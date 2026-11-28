Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la Digi24 că va solicita sprijinul președintelui Nicușor Dan în negocierile cu PSD privind bugetul Bucureștiului, în contextul unor proiecte esențiale ce trebuie realizate. Edilul se arată îngrijorat în legătură cu bugetul, având în vedere noua structură a Guvernului.

„Anul trecut am negociat și în coaliție, am negociat și cu președintele PSD București, domnul Băluță, și am găsit o formulă, cu sprijinul domnului Bolojan, ca toată lumea să aibă ceva de câștigat, adică și Primăria Generală, și primarii de sector.

Am mers în Consiliul General cu un buget negociat. Și aici am emoții, pentru că nu mai este Guvernul Bolojan, este Guvernul condus de domnul Luca Niculescu, un independent, un tehnocrat, și foarte mulți miniștri PSD.

Și, din punctul meu de vedere, trebuie să mergem cel puțin pe o formulă similară celei de anul trecut”, spune Ciucu.

Anul trecut, bugetul a fost agreat printr-o formulă de compromis în coaliție, iar Ciucu dorește menținerea unei abordări similare.

Ciucu se bazează pe sprijinul lui Nicușor Dan

Acesta mizează pe susținerea președintelui Nicușor Dan, despre care afirmă că cunoaște în detaliu problemele Capitalei.

„Domnul Nicușor Dan este președintele României și pentru că este fost primar general și pentru că știe exact situația Capitalei, mă bazez și pe sprijinul domniei sale.

Efectiv, o să îi cer sprijinul, o să cer o întâlnire și o să îi cer sprijinul, pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le facem neapărat în București. Eu m-am apucat să fac ceea ce am promis, în sensul de a tăia din cheltuieli.”, a declarat acesta.

Ciucu a menționat că a demarat deja măsuri de reducere a cheltuielilor, cum ar fi comasarea de instituții și intrarea în insolvență a STB.

Cu toate acestea, presiunea pe buget rămâne ridicată, două treimi până la trei sferturi din fonduri fiind alocate subvențiilor pentru termoficare și transport.

Referitor la suma necesară, Ciucu a precizat că Bucureștiul are nevoie de cel puțin 6,2 miliarde de lei, similar cu anul curent, pentru a acoperi utilitățile publice majore, infrastructura, spitalele și riscul seismic.

El a evidențiat că guvernanța fragmentată și alocarea a doar jumătate din resurse către Primăria Generală îngreunează planificarea pe termen lung și proiectele mari de investiții.

Președintele „să-i țină partea” primarului general în fața PSD

Primarul Ciprian Ciucu mai spune că nu are nevoie ca Nicușor Dan să negocieze direct cu PSD-ul pentru el, ci doar să-i țină partea.

„Nu e treaba domnului președinte să negocieze cu PSD-ul, este treaba mea, ca primar general. Să îmi țină partea. E nevoie de el să îmi țină partea, dacă ar fi nevoie.

M-ar ajuta foarte mult, pentru că dânsul, din poziția pe care o are, știind foarte bine Bucureștiul, sunt în continuare convins că ține cu Bucureștiul. (…) Oricum, politic, acum sunt, ca să spun așa, dezechilibrat și aș putea să mă reechilibrez cu sprijinul președintelui”, a spus edilul.

Din ce bani „trăiește” Primăria Generală

Bugetul pentru anul 2026 al Primărie Generale a Capitalei este de 8,5 miliarde de lei, iar cel centralizat, cu tot cu bugetele instituțiilor subordonate este 13,5 – 14 miliarde de lei.

Astfel, primul buget din mandatul de primar al lui Ciucu, adoptat în mai 2026, a fost cu 14,5% mai mare decât cel pe 2025, cu 2,7 miliarde alocați pentru investiții.

Ciucu a declarat că PMB are nevoie în 2027 de un buget cel puțin egal cu cel din 2026, avertizând că urmează negocieri politice dificile în coaliție pentru a evita o scădere a veniturilor Capitalei.

Un referendum care nu s-a mai concretizat

Pe 24 noiembrie 2024, simultan cu primul tur al alegerilor prezidențiale, bucureștenii au votat la un referendum local inițiat de primarul de atunci, Nicușor Dan.

Referendumul local urmărea pe de-o parte deblocarea situației administrative legată de aprobări și avize, generată de „bătălia” de la Planșeul Unirii, dar și rezolvarea problemei legată de finanțare între centru și sectoare.

Nicușor Dan a argumentat că PMB are responsabilitatea marilor sisteme (trafic, termoficare, transport), dar primește prea puțini bani, în timp ce primarii de sector au bugete uriașe și emit autorizații de construire haotic, agravând traficul.

Astfel, una dintre întrebările adresate cetățenilor a fost dacă împărțirea impozitului pe venit și a taxelor locale între PMB și sectoare să fie decisă de Consiliul General (CGMB), nu direct de Parlament/Guvern.

Referendumul a fost validat, însă rezultatele sale nu au fost niciodată implementate în lege.

Ciucu „o dă la pace” cu Nicușor Dan

Primarul general al Capitalei pare să abordeze o atitudine împăciuitoare acum față de președintele Nicușor Dan, între ei desfășurându-se în ultimii doi ani o relație mai degrabă contondentă.

În mandatul de primar de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu l-a acuzat public în repetate rânduri pe Nicușor Dan de blocaj instituțional și de faptul că „nu răspunde la telefon” luni de zile pentru proiecte comune.

Cei doi s-au contrat pe marginea rapidității implementării proiectelor și a modului în care sunt împărțiți banii între Primăria Generală și primăriile de sector.

Apogeul conflictului dintre Ciucu și Dan a fost în timpul campaniei din 2025 pentru Primăria București, când șeful statului a ales să-l susțină informal pe contracandidatul lui Ciucu, Cătălin Drulă, de la USR.

După câștigarea mandatului de primar, Ciucu a optat pentru „o resetare” a relației instituționale cu președintele.

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