporționate, repetitive sau formulate cu rea-voință pentru a bloca instituția. De asemenea, primăriile nu trebuie obligate să facă munca de cercetare sau sinteze pentru lucrări de doctorat, legea vizând doar documentele deja existente.

Dacă documentele solicitate sunt deja publicate gratuit online, instituția să poată răspunde prin indicarea unui link direct, fără a mai multiplica mii de pagini.

Totodată, pentru volumele mari de copii pe suport de hârtie, solicitanții să suporte costurile directe de pregătire și reproducere, nu bugetul local.

De asemenea, arată AMR, primăriile ar trebui să poată verifica identitatea petentului atunci când există suspiciuni că datele sunt false și să poată sancționa cererile care conțin injurii, obscenități sau amenințări la adresa funcționarilor.

Doi petenți au generat 80% din cererile unui municipiu

Într-un municipiu de mărime medie, primăria a primit 15 solicitări care însumau 78 de puncte și 145 de întrebări, șapte dintre ele fiind trimise într-o singură săptămână.

Într-o altă administrație municipală, o singură persoană a depus 95 de cereri în trei săptămâni (cu o medie de zece întrebări fiecare), vizând activitatea din ultimii 18 ani. Împreună cu un al doilea petent, aceste cereri au reprezentat 75–80% din totalul solicitărilor înregistrate de instituție în acest an.

AMR atrage atenția că există cel puțin un ONG care trimite în mod repetat astfel de cereri imposibil de onorat la timp către mai multe primării, după care dă instituțiile în judecată și cere penalități pentru fiecare zi de întârziere.

„Există riscul ca mecanismul instituit pentru garantarea transparenței să fie transformat într-o sursă de venit”, avertizează reprezentanții municipiilor, subliniind că autoritățile locale sunt puse să aleagă între a plăti penalități din bugetul local și a-și abandona atribuțiile curente față de cetățeni.

Proiectul, depus la Senat de doi parlamentari PSD

Inițiativa legislativă a fost înregistrată la Senat pe 24 noiembrie 2026, sub numărul B660/2026. Printre semnatari se numără fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, și senatoarea Alina-Elena Tănăsescu

Astfel, potrivit modificărilor prevăzute în proiect, românii care vor să afle cum sunt cheltuiți banii publici sau să consulte documentele instituțiilor statului ar putea fi obligați să plătească inclusiv pentru informațiile primite în format electronic.

Parlamentarii PSD propun modificarea Legii 544/2001, prin introducerea unor tarife, a unor condiții suplimentare de identificare a solicitanților și a posibilității de a refuza cererile considerate disproporționate.

Inițiativa legislativă a stârnit discuții, în contextul în care o mare parte din activitatea jurnalistică de investigații se bazează pe informații obținute prin acest tip de cerere către instituții.

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