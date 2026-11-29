Un cutremur de magnitudinea 5 a avut loc la Los Angeles, în California, potrivit Institutului american de geofizică USGS, fără să producă victime sau pagube materiale, scrie presa americană, relatează AFP, potrivit News.ro. În timpul seismului, un avion de linie care trebuia să aterizeze la Los Angeles a fost îndemnat de controlorii de trafic aerian să anuleze aterizarea chiar în timp ce se apropia de pistă.

Seismul a avut loc la aproximativ cinci kilometri sud-vest de oraşul Manhattan Beach şi a fost urmat de mai multe replici.

Avion nevoit să anuleze aterizarea

Un avion de de linie a fost nevoit să renunţe să aterizeze pe aeroportul din Los Angeles, unde au fost sparte geamuri, potrivit unor înregistrări video difuzate pe reţele de socializare.

Această măsură de precauţie era motivată de temeri cu privire la eventuale crevase, provocate de cutremur, potrivit primăriţei Karen Baas.

„Aceste avioane aterizează şi decolează la câteva minute. iar verificarea stării pistei era esenţială şi a fost făcută imediat”, a transmis aceasta.

„Zborurile nu au fost întrerupte, deci aeroportul funcţionează normal, însă rămâne sub supraveghere”, a anunţat ea.

Autoritățile au declanșat un „dispozitiv” de cutremur

Pompierii din Los Angeles au declanşat un dispozitiv de urgenţă în caz de cutremur, prin care au fost mobilizaţi pompieri din 106 cazărmi, potrivit The Associoated Press (AP).

Ei au inspectat infrastructuri în zona cutremurului însă nu au identificat nici răniţi şi nici pagube.

Primăria Manhattan Beach le-a cerut locuitorilor, pe reţele de socializare, să fie atenţi şi să se pregătească de eventuale replici, care pot avea loc şi la câteva zile de la cutremur.

Nicio alertă de tsunami nu a fost declanșată

În schimb, cutremurul a declanşat o lumină de avarie la o rafinărie situată în apropierea aeroportului din Los Angeles, scrie presa americană.

„În cea mai mare partem totul funcționează normal în oraşul Los Angeles. Vrem ca oamenii să continue să-şi trăiască viaţa ca de obicei”, a declarat la Fox News primăriţa oraşului, Karen Bass.

„Însă de fiecare dată când există un cutremur, este un semnal de alarmă pentru a te asigura că eşti pregătit”, a subliniat ea.

Coasta de Vest, o zonă „fierbinte”

Cutremurele sunt frecvente în ”Golden State”, deoarece Coasta de Vest a Statelor Unite se află la intersecţia mai multor plăci tectonice.

Numeroşi locuitori încă îşi amintesc un cutremur care a avut loc la Northridge în 1994, care s-a soldat cu câteva zeci de morţi în regiunea Los Angeles şi cu mii de răniţi şi care a cauzat pagube de milioane de dolari.

În 1906, ”Marele Cutremur” de la San Francisco a distrus 80% din oraş.