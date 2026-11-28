Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara (USVT) își deschide un Birou de Reprezentare permanentă la Bruxelles, în cadrul Oficiului Român pentru Știință și Tehnologie (ROST) pe lângă Uniunea Europeană. Instituția a atras proiecte în valoare de peste 30 de milioane de euro până acum.

Universitatea urmărește creșterea volumului de finanțări atrase prin programul Horizon Europe, precum și prin alte programe europene, dezvoltarea unor consorții internaționale de cercetare și inovare și conectarea expertizei științifice românești la prioritățile economice și tehnologice ale Uniunii Europene.

„Inițiativa beneficiază de infrastructura instituțională românească existentă la Bruxelles, fără costuri de funcționare aferente biroului. Universitatea va avea un reprezentant instituțional permanent, responsabil de dezvoltarea relațiilor cu instituțiile europene și cu potențialii parteneri internaționali, datele de contact urmând să fie publicate pe pagina oficială de internet a USVT.”, se arată într-un comunicat al instituției.

Proiecte de peste 30 de milioane de euro atrase de Universitate

„Cele peste 30 de milioane de euro în proiecte atrase demonstrează capacitatea universității noastre de a valorifica oportunitățile de finanțare și de dezvoltare. Următorul pas este să ne consolidăm prezența în ecosistemul european în care se definesc prioritățile de cercetare, inovare și investiții. Nu este suficient să fim competitivi atunci când se lansează apelurile de finanțare. Trebuie să fim prezenți acolo unde se construiesc viitoarele oportunități, unde se formează consorțiile internaționale și unde expertiza științifică poate contribui la elaborarea politicilor publice”, declară prof. univ. dr. Cosmin Alin Popescu, rectorul Universității de Științele Vieții din Timișoara.

Decizia universității vine într-un context în care securitatea alimentară, competitivitatea agriculturii europene, biotehnologiile și utilizarea sustenabilă a resurselor reprezintă teme strategice, cu implicații directe asupra dezvoltării economice a României.

Prin reprezentanța de la Bruxelles, USVT urmărește dezvoltarea de proiecte și parteneriate internaționale în domenii cu impact economic major precum agricultura sustenabilă, biotehnologiile și bioeconomia, securitatea și siguranța alimentară, biosecuritatea și One Health – abordarea integrată a sănătății umane, animale și a mediului.

Economia circulară și utilizarea eficientă a resurselor, precum și transferul de cunoaștere și tehnologie către mediul economic reprezintă alte teme de interes unde pot fi dezvoltate astfel de proiecte.

O platformă de conectare a cercetării românești cu industria europeană

„Prezența permanentă la Bruxelles creează premisele dezvoltării unor proiecte comune între universitate, companii românești, centre internaționale de cercetare și parteneri industriali europeni.”, se arată în comunicatul Universității.

Pentru mediul de afaceri din agricultură, industria alimentară și biotehnologii, această inițiativă poate facilita accesul la expertiză științifică, tehnologii emergente și oportunități de participare în proiecte europene de cercetare și inovare.

„România are un potențial semnificativ în agricultură și industria agroalimentară, dar competitivitatea viitoare a acestor sectoare va depinde tot mai mult de capacitatea de inovare, de accesul la tehnologie și de colaborarea dintre cercetare și industrie.

Ne dorim ca universitatea să devină un partener relevant în această transformare, contribuind nu doar la formarea specialiștilor, ci și la dezvoltarea unor soluții cu valoare economică”, precizează rectorul USVT.

Susținere și dialog la nivelul instituțiilor europene

Inaugurarea Biroului de Reprezentare a avut loc la Bruxelles, în 23 noiembrie 2026, în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Belgiei, reunind aproximativ 100 de reprezentanți ai instituțiilor europene, mediului diplomatic, academic, științific și economic.

Inițiativa a beneficiat de un mesaj de susținere din partea Roxanei Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene.

La eveniment au participat reprezentanți ai direcțiilor generale ale Comisiei Europene responsabile de agricultură, sănătate, siguranță alimentară și mediu – DG AGRI, DG SANTE și DG ENV –, ai agențiilor executive europene EACEA, HaDEA și EISMEA, precum și ai comunității EIT Food și ai inițiativei BIOEAST.

Printre participanți s-au numărat Lucian Romașcanu, membru al Curții de Conturi Europene, Mihaela Vasiu, reprezentant permanent adjunct al României pe lângă Uniunea Europeană, Sophie Beernaerts, directoarea EACEA, și John Simmons, ministru-consilier pentru afaceri comerciale în cadrul Misiunii Statelor Unite ale Americii pe lângă Uniunea Europeană.

Evenimentul a fost deschis de Andreea Păstârnac, ambasadorul României în Regatul Belgiei, și de rectorul USVT, Cosmin Alin Popescu.

Despre USVT

Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara (USVT), înființată în 1945, este o instituție de învățământ superior cu activitate de educație și cercetare în domeniile agriculturii, medicinei veterinare, zootehniei și bioingineriei resurselor animaliere, ingineriei alimentare, horticulturii, silviculturii, biotehnologiilor, ingineriei și tehnologiilor aplicate, managementului agricol și dezvoltării rurale.

USVT contribuie la formarea specialiștilor și la dezvoltarea de soluții relevante pentru agricultură, industria alimentară, sănătate, mediu și bioeconomie.

Universitate a reușit să atragă proiecte în valoare de 30 de milioane de euro, consolidându-și profilul european și rolul său în conectarea cercetării românești la prioritățile strategice ale Uniunii Europene.

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