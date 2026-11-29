Negocierile de la Bruxelles privind Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2028 – 2034 nu au dus la un acord. „Prietenii Coeziunii”, grupul condus de Italia și România, a militat pentru un buget mai mare pentru agricultură și investiții, în timp ce țări precum Germania, Olanda și Austria cer un buget mai auster. României i-ar putea fi alocate în jur de 60 de miliarde de euro, o sumă uriașă, necesară pentru dezvoltarea economică a țării noastre în perioada 2028 – 2034.

Până la finalul anului ar urma să intre în țara noastră 5 miliarde de euro din fondurile de coeziune destinate perioadei 2021 – 2027 și alte 6 miliarde de euro din PNRR, granturi și împrumuturi. Situația se va schimba considerabil de anul viitor când nu se vor mai face plăți din PNRR.

În acest context, miza discuțiilor de la Bruxelles cu privire la Cadrul Financiar Multianual 2028 – 2034 este foarte mare. Bugetul UE pentru această perioadă a scăzut de la 2.000 de miliarde de euro până la aproape 1.500 miliarde de euro, însă negocierile nu s-au încheiat.

Miza pentru România: 60 de miliarde de euro

„Discuția cu privire la viitorul cadrului financiar multianual 2028 – 2034 este într-unul dintre cele mai fierbinți puncte după ce președintele consiliului, Costa, a venit cu o propunere pe 21 noiembrie în care bugetul este mai mic decât în varianta președinției irlandeze. Partea bună pentru România este că partea de coeziune nu este afectată, discutăm de o variație minimală. Este o tăiere de 8 miliarde euro per total față de bugetul irlandezilor, 2,5 miliarde euro față de varianta Comisiei, însă România poate să țintească 60 de miliarde de euro”, a explicat, pentru Cotidianul, Dragoș Pîslaru, fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene.

Negocierile finale pentru bugetul UE vor continua în luna decembrie. Din partea grupului „Prietenii Coeziunii”, care reprezintă interesele a 17 state membre, negocierile sunt conduse de Giorgia Meloni, premierul Italiei, și Nicușor Dan, președintele României. Cei doi lideri de stat au primit mandat de a negocia sume mai mari de bani pentru agricultură și politica de coeziune.

Politica de coeziune reprezintă principala politică a Uniunii Europene privind reducerea decalajelor dintre statele și regiunile mai puțin dezvoltate din blocul comunitar.

Negocierile au fost însă blocate de șapte state membre UE, printre care Germania, Danemarca, Austria și Finlanda, care au cerut reluarea lor și reduceri suplimentare ale bugetului european.

Ce ar trebui să ceară România la negocieri

Dragoș Pîslaru este de părere că la viitoarele negocieri România trebuie să ceară sprijin financiar explicit pentru Republica Moldova, fonduri pentru regiunile subdezvoltate, dar și schimbarea unor reguli privind accesul la fondurile europene. Din perspectiva fostului ministru, România ar trebui să negocieze mai bine prefinanțarea proiectelor europene, cofinanțarea să fie mai mică, iar termenele pentru îndeplinirea proiectelor să fie mai relaxate.

România s-a opus regulii care spune că dacă în 10 luni de la primirea banilor europeni suma nu este cheltuită, ea este pierdută. Țara noastră a cerut o perioadă mai lungă de implementare, astfel încât să avem la dispoziție doi ani până la pierderea fondurilor europene.

România trebuie să-și pregătească viitorul PNRR

Până la finalul anului viitor România trebuie să finalizeze Planul de Parteneriat Național și Regional (PPNR). Acesta reunește mai multe fonduri și programe europene, toate într-un singur plan național pentru fiecare stat membru. Toți banii din politica de coeziune, agricultură și dezvoltare rurală, dar și digitalizare și tranziție verde vor fi incluși în acest plan. Însă, similar cu PNRR-ul, banii vor fi primiți numai în schimbul unor reforme îndeplinite.

„Trecem de la un PNRR de 13,6 miliarde de euro (fonduri nerambursabile n.r.) la un PPNR de 60 de miliarde de euro. Ceea ce se întâmplă poate fi o binecuvântare, care îți dă voie să planifici într-un mod aliniat, cu priorități, să eviți fragmentarea din trecut, nu mai ai mai multe fonduri, mai multe programe. Ai un singur cadru, cu un singur fond.

