Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că a învățat de la Nicuşor Dan, acum președinte al României și fost primar al Bucureştiului, că încăpăţânarea este bună şi că trebuie să fii „mai cumpătat”.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, ce a învăţat de la fostul primar al Capitalei Nicuşor Dan şi ce nu ar repeta niciodată.

Ciucu a precizat că Nicuşor Dan a avut părţile lui bune ca primar şi a dat exemplu lucrările la reţeaua de termoficare. „Am învăţat că încăpăţânarea e bună şi am învăţat că trebuie să fii mai cumpătat aşa”, a răspuns Ciprian Ciucu.

Greșeli pe care nu le-ar repeta niciodată

Totodată, el a spus și ce greșeală făcută de Nicuşor Dan ca primar nu ar repeta niciodată.

„Dânsul era independent şi nu avea majoritate. Şi atunci partidele cumva au luat companiile municipale, STB-ul, toate companiile. Eu sunt într-o situaţie relativ similară, pentru că chiar dacă nu sunt independent, am doar şapte din 55 de consilieri la mine din partid.

Dar mă duc peste ei. Adică am organizat, am dat drumul la cinci companii municipale, la Ordonanţa 109, pentru a avea management profesionist şi depolitizat. Adică fac chestiunea aceasta”, a declarat primarul Capitalei.

Ciprian Ciucu a apreciat importanţa lucrărilor începute în mandatul lui Nicuşor Dan la reţeaua de termoficare.

„Şi Nicuşor Dan a avut părţile lui destul de bune pe partea de termie, pentru că anul acesta facem 100 de kilometri de termie, nu vă gândiţi că am început-o eu rapid anul acesta. Nu, continui proiectele pe care le-a lăsat”, a subliniat Ciprian Ciucu.

Sprijinul lui Nicușor Dan

El a spus, în același interviu, că-i va cere prijinul președintelui în negocierile cu PSD privind bugetul Bucureștiului, în contextul unor proiecte esențiale ce trebuie realizate.

Ciucu s-a arătat îngrijorat în legătură cu bugetul, având în vedere noua structură a Guvernului.

„Anul trecut am negociat și în coaliție, am negociat și cu președintele PSD București, domnul Băluță, și am găsit o formulă, cu sprijinul domnului Bolojan, ca toată lumea să aibă ceva de câștigat, adică și Primăria Generală, și primarii de sector.