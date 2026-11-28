Cele 32.000 de roți, păstrate în depozite din Lombardia, au o valoare estimată la aproximativ 12 milioane de euro. Ofertele se depun online, în plic închis, iar banii obținuți vor fi folosiți pentru plata creditorilor companiei.

Firma din Bari care deținea stocul plănuise să-l vândă singură, însă, din cauza dificultăților financiare, a cerut instanței civile acces la un mecanism de soluționare a crizelor.

Potrivit Corriere della Sera, vânzarea, programată pe 25 noiembrie, este una dintre cele mai valoroase licitații organizate vreodată în oraș.

Un stoc blocat de dificultățile financiare

Proprietara mărfii este o firmă din Bari care se ocupă de depozitarea și distribuția acestui tip de brânză. Compania plănuise inițial să valorifice singură stocul.

Problemele financiare au determinat-o însă să se adreseze instanței civile, de la care a cerut acces la un mecanism de soluționare a crizelor.

Ca răspuns la această cerere, tribunalul i-a desemnat drept comisari judiciari pe Mariangela Quatraro, expert contabil, și pe Francesco Saverio Belviso, avocat la firma Polis.

32.000 de roți, în depozitele din Lombardia

Pasul central al procesului de redresare îl reprezintă vânzarea celor 32.000 de roți de brânză, aflate acum în depozite din Lombardia. Valoarea lor a fost stabilită printr-o expertiză, după care administratorii firmei au cerut pornirea licitației, relatează publicația italiană.

Oferte în plic închis, pe platforma Edicom

Licitația urmează să se desfășoare online, pe portalul Edicom.

Cei interesați să cumpere roțile de brânză trebuie să trimită oferte în plic închis, iar marfa îi revine celui care propune prețul cel mai mare.

Dacă se înscriu mai mult de doi potențiali cumpărători, procedura poate continua cu o etapă competitivă, de supralicitare, conform aceleiași surse.

Ce se întâmplă cu banii

În cazul în care cele peste o mie de tone își găsesc un cumpărător, banii încasați vor acoperi creanțele pe care creditorii le au față de compania din Bari. Stocul va putea fi astfel, în sfârșit, comercializat.