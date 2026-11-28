Săptămâna trecută, am fost zguduiți un pic, în creierii nopții, de un cutremur de pământ destul de puternic. Unii dintre noi am și primit telefoane, de la persoane destul de îngrijorate. A fost bine așa, căci altfel am fi dat noi, la fel de îngrijorați, acele telefoane, imediat după încetarea clătinărilor. Așa, însă, ne-am liniștit cu câteva secunde mai devreme.

Desigur, în mass-media a început, imediat, să fie agitată amintirea, tragică de astă-dată, a cutremurului din 4 martie 1977, în care și-au găsit un prematur sfârșit circa 1.500 de locuitori ai României, inclusiv câțiva artiști foarte iubiți. Pe alocuri, s-a încercat chiar, deși nu atât de insistent ca în alte dăți, propagarea panicii, pe motivul, dovedit de mult ca fals, că regimul postbelic ar fi construit fără preocupări de protecție antiseismică.

În orice caz, în martie 1977 panica a fost foarte reală și tot atât de justificată, deoarece acel cutremur, de 7,4 grade pe scara Richter, a fost resimțit extrem de puternic, iar distrugerile, care au avut și un serios impact emoțional, se vedeau cu ochiul liber, chiar în centrul capitalei țării. În schimb, replicile marelui cutremur, care au fost așteptate cu destulă teamă, au fost slabe și nu au mai provocat alte nenorociri.

Nu numai locuitorii României, în mod deosebit cei ai capitalei, au trecut, atunci, prin ore de panică, ci și străinii aflați temporar la noi, inclusiv diplomați dintre cei mai serioși, care fuseseră, evident, pregătiți pentru a face față celor mai diverse și mai neplăcute împrejurări. Documentele Securității, care cuprind, în paginile lor, orice aspecte imaginabile, de la cele mai insignifiante și mai grotești până la cele de importanță capitală, atestă și acest fenomen.

Conform unei note din 12 martie 1977, „în cursul zilei de astăzi 12 mart. a.c., orele 10, la reședința ambasadorului S.U.A. – Harry Barnes, are loc o ședință cu diplomații americani și familiile lor, profesorii și studenții americani, care se află la București”. Tema ședinței ar fi fost „Despre cutremurul din România” și în cadrul ei urmau să „conferențieze” atât diplomatul însărcinat cu probleme științifice, cât și atașatul militar la ambasadei. De asemenea, autorul aceleiași note arăta că, în ziua precedentă, „atașatul științific al ambasadei” ar fi ținut o altă conferință „despre cutremure”, care, însă, „s-ar fi adresat numai angajaților români”. Totodată, era semnalată evacuarea din țară a familiilor unor diplomați americani, tot ca efect al temerilor provocate de cutremur.

În aceeași zi de 12 martie, informatoarea „Daniela” a relatat confidențele ce i le făcuse, în ajun, Stephen Chaplin, directorul Bibliotecii Americane din București, conform căruia „ambasadorul Harry Barnes a fost serios zguduit de Departamentul de Stat pentru faptul că a făcut publică telegrama centrului seismologic <<Golden>> din Colorado, cât și pentru faptul că, prin atitudinea și comportarea sa, a produs panică în rândul coloniei americane și a unor cetățeni români”. Chaplin considera că „Barnes a făcut-o din considerente personale în sensul că era puternic afectat de cutremur și s-a gândit că ar fi bine să ajute pe cei apropiați lui”. La rândul ei, „Daniela” își crease impresia că „Barnes, ca de altfel mulți din diplomații americani au fost puternic speriați de cutremur și lasă impresia că este șocat”. În acest moment, probabil că „Daniela” a făcut exces de zel, adăugând că „panica produsă de americani a lăsat o proastă impresie angajaților români ai ambasadei”. În orice caz, starea de surescitare a șefului misiunii diplomatice americane este indicată și de unele amănunte surprinzătoare comunicate de compatriotul său de la bibliotecă. Acesta arăta că Barnes ținuse „în curtea ambasadei” în discurs ad hoc în fața cetățenilor americani și a angajaților români, ba chiar că discursul ambasadorului a fost rostit „în timp ce se afla urcat pe capota unei mașini”.

Se pare că Harry George Barnes Jr. comisese, într-adevăr, o indiscreție cu acea ocazie, dezvăluind opinia cercetătorilor din Colorado cum că în România ar fi urmat „repetarea” devastatorului seism. Îngrijorătoarea ipoteză a oamenilor de știință americani a fost, din fericire, complet infirmată de realitate, însă ambasadorul i-a destăinuit informatorului „George Mateescu” faptul că, în seara discursului ținut de pe o capotă de mașină, fusese convocat de ministrul român al Afacerilor Externe, George Macovescu, care „i-a reproșat că menține panica în rândul salariaților români și chiar a diplomaților americani și familiilor lor”.