Evident, această binecuvântare poate fi un blestem. Nemaiavând aceste constrângeri pe care Comisia Europeană ți le putea pune, în acest moment dacă vrei să creezi politici populiste nu te mai oprește nimeni. Rămâne în continuare zona de investiții și reforme, deci de tip PNRR. România nu a avut un început senzațional pe PNRR, sper să fie lecțiile învățate, iar pregătirea și implementarea să fie mai bune”, a explicat, pentru Cotidianul, Dragoș Pîslaru.

„România mai are de învățat cum să investească bani”

Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene este de părere că „România mai are de învățat cum să investească bani” cu cap, în condițiile în care am supracontractat proiectele din PNRR, iar în cazul fondurilor de coeziune, s-au înregistrat întârzieri.

„România a trecut de faza în care nu are capacitatea să absoarbă bani. Când absorbi bani poți să te gândești la două lucruri: să-i cheltui sau să-i investești. Pe partea de cheltuit, România știe să-i cheltuie. Dacă se pune problema «Cum îi cheltuie?», «Cât de eficient?», aici e altceva. România mai are de învățat cum să investească bani.

Am fost șocat când am preluat mandatul în iunie anul trecut pentru că pe PNRR se supracontractase până la 47,4 miliarde de euro, în condițiile în care aveam la dispoziție doar 28 de miliarde de euro, cu tot cu împrumuturi. Noi nu am învățat să prioritizăm acele obiective de investiții care chiar sunt vitale și care aduc înapoi bani și nu generează cheltuieli”, este de părere Dragoș Pîslaru.

Pe lângă PNRR, mai există și fondurile de coeziune 2021 – 2027

Pe lângă fondurile din PNRR, României i-au fost alocate peste 31 de miliarde de euro prin Politica de Coeziune. Până acum am încasat aproximativ 11 miliarde de euro, o rată de absorbție puțin peste 30%. Dragoș Pîslaru spune că toată anvelopa pusă la dispoziția României a fost deja contractată, deci tot ce rămâne de făcut este cheltuirea banilor până, cel mai târziu, în 2030.

„Când am preluat mandatul în iunie 2025 absorbția era de 10%, acum este peste 31%. Ritmul este unul care se accelerează, anul acesta va fi o absorbție de peste 5 miliarde euro, ceea ce este foarte important, iar motivul pentru care suntem la 31% este legat de faptul că cererile se depun o dată pe trimestru și în ultimele două luni din an.

La finalul lui noiembrie și decembrie vor fi două plăți importante, care vor ridica absorbția la peste 40%. O să avem un salt de 10% în aceste două luni. Ce este de menționat este că din perspectiva contractării, toată anvelopa a fost contractată. Banii trebuie să fie cheltuiți până în 2029 și 2030 pentru programele care au beneficiat de extindere. Dacă există în acest moment vreo îngrijorare cu privire la pierderea banilor pe coeziune, vă spun sincer că nu există. În acest moment vă pot confirma că nu există riscuri reale”, garantează fostul ministru.

Ce reforme mai are de îndeplinit România?

O parte din reformele ratate de România din PNRR, precum legea salarizării unitare și politicile de decarbonizare, ar urma să fie incluse în PPNR. Asta pentru că PPNR va funcționa ca PNRR – pentru a primi fondurile europene, politicienii români trebuie să-și asume un program de reforme cu Comisia Europeană.

„Comisia Europeană ne va solicita să vadă lucrurile pe care nu le-am făcut. Plecăm de la obiecțiile și rezistența pe care am avut-o de la anumite partide referitor la legea salarizării. Acesta va fi primul lucru de rezolvat. E clar că nu se adoptă nimic anul acesta. Dacă nici anul viitor (nu se adoptă legea salarizării n.r.), 100% va fi unul dintre lucrurile pe care Comisia Europeană ni le va cere în 2028.

Pe partea de decarbonizare România a stabilit un calendar, avem un program de restructurare la CE Oltenia. România trebuie să arate că termină centralele pe gaz, că are un plan de stocare pentru regenerabile, că investește”, spune Dragoș Pîslaru.

Trebuie să trecem la „noua generație de reforme”

După ce vom încheia restanțele din PNRR, România ar trebui să treacă la „noua generație de reforme”, spune fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Cap de listă la acest capitol este reforma administrativă. „Ne putem uita la sistemul de justiție, la corupție”, când ne gândim la viitoarele reforme, spune Dragoș Pîslaru.