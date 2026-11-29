Datorită vântului puternic și al viscolului de sâmbătă, parcurile eoliene din România au înregistrat o producție record de energie electircă, aproape de 70GWh. Astfel, energia eoliană a fost predominantă în ponderea producției de energie electrică, iar duminică această tendință se păstrează, fiind în continuare în vigoare o atenționare de vânt puternic.

Eolienele au produs constant aproximativ 3000MWh în ziua de sâmbătă, 28 noiembrie.

Vârful de producție de energie eoliană a fost atins pe 20 noiembrie – 3.245 MW, producție instantanee

În jurul orei 16:45, România înregistra o producţie internă de circa 8.200 MW, la un consum naţional de 7.741 MW, diferenţa de aproximativ 450 MW mergând la export, potrivit Ziarul Financiar.

Situaţia este radical diferită faţă de cea înregistrată cu 24 de ore în urmă, când România importa 1.745 MW de energie electrică. Producţia internă a crescut între timp cu aproape 1.600 MW, în timp ce consumul naţional a scăzut cu circa 600 MW.

La ora 18:51 s-a atins vârful de consum – 8.258 MW, valoare instantanee.

Eolienele, producție record

Parcurile eoliene au produs pe 28 noiembrie 36,4% din energia electrică a României – 69 GWh, un record.

Puterea disponibilă a tuturor parcurilor eoliene era la 1 octombrie 2026, conform datelor Transelectrica, de 3322 MW.

Duminică, 29 noiembrie, la ora 12:30, sursele eoliene generau 36,1% din totalul de energie produsă, adică 3.148 de MW, potrivit monitorenergie.ro.

Producția internă ajungea la 8.721 de MW, exportând 2.522 de MW către vecinii din Bulgaria, Ucraina, Ungaria sau Republica Moldova, adică 41,2%.

Ponderea energiei electrice generate din surse eoliene, duminică, este mai mare decât cantitatea din hidrocarburi și cea generată de energia nucleară la un loc, care înregistrează 17,9%, respectiv 15,4%.

Următoarele sunt energia din surse hidrologice, cu 12,6% și 10,2% cea fotovoltaică.

Avertizare de vânt puternic

Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vânt puternic pentru patru județe din sudul și sud-estul României. Rafalele vor ajunge la 70-80 km/h, iar atenționarea este valabilă inclusiv duminică.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizarea sâmbătă noapte, fiind vizate zone din județele Brăila, Ialomița, Buzău și Călărași, unde vântul va avea intensificări puternice și susținute.

După reprizele puternice de vânt, meteorologii ANM au emis duminică dimineață o nouă avertizare de vreme rea, de această dată vizând vreme deosebit de rece și nopți geroase în aproape toată țara, valabilă până miercuri dimineață.

În paralel, pentru sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei rămâne valabilă și avertizarea de vânt puternic, până duminică seară.

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