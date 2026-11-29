Aproape jumătate din ţară se află duminică sub atenţionare de vânt şi ninsori, după ce sâmbătă zăpada și vântul puternic au făcut pagube în capitală și în alte județe și au afectat activitatea din porturi și traficul feroviar și rutier. În București, zeci de mașini au fost distruse de copacii căzuți și de materiale de construcție desprinse de pe imobile, iar concertele de la Târgul de Crăciun au fost anulate.

De la 10.00, intră în vigoare o nouă atenţionare, fiind prognozat vânt cu viteze cu viteze de până la 70 km/h în sudul Moldovei, Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei/ Traficul este oprit l această oră pe două sectoare de drumuri din Teleorman.

În zona montană a judeţelor Dâmboviţa şi Neamţ sunt semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare, se circulă în condiţii de iarnă, fără a fi impuse restricţii de trafic.

Circulație blocată de Drumul Expres Craiova-Pitești

Circulaţia rutieră a fost blocată, sâmbătă seară, pe Drumul Expres 12 Craiova – Piteşti, între Balş şi Craiova, din cauza unui autocamion care tracta un autotren cu semiremorcă şi care a derapat.

Iar, potrivit drumarilor, utilajele de deszăpezire au fost prinse în ambuteiaj. În jurul orei 21.55, ambele autocamioane au fost balizate corespunzător și circulația a fost deschisă pe o bandă din două.

Pagube în București la prima ninsoare

Echipele ISU Bucureşti – Ilfov au intervenit în ultimele 12 ore în 129 de situaţii, majoritatea în Bucureşti, pentru pentru îndepărtarea copacilor doborâţi de vântul puternic. 53 de autoturisme au fost avariate de arborii căzuţi, potrivit News.ro.

Dintre cele 129 de intervenții, 108 au fost în municipiul Bucureşti, iar 20 în judeţul Ilfov.

Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a informat, sâmbătă, că până la ora 15:00 s-au înregistrat intervenţii pentru îndepărtarea mai multor copaci căzuţi pe carosabil şi pe un imobil.

Astfel, s-a acţionat pentru înlăturarea unor pomi căzuţi pe carosabil pe Şoseaua Ştefan cel Mare, pe Strada Făinari şi pe Bulevardul Barbu Văcărescu, alte intervenţii având loc pe Bulevardul Ferdinand, unde un arbore a căzut pe un imobil şi pe Strada Barbu Mumuleanu, unde o creangă a căzut pe un autoturism, a transmis primarul într-o postare pe Facebook.

Tot în Capitală, din cauza viscolului puternic, concertele programate la Târgul de Crăciun au fost anulate.

PMB a anunțat că decizia a fost luată în urma recomandărilor venite de la meteorologi și că cele trei concerte urmează să fie reprogramate.

Trenuri blocate la Galați

Traficul feroviar a fost întrerupt, sâmbătă noapte, în zona Galaţi-Brăila, după ce un copac s-a prăbuşit peste linia de contact din cauza vântului puternic şi a ninsorii abundente, blocând ambele fire de circulaţie.

Echipele CFR au lucrat pentru îndepărtarea copacului şi remedierea defecţiunilor, iar firul I de circulaţie între staţiile CF Şendreni şi Barboşi a fost redeschis la ora 00:04, după îndepărtarea copacului căzut şi eliberarea căii ferate, a anunţat CFR SA.

Activitatea în porturile de la Marea Neagră, sistată

Vântul puternic a dus sâmbătă la suspendarea manevrelor navelor în porturile Constanța, Midia și Mangalia.

La Constanța Nord, Constanța Sud și Midia au fost suspendate și operațiunile de încărcare și descărcare.

Pe Dunăre, Poliția de Frontieră a anunțat că bacul Turnu Măgurele-Nikopol, între România și Bulgaria, a fost suspendat sâmbătă de la ora 09:00, tot din cauza vântului. Cursele vor fi reluate când traversarea se va putea face în siguranță.

ISU Giurgiu: Intervenții pe autostrada A1

Pompierii giurgiuveni au intervenit în mai multe zone din judeţ pentru înlăturarea efectelor produse de vânt şi ninsoare, acţionând pentru degajarea copacilor căzuţi pe carosabil sau peste cabluri electrice, precum şi pentru îndepărtarea unor elemente care prezentau pericol pentru cetăţeni.

Potrivit ISU Giurgiu, intervenţiile au avut loc pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 43, precum şi în localităţile Mihai Bravu, Crevedia Mare, Cosoba, Comana (DJ 603), Singureni, Varlaam, Hulubeşti şi Obedeni, unde au fost îndepărtaţi copaci căzuţi pe partea carosabilă, peste cabluri electrice sau care prezentau pericol de prăbuşire.

Judeţul Giurgiu se află duminică sub atenţionare cod galben de vânt, valabilă până la ora 20:00. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h şi vor viscoli zăpada depusă, determinând reducerea vizibilităţii.

Traficul în țară

Pe autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti, A7 Ploieşti – Bacău, DN 1 Ploieşti – Braşov şi DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, traficul se desfăşoară parţial pe un carosabil umed, fără precipitaţii, cu vânt puternic lateral.

La nivel naţional, traficul rutier se desfăşoară preponderent pe un carosabil umed, plouă în judeţele Caraş-Severin şi Sibiu, iar în judeţul Giurgiu sunt semnalate, pe alocuri, zone cu polei (carosabil alunecos).

Pe arterele rutiere importante, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti, A7 Ploieşti – Bacău, DN 1 Ploieşti – Braşov şi DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, traficul se desfăşoară parţial pe un carosabil umed, fără precipitaţii, cu vânt puternic lateral.

Cum va fi vremea duminică

De duminică dimineaţă de la ora 10.00 până la ora 20:00, în sudul Moldovei, Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, viscolind zăpada deja depusă şi determinând scăderea vizibilităţii.

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