Nu este, deci, de mirare că americanii au devenit, ulterior, ceva mai reținuți. Grupul de seismologi de la Centrul „Golden”, sosiți, după câteva zile, într-o urgentă misiune de evaluare la platforma de cercetări fizice de la Măgurele și la câteva baraje de hidrocentrale, chiar și-au întrebat ambasadorul „dacă este bine să aibă o atitudine deschisă, să spună românilor realitatea în legătură cu ceea ce vor constata” (răspunsul a fost pozitiv). Totodată, Harry Barnes, care își va părăsi postul de la București în toamna aceluiași an, s-a implicat personal în evaluarea necesarului de ajutoare de care România avea nevoie, făcându-se, în acest sens, purtătorul de cuvânt al președintelui Jimmy Carter, care promisese un „ajutor nelimitat”.

Printre efectele concrete ale cataclismelor naturale care au lovit România de trei ori, în timpul regimului Nicolae Ceaușescu (1970, 1975, 1977), s-a numărat și manifestarea unei impresionante solidarități din partea anumitor organizații occidentale, dincolo de divizarea Europei în două blocuri geopolitice adverse. Citind deosebit de interesanta carte, din 2018, a Denisei Bodeanu, dedicată ajutoarelor primite de cultele religioase din România, în deceniile al optulea și al nouălea, aflăm modul cum inundațiile catastrofale din 1970 au constituit „un moment de cotitură în problema ajutoarelor externe”. Iar în paginile volumului „Aici e Europa Liberă”, publicată în 1991, putem analiza și un comentariu aparținând chiar directorului secției române, Noel Bernard, transmis de faimosul post de radio la 11 martie 1977, în care, deși accentele critice la adresa politicii interne românești nu lipsesc deloc, se constata că „printr-un miracol, granițele au dispărut, ideologiile s-au topit și inimile au vorbit. Solidaritatea umană a triumfat asupra tuturor certurilor și conflictelor”. Pradă unei efuziuni patriotice care nu se deosebea prea mult de conținutul emisiunilor ce puteau fi difuzate la Radio București, Bernard se felicita că „postul nostru de radio a putut contribui într-o mică măsură la solidaritatea ce s-a creat între români – nu numai între cei din țară, ci și între cei de acasă și cei care trăiesc departe de vatră”.

Asta nu înseamnă, însă, că diplomații deveniseră niște naivi. Chiar în săptămânile care au urmat cutremurului din 4 martie 1977, biroul lui Harry Barnes Jr. depista mai multe încălcări ale drepturilor omului, unele chiar grave (precum arestarea istoricului Vlad Georgescu), toate având legătură cu activitatea misiunii diplomatice americane. De asemenea, ambasadorul și-a amânat deplasările programate în Cluj-Napoca, Oradea și Iași, din cauza dificultăților de comunicare cu forurile locale, considerând că „motivul real al imposibilității stabilirii acestor contacte l-ar constitui faptul că oficialitățile în cauză s-au eschivat să fie contactate în conjunctura actuală și nu acela că ar fi angrenate în activități de înlăturare a consecințelor seismului, cum i s-a comunicat”.

Chiar dacă polarizarea societății încă nu urcase, în primăvara anului 1977, la cote înalte, cutremurul din 4 martie a fost ca un fel de avertiment subtil, formulat de natură, în fața nenorocirilor care vor lovi România, de astă-dată exclusiv ca urmare a acțiunii oamenilor. Nu degeaba marele militant împotriva abuzurilor comuniste care a fost Paul Goma și-a intitulat o carte tocmai „Cutremurul oamenilor”. Un titlu deosebit de semnificativ, pe care cred că oricine citește acest roman îl găsește și foarte inspirat. Succesul asocierii a fost asigurat de considerațiile etico-morale pe care scriitorul originar din Basarabia le-a formulat în paginile acestei cărți.

Totuși, zilele de groază ale cutremurului din 1977, deși au scos în evidență o serie de slăbiciuni, nu au provocat falimentul moral al societății românești. Ba chiar dimpotrivă. Au existat mulți voluntari care au participat, alături de structurile specializate ale statului, la acțiunile de salvare a celor dispăruți și de înlăturare a molozului. Chiar cuplul dictatorial și-a întrerupt o vizită în străinătate, revenind de urgență în țară și putând fi văzut, în zilele imediat următoare, în zonele calamitate, încercând, astfel, să transmită și populației un mesaj de liniștire. Și causticul Noel Bernard spunea, în deschiderea comentariului său intitulat „Solidaritate românească”, din care am citat și puțin mai sus: „După primele momente de amețeală și paralizie, ca întotdeauna în zilele de vitregie, oamenii s-au solidarizat, și-au unit forțele pentru ca din pulberea dărâmăturilor să poată ieși din nou la lumină. Lumea întreagă a lăudat ordinea, calmul și buna organizare a muncii de înlăturare a distrugerilor provocate de natură. S-au relatat nenumărate acte de eroism și de sacrificiu. S-a muncit fără preget pentru salvarea multor ființe îngropate de vii în ruine. S-a depus o muncă titanică pentru ca cei vii să poată fi salvați și cei morți îngropați”.

Să nu sperăm că și data viitoare lucrurile vor sta la fel! Să sperăm că nu va mai fi cazul!