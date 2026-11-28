Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări de tip cod galben de vreme rea valabile până duminică seara, în zone din 16 județe și în Municipiul București. Vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, astfel că în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 spre 29 noiembrie, minimele vor fi negative în cea mai mare parte a țării.

Răcire accentuată a vremii

Meteorologii anunță că vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, astfel că în noaptea de sâmbătă spre duminică (28/29 noiembrie) minimele vor fi negative în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mici valori (în jurul a -12 grade) în estul Transilvaniei.

Duminică (29 noiembrie) maximele se vor menține negative în est, sud și centru (cu cele mai mici valori în nordul Moldovei și în depresiuni (valori în jurul a -6 grade).

ANM avertizează că până la mijlocul săptămânii viitoare vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în nordul, centrul, estul și local în sudul țării, unde temperaturile minime vor fi în general de -16….-14 grade.

Temperaturile maxime vor fi negative în cea mai mare parte a țării și se vor încadra în general între -6 și 4 grade.

Cod galben de vânt puternic

Între 28 noiembrie, ora 10:00, și 29 noiembrie, ora 10:00, e valabil și un cod galben de vânt. În sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 – 70 km/h.

În primele ore ale intervalului în județele Vrancea, Galați și Brăila, iar după-amiază în județele Giurgiu, Călărași, Ilfov și local în județele Ialomița și Constanța, precum și în municipiul București, intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 m.

Strat de zăpadă de până la 10 centimetri

De asemenea, se va depune un strat de zăpadă neuniform cu grosimi în general de 5 – 10 cm.

În județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman va ninge consistent și se va depune un strat de zăpadă de 15-20 de cm și izolat de peste 25 cm.

Temporar vântul se va intensifica în județele Olt și Teleorman cu rafale în general de 55 – 60 km/h, va viscoli ninsoarea și vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Între 29 noiembrie, ora 10:00, și 29 noiembrie, ora 20:00, ANM a emis un alt cod galben de viscol.

În sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, viscolind zăpada deja depusă și determinând scăderea vizibilității.

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