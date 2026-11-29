George Simion și Călin Georgescu nu sunt prieteni, ci concurenți pe același culoar, a declarat pentru Cotidianul analistul George Jiglău. El explică de ce momentul „Georgescu lipsit de libertate” i-a venit foarte bine din mai multe puncte de vedere președintelui AUR.

În primul rând, Simion a putut să exploateze din punct de vedere al discursului arestarea fostului candidat la prezidențiale și să vorbească despre riscurile la care autoproclamații „politicieni antisistem” sunt supuși, incluzându-se pe el însuși în aceeași categorie.

„Alianța lor politică, să o numim așa, este una conjuncturală, pentru că profită cumva împreună de un val care duce sus, după care, când vor fi poate amândoi pe un buletin de vot sau când va trebui împărțită efectiv puterea în interiorul acelui culoar, mă aștept ca lucrurile să se strice foarte repede între ei doi.

Cât a fost Georgescu privat de libertate, pentru Simion a fost extrem de la îndemână în acel moment, pentru că putea să clameze, exact așa cum face acum despre el, cum astfel de politicieni care apără interesele întregului popor sunt sancționați și hăituiți de sistem, ca să joace în continuare această carte a victimei”, a argumentat Jiglău.

„Lui Simion nu-i pica bine atenția pe ca o dobândea Georgescu”

Pe de altă parte, înainte de a fi dus în arest, Georgescu era într-un turneu de imagine prin țară și, fiind concurență pe același culoar politic, lui Simion nu îi pica foarte bine atenția foarte mare pe care o dobândea fostul candidat, mai crede Jiglău.

„Georgescu, când mergea în vizitele respective, pentru că Georgescu își făcea campanie lui însuși, nu spunea despre AUR, nu spunea despre prietenul lui George Simion sau mai știu eu ce. Era vorba despre el și atât.

Pentru că, exact așa cum a făcut înainte de 2024, Georgescu își pregătește terenul din timp. Iar, el, în felul lui foarte special, e foarte eficient ca politician ca să capitalizeze pe genul ăsta de discurs și de profil și să-și pregătească terenul așa încât, atunci când formal începe o campanie electorală înainte de niște alegeri, lucrurile să fie din timp pregătite, nu abia atunci te apuci să umbli prin țară. Terenul trebuie să fie fertilizat cu mult timp înainte și asta făcea Georgescu vizibil. Și sunt convins că lui Simion nu-i pica foarte bine”, a argumentat el.

„Simion trebuie să contrabalanseze”

Jiglău consideră că acum că Georgescu a fost eliberat și va încerca să mențină relația cu publicul, George Simion e pus în situația de a-și consolida poziția pentru a nu pierde teren.

„Acum, faptul că este Georgescu eliberat și a primit iarăși un capital de imagine, cu declarațiile pe care le-a făcut la ieșirea din arest, e de așteptat să fie din nou din ce în ce mai activ în spațiul public, să dea mesaje, din nou, așa cum făcea înainte. Atunci, Simion trebuie să contrabalanseze cu ceva.

„Dar asta este singura nuanță în care interpretez o relație între cei doi: o competiție în care fie unul, fie celălalt e mai vizibil, se străduiește să fie mai vizibil și, în niciun caz, nu sunt două săbii care să încapă în aceeași teacă”, a spus el pentru Cotidianul.