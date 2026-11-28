Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Adrian Zuckerman, a cerut autorităților române și guvernelor europene să verifice elementele de infrastructură critică din țara noastră și să stabilească termene „obligatorii” pentru înlocuirea lor. Recomandarea fostului oficial american vine după după ce un juriu federal din Brooklyn a găsit Huawei vinovată pentru 10 dintre cele 12 capete de acuzare într-un dosar care a vizat, între altele, fraudarea unor bănci, încălcarea sancțiunilor americane și conspirația în vederea furtului de secrete comerciale.

„România, Uniunea Europeană și aliații lor democratici trebuie să întreprindă un efort coordonat pentru excluderea Huawei și a altor furnizori care prezintă riscuri ridicate dovedite din infrastructura critică de comunicații.

Guvernele trebuie să efectueze audituri de securitate cuprinzătoare și independente ale rețelelor de telecomunicații existente, să stabilească termene obligatorii pentru înlocuirea echipamentelor cu risc ridicat și să consolideze cerințele de transparență și integritate în domeniul achizițiilor publice.”, scrie Zuckerman într-un articol de opinie publicat de Newsweek Romania.

Zuckerman cere verificări mai ample

Fostul ambasador consideră că verdictul dat în SUA justifică decizia României, luată în februarie 2024, de a nu autoriza echipamente Huawei în infrastructura 5G.

Acesta cere ca evaluările să acopere și rețelele de telecomunicații deja instalate, sistemele informatice guvernamentale, centrele de date și infrastructura energetică.

Fostul ambasador menționează dependența pe termen lung de furnizorii care asigură mentenanța și actualizările software ale echipamentelor, precum și rolul rețelelor românești în comunicațiile de pe flancul estic al NATO.

„România ocupă o poziție strategică esențială pe flancul estic al NATO. Ea găzduiește militari americani și aliați, importante obiective militare și infrastructură esențială pentru apărarea Europei.

De asemenea, România joacă un rol tot mai important în securitatea regiunii Mării Negre, în asigurarea independenței energetice regionale și în sprijinirea Ucrainei. Prin urmare, integritatea infrastructurii de comunicații a României nu reprezintă doar o problemă internă.”, completează Zuckerman.

Acesta este de părere că este „o chestiune de securitate națională a Statelor Unite, de securitate europeană și de securitate colectivă a NATO.”

De altfel, în iunie 2023, Comisia Europeană a apreciat că Huawei și ZTE prezintă riscuri de securitate semnificativ mai mari decât alți furnizori de echipamente 5G.

Compania chineză, găsită vinovată de un juriu din SUA

După un proces care a durat aproximativ trei luni, un juriu din Brooklyn a pronunțat verdictul pe 24 noiembrie 2026, Huawei fiind acuzați că au ascuns natura activității lor în Iran pentru a-și păstra accesul la servicii bancare și că grupul a urmărit să obțină secrete comerciale de la companii americane.

Dosarul a vizat compania-mamă și trei filiale, Huawei Device, Futurewei Technologies și Huawei Device USA, potrivit Reuters.

Juriul a achitat Huawei pentru două dintre acuzații, privind conspirația în vederea obstrucționării justiției și conspirația în cadrul unei întreprinderi criminale.

Brian Heberlig, avocatul companiei, a declarat că apărarea intenționează să conteste verdictele de vinovăție.

Huawei susține că acuzațiile privind secretele comerciale se bazează pe litigii civile soluționate anterior.

Instanța urmează să stabilească sancțiunile pe 14 septembrie 2027.

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