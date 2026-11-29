Umezeala care amintește de pădurile tropicale

Pe lângă relaxare și liniște, baia oferă condiții foarte bune pentru plantele de interior. Multe specii tropicale și subtropicale se acomodează aici fără dificultate, deoarece umezeala le reproduce climatul cald și umed al pădurilor din care provin, scrie casa-gradina.ro.

Dacă primesc lumină indirectă și au parte de temperaturi moderate, aceleași plante cresc bine și în bucătărie sau în alte camere umede.

Tillandsia, planta care trăiește fără sol

Provenită din pădurile calde și umede din Cuba și Jamaica, Tillandsia, cunoscută și ca planta aeriană, este o epifită care nu are nevoie de pământ.

Poate fi pusă într-un glob de sticlă, într-o vază îngustă sau chiar într-o scoică decorativă. Cel mai bine îi priește lumina indirectă puternică.

Săptămânal, planta se scufundă în apă de ploaie sau filtrată, după care se lasă să se scurgă. Intervalul de temperatură potrivit pentru ea este de 15-27°C.

Gynura aurantiaca, frunze cu aspect de catifea

Planta catifelată mov, de dimensiuni reduse, provine din Java și Sumatra. Frunzele ei verzi sunt acoperite de perișori roz-violet, de unde aspectul moale și catifelat.

Iarna face flori portocalii, însă, din cauza mirosului neplăcut, se recomandă ca acestea să fie înlăturate.

Planta are nevoie de lumină indirectă puternică, iar udarea se face numai după ce pământul s-a uscat, fără exces de apă. Se simte bine la temperaturi cuprinse între 15 și 23°C.

Violeta africană, mov intens din primăvară până în toamnă

Puține plante precum violeta africană (Saintpaulia Top Dark Blue) pot rivaliza cu nuanța sa intensă de mov pe care o produc florile sale între primăvară și toamnă.

Planta preferă lumina indirectă puternică și se udă de dedesubt, numai după ce pământul de la suprafață s-a uscat.

În perioada în care crește, e recomandat să fie fertilizată. Temperatura optimă este de 16-25°C.

Philodendron Xanadu, un aer luxuriant

Frunzele lucioase și crestate dau un aspect luxuriant acestei plante perene, care provine din Brazilia și Paraguay. Îi priește lumina indirectă, de intensitate moderată până la puternică, iar apa i se dă numai după ce solul s-a uscat.

În lunile reci, plantei trebuie să i se dea apă mai rar. Suportă temperaturi între 10 și 27°C.

Feriga de smarald, pentru băile mai răcoroase

Înrudită îndeaproape cu feriga de sparanghel, Asparagus densiflorus Sprengeri Group este o plantă perenă din Africa, cu un frunziș aerisit.

Ea are nevoie de lumină indirectă moderată și crește cel mai bine dacă baia este mai răcoroasă.

Pământul trebuie păstrat umed, dar fără să fie îmbibat cu apă. Intervalul de temperatură recomandat este de 10-25°C.

Mini monstera, o cățărătoare din Malaezia

Rhaphidophora tetrasperma provine din pădurile umede ale Malaeziei. Arată ca o Monstera Deliciosa în miniatură.

Fiind o plantă cățărătoare, se dezvoltă optim când are drept suport un băț de mușchi sau unul din fibre de cocos. Lumina potrivită este cea indirectă, de la moderată la puternică, iar temperatura ideală, între 12 și 27°C.

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