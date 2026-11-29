Modificări în legea finanțării partidelor

Inițiativa viza articolele 25 și 52 din Legea nr. 334/2006, care reglementează finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Conform proiectului, banii veniți de la buget sub formă de subvenție nu ar mai fi putut acoperi contracte de furnizare de bunuri, de servicii sau de lucrări, încheiate ori aprobate cu persoane fizice sau juridice în care anumite persoane au interese patrimoniale.

Pe listă se aflau cei din conducerea partidului, persoanele pe care partidul le propune drept candidați, mandatarul financiar, precum și soții, rudele și afinii lor până la gradul al III-lea inclusiv.

Fără portițe prin intermediari

Regula s-ar fi aplicat și unui candidat care, în momentul semnării contractului, nu ocupa vreun post de conducere în partid, arată sursa citată.

Un contract semnat printr-o persoană interpusă sau printr-un terț ar fi căzut sub aceeași interdicție, la fel ca subcontractarea, cesionarea, delegarea executării și orice alt mecanism prin care banii din subvenții ar fi ajuns, direct ori indirect, la cei vizați sau la firmele pe care aceștia le controlează.

Conflictul de interese, declarat înainte de semnare

Înainte ca un contract să fie aprobat sau semnat, liderii partidului, candidații și mandatarul financiar ar fi trebuit să anunțe orice situație de conflict de interese și să nu ia parte la deliberarea, aprobarea, negocierea ori semnarea lui.

Pentru încălcarea acestor reguli, proiectul prevedea nulitatea absolută a contractelor, cu recuperarea conform legii a sumelor plătite. Răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, ar fi rămas neafectată.

Rezerve tehnice din partea PSD

În dezbateri, senatorul PSD Ion-Cristinel Rujan a anunțat că social-democrații se abțin.

„Conceptele sunt corecte, transparența, moralitatea suntem de acord cu ele, însă atunci când analizăm o propunere legislativă suntem atenți din perspectivă tehnică, juridică”, a declarat senatorul.

Zeci de mii de persoane de verificat

Rujan a mai invocat întinderea prea mare a gradului de rudenie și afinitate, despre care a spus că „se naște o discuție pe exagerare”.

El a calculat că, pornind de la o medie de aproximativ 4.000 de candidați la nivel județean, fiecare cu circa 20 de rude sau afini, listele supuse verificării ar fi cuprins peste 60.000-70.000 de persoane.

Liberalii invocă încrederea în Parlament

De partea cealaltă, senatorul PNL Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș a susținut că inițiativa urmărește „recăpătarea încrederii românilor față de unele instituții extrem de relevante pentru democrație: Parlamentul și partidele parlamentare”.

Liberalul a spus că integritatea, transparența și moralitatea sunt invocate zilnic la televizor și în presă, dar ajung rareori să fie reglementate, mai ales când e vorba de subvențiile pe care partidele le primesc din bani publici și de felul în care sunt cheltuite.

Prin proiect, a argumentat el, aceste principii devin norme legale, iar orice român interesat ar putea observa un eventual conflict de interese sau o lipsă de moralitate în folosirea resurselor, arată sursa citată.

„Este imposibil ca liderii politici decidenți să acorde contracte din aceste resurse financiare publice către neamuri, soții, rude afini. Astfel se blochează o manieră total incorectă prin care resursele financiare au fost drenate pe anumite zone oculte”, a afirmat Niculescu-Țâgârlaș.

AUR cere reducerea subvențiilor

Din partea AUR, senatorul Nicolae Vlahu a pornit de la ideea că taxele plătite de cetățeni nu pot fi tratate ca o resursă privată a conducerii partidelor.

„Partidele politice primesc prea mulți bani de la buget, iar folosirea acestor subvenții pentru contracte, firmele rudelor celor care conduce partidele este o sfidare la adresa contribuabililor.

AUR a propus în nenumărate rânduri ori reducerea, ori eliminarea subvențiilor acordate partidelor, însă inițiativele noastre au fost respinse. Subvenția unui partid nu poate fi tratată ca bugetul familiei conducerii partidelor, este o regulă minimă de integritate”, a mai spus senatorul.