Bolojan: Suntem Guvernul care nu a emis Hotărâri de Guvern cu dedicaţie pentru o administraţie locală sau alta. Singurii bani au fost alocați pentru situaţii de urgenţă

Premierul interimar Ilie Bolojan a spus luni seară că guvernul pe care l-a condus nu a emis Hotărâri de Guvern „cu dedicaţie pentru o administraţie locală sau alta, singurii bani alocaţi fiind cei legaţi de situaţii de urgenţă”.

El a punctat că decizii pe care PSD le-a luat şi care au dus la „degradarea relaţiilor” dintre partidele aflate la guvernare nu au fost în interesul României.

„Suntem în următoarea situaţie: în primele luni, când am adoptat primele pachete de măsuri, coaliţia a funcţionat şi ele au fost puse în practică.

Treptat, treptat, pe măsură ce am trecut de la componenta de venituri la componenta de reducere de cheltuieli, la componenta de eliminare de privilegii, la componenta în care regulile legate de banul public erau fără echivoc – gândiţi-vă că suntem Guvernul care nu am emis Hotărâri de Guvern cu dedicaţie pentru o administraţie locală sau alta, singurii bani alocaţi fiind cei legaţi de situaţii de urgenţă – situaţia s-a deteriorat şi ştiţi asta.

Şi, în mod evident, ceea ce s-a întâmplat legat de degradarea relaţiilor din coaliţie, legat de demiterea Guvernului într-o perioadă de criză, plus prelungirea de aproape şase luni, cu siguranţă nu a fost în interesul României”, a afirmat Ilie Bolojan, luni, la prezentarea bilanţului mandatului său.

Afirmaţia premierului a fost făcută în contextul în care acesta a fost întrebat de Cotidianul în ce măsură a servit PSD interesul României atât timp cât s-a aflat în coaliţie alături de PNL, USR, UDMR şi minorităţi.

Premierul interimar a spus că măsurile luate au reprezentat „necesităţi” rezultate din analizele pe care le-a făcut, menţionând că e nevoie în continuare de ”reducerea structurală a cheltuielilor statului”.

Premierul Ilie Bolojan a susținnut luni o conferință de presă la Palatul Victoria pentru a-și prezenta bilanțul la capătul a 16 luni de mandat compus din 11 luni cu puteri depline și 5 luni de interimat.

Este cel mai lung interimat al unui Guvern din istoria României (167 de zile).

Bolojan se pregătește să plece din funcția de prim-ministru după ce marți va fi învestit în Parlament noul guvern condus de Luca Niculescu.