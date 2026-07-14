Comisia Europeană publică