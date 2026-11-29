Pe ce se sprijină „Dr. Google”

Potrivit analizei portalului german, întrebările despre sănătate primesc de la inteligența artificială răspunsuri construite mai ales pe materiale care nu provin din literatura de specialitate.

Studiul a verificat peste 465.000 de surse la care trimite „Dr. Google”, iar jurnalele științifice au reprezentat abia 0,48% dintre ele.

YouTube, în fruntea clasamentului

Cele mai multe trimiteri, 20.621, au mers către YouTube, arată sursa citată. Pe pozițiile următoare se află serviciul de știri NDR și manualele MSD, un compendiu medical disponibil online.

Platformele dedicate sănătății, printre care Institutul pentru Calitate și Eficiență în Sănătate, apar abia pe poziția a noua.

Raportul atrage atenția asupra riscurilor acestei situații.

„Este îngrijorător că majoritatea informațiilor oferite de inteligența artificială provin din surse nespecializate. Acest lucru ridică întrebări legate de acuratețea și fiabilitatea răspunsurilor”, se arată în document.

Elvețienii au mai multă încredere în medicul de familie

Tot mai mulți europeni se arată dispuși să caute răspunsuri medicale cu ajutorul inteligenței artificiale, însă elvețienii privesc aceste soluții cu mai multă rezervă, potrivit Blick.

Proporția elvețienilor care ar accepta ca o evaluare făcută de un algoritm să țină locul unei consultații la medic este de doar 51%, comparativ cu o medie europeană de 58%, indică studiile.

Explicația acestei prudențe ține de legătura de încredere solidă pe care pacienții o au cu medicii lor de familie, a declarat pentru Neue Zürcher Zeitung Thomas Rosemann, directorul Institutului de Medicină de Familie de la Universitatea din Zurich.

„Chiar și atunci când un specialist recomandă o intervenție, pacienții din Elveția se consultă adesea mai întâi cu medicul lor de familie”, a subliniat acesta.

Cum pot fi folosite corect instrumentele AI

Odată cu răspândirea inteligenței artificiale în căutările despre sănătate, contează tot mai mult felul în care sunt folosite aceste unelte, avertizează specialiștii.

Rosemann le recomandă ca sprijin pentru a înțelege simptomele și pentru a te pregăti înainte de vizita la medic.

„Întrebați instrumentele despre ghiduri clasice”, a sfătuit el. Folosirea tot mai largă a inteligenței artificiale în domeniul sănătății poate fi și o oportunitate pentru platformele științifice, conchide sursa citată.