Primăria Municipiului București a anunțat că toate cele trei concerte programate sâmbătă seară la Târgul de Crăciun din Capitală au fost anulate. De asemenea, și aprinderea luminițelor din Sectorul 4.

„Concertele din seara aceasta de la Târgul de Crăciun București au fost anulate! Revenim!”, a transmis PMB într-o postare pe Facebook.

„Recomandarea este venită din partea meteorologului de serviciu. Sunt rafale de vânt puternice. Cele trei concerte vor fi reprogramate”, scrie primăria în comentariile la postare.

Pe scena Târgului de Crăciun, deschis în urmă cu o zi, ar fi trebuit să urce The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec, Bere Gratis și Gheorghe Zamfir.

Aprinderea luminițelor din Sectorul 4, amânată

Tot sâmbătă a fost anulat și evenimentul de aprindere a luminițelor din Sectorul 4. Primarul Daniel Băluță ar fi trebuit să aprindă luminile de sărbători în Parcul Tudor Arghezi după lăsarea serii.

„Dragilor, din păcate, evenimentul din această seară, din Parcul Tudor Arghezi, se anulează. Mi-ar fi plăcut să ne revedem și să ne bucurăm împreună de aprinderea luminițelor de sărbători, însă condițiile meteorologice nefavorabile și avertizarea de cod galben ne-au determinat să luăm această decizie.

Nu vreau să îi expunem pe cei mici la frig și la vânt puternic, mai ales că sănătatea și siguranța voastră sunt cele mai importante. Luminițele se vor aprinde însă în această seară și ne vom bucura de magia lor în tot Sectorul 4, până anul viitor! Vă mulțumesc pentru înțelegere, aveți grijă de voi și de cei dragi!”, a scris Daniel Băluță într-o postare pe Facebook.

Mai mulți copaci, căzuți pe mașini, imobile și carosabil în Sectorul 2

Rareș Hopincă: „Până la ora 15:00, echipele noastre au intervenit în cinci locuri din sector unde au căzut copaci sau crengi. Patru situații sunt rezolvate, iar la ultima se lucrează. Le mulțumesc colegilor care sunt la datorie”, scrie primarul pe pagina de Facebook. Operatorul de salubrizare are 12 utilaje amplasate în puncte fixe din sector, pregătite să intervină împotriva poleiului.