Un brad din 1.200 de arbori

Târgul, numit „Dortmunder Weihnachtsstadt” (Orașul de Crăciun din Dortmund), a fost deschis publicului pe 19 noiembrie 2026, însă bradul a fost aprins luni, 23 noiembrie, și a fost momentul cel mai așteptat.

Mii de oameni au venit în piața Hansaplatz ca să asiste la ceremonia oficială.

Potrivit Reuters, autoritățile din Dortmund prezintă instalația drept cel mai înalt brad de Crăciun din lume construit din arbori naturali. Structura, înaltă de 45 de metri, reunește aproximativ 1.200 de molizi roșii, a căror greutate totală ajunge la circa 40 de tone.

138.000 de lumini și un înger de patru metri

Nu doar mărimea face din brad un reper pentru turiști. Pe toată suprafața lui au fost montate 138.000 de puncte luminoase LED, grupate în aproximativ 2.600 de instalații care, puse cap la cap, însumează circa 10.400 de metri.

Vârful este încoronat de un înger care ține o trompetă și care măsoară nu mai puțin de patru metri. Dacă se adaugă și fundația, greutatea totală a construcției ajunge la aproximativ 120 de tone, arată sursa citată.

Molizi crescuți special în Sauerland

Arborii folosiți vin din regiunea Sauerland, din zona Oberhundem, unde compania forestieră Schulte-Brinker îi cultivă anume pentru bradul de Crăciun, potrivit site-ului oficial al Weihnachtsstadt Dortmund.

Asamblarea este o lucrare dificilă, care se întinde pe aproximativ patru săptămâni. Molizii sunt prinși pe un schelet metalic proiectat special, astfel încât împreună să capete forma unui singur brad uriaș.

Spectacol de lumini la fiecare oră

Aprinderea instalației aduce cu ea și un spectacol luminos dedicat. Zilnic, de la ora 17:00, bradul devine, la fiecare oră fixă, scena unei proiecții de circa două minute.

Pentru că jocurile de lumini își modifică de fiecare dată configurația și culorile, nicio reprezentație nu seamănă cu cea dinainte.

Ceremonia de pe Hansaplatz

La evenimentul oficial din 23 noiembrie, desfășurat pe Hansaplatz, momentele muzicale au fost asigurate de doi instrumentiști ai Filarmonicii din Dortmund.

Instalația a fost aprinsă de primarul Alexander Kalouti, aplaudat de numeroșii spectatori.

Lumânări, ornamente și îngeri cu aripi mobile

La cererea vizitatorilor, bradul a primit anul acesta podoabe în plus, printre care lumânări și ornamente tradiționale. Tot o noutate sunt decorațiunile în formă de îngeri, ale căror aripi se mișcă.

Peste 250 de standuri în centrul orașului

Considerat unul dintre cele mai renumite târguri de Crăciun din Germania, Dortmunder Weihnachtsstadt schimbă complet înfățișarea centrului, care devine un decor festiv.

Cele peste 250 de standuri sunt răspândite în zece piețe și zone centrale, iar oferta cuprinde decorațiuni de sărbători, produse artizanale, jucării, obiecte lucrate de mână și multe specialități culinare.

Printre clasicii târgului se află vinul fiert, migdalele caramelizate și mâncărurile germane, alături de cănile de colecție, al căror design se schimbă în fiecare an.

Ce aduce nou ediția 2026

Organizatorii au adăugat anul acesta 13 standuri noi și mai multe elemente de iluminat festiv. În zona gastronomică, noutatea este Christmas Kitchen, un spațiu de aproximativ 300 de metri pătrați, în care preparatele sunt realizate sub coordonarea bucătarului Michael Dyllong.

Potrivit Primăriei, la ediția precedentă au venit aproximativ 2,5 milioane de vizitatori.

Trei decenii de la primul brad

Anul 2026 vine și cu o aniversare: au trecut 30 de ani de când bradul gigant a fost montat pentru prima dată în centrul Dortmundului. Proiectul i-a aparținut lui Werner Basselmann, care l-a propus în 1995, inspirat, printre altele, de bradul de la Rockefeller Center din New York.

Prima instalație a fost inaugurată pe 25 noiembrie 1996, iar de atunci bradul a ajuns să simbolizeze sărbătorile de iarnă ale orașului. Cu o singură excepție, perioada pandemiei, el a fost refăcut în fiecare sezon de Crăciun.

Un record cu o precizare

Titlul de record mondial vine însă cu o nuanță. Chiar dacă organizatorii și autoritățile locale îl promovează drept cel mai mare brad de Crăciun din lume, bradul din Dortmund nu este un arbore natural unic, ci o structură compusă din circa 1.200 de molizi.

Program de vizitare

Târgul rămâne deschis până pe 30 decembrie, cu următorul program:

luni-joi: 11:00-21:00;

vineri-sâmbătă: 11:00-22:00;

duminică: 12:00-21:00.

Standurile de vin fiert și de mâncare își pot prelungi programul cu aproximativ o oră.

Pe 25 decembrie târgul nu funcționează, iar pe 24 decembrie sunt deschise doar o parte dintre standuri, în intervalul 11:00-14:00.

Cum se ajunge din România

Pentru turiștii români, avionul este cea mai rapidă soluție. Wizz Air Malta operează zboruri directe din București spre Aeroportul Dortmund (DTM), cu o durată de aproximativ două ore și 45 de minute, iar autobuzul AirportExpress face legătura cu centrul orașului în circa 25 de minute.

Se poate zbura și până la Düsseldorf sau Köln-Bonn, cu continuarea drumului pe calea ferată. Din gara centrală din Düsseldorf, trenul ajunge la Dortmund în aproximativ 45-60 de minute, iar din Köln, în jur de o oră și 45 de minute.

Cine alege mașina are de parcurs circa 1.940 de kilometri între București și Dortmund, adică peste 19 ore la volan, fără opriri. Odată ajunși, turiștii pot merge pe jos din gara centrală a Dortmundului până la Hansaplatz, unde se află bradul.