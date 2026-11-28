Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar, acuzate că au recrutat şi supus unor munci extenuante, la ferme de vaci şi oi din Prahova şi Braşov, mai multe victime, inclusiv minore sau cu handicap grav, adăpostite într-o baracă improvizată şi o caroserie auto, fără apă curentă, toaletă sau un minim confort.

Potrivit anchetatorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, victimele ar fi fost obligate să muncească din greu, indiferent de condiţiile meteorologice, atât la paza şi mulsul animalelor, cât şi la alte munci dificile în cadrul fermelor.

La data de 27 noiembrie 2026, procurorii DIICOT au luat măsura reținerii față de 3 inculpați și cea a controlului judiciar față de alți 4 inculpați.

Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori, autorat și complicitate.

Din actele de urmărire penală a rezultat că, pe parcursul anului 2026, la diferite intervale de timp, un inculpat în vârstă de 53 de ani, sub promisiunea angajării cu respectarea condițiilor legale, a recrutat patru persoane vătămate, una dintre acestea cu grad de handicap grav, și le-a transportat la o proprietate a sa, o fermă de animale situată pe raza județului Prahova, unde le-a adăpostit în scopul exploatării prin supunere la muncă forțată.

Victimele au fost obligate să presteze munci grele, indiferent de condițiile meteorologice, atât la paza bovinelor pe câmp, la mulsul animalelor, cât și la alte activități în cadrul fermei, fără a fi remunerați corespunzător și fără a li se asigura condiții minime de cazare și igienă.

Pe timpul nopții, victimele erau adăpostite într-o baracă improvizată și o caroserie auto, ambele amplasate pe un câmp situat în apropierea fermei, fără apă curentă, toaletă sau orice minim confort.

Tot din cercetări, a reieșit că același inculpat, începând cu luna iunie 2026, a recrutat, cu sprijinul altor doi inculpați, două victime minore, pe care le-a obligat să presteze același tip de activități.

Probatoriul administrat a arătat faptul că, în luna iulie 2026, un alt inculpat, tot în vârstă de 53 de ani, a recrutat trei persoane vătămate minore, cu vârstele de 12, 13 și 16 ani și beneficiind de înlesnirea altor doi inculpați, care și-au dat acordul cu privire la preluarea minorilor, i-a transportat și adăpostit, în scopul exploatării prin supunere la muncă forțată în cadrul fermei sale, situate tot în județul Prahova.

Ulterior, în luna septembrie 2026, acesta a transferat persoanele vătămate minore, de la ferma sa, la ferma unui alt inculpat, în vârstă de 59 de ani.

Acesta a preluat victimele minore și le-a adăpostit pe raza județului Brașov, unde le-a supus la diverse munci, atât la paza ovinelor, cât și la diverse lucrări agricole.

În toate situațiile, inculpații au exercitat acte de constrângere morală asupra victimelor, atât minore, cât și majore.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la fermele deținute de către inculpați s-a constatat faptul că persoanele vătămate au fost cazate în spații insalubre, nebeneficiind de condiții proprii de muncă și nici de minimul necesar pentru satisfacerea nevoilor personale: hrană corespunzătoare, apă curentă, articole de igienă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov și jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești și Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov.

Procurorii fac precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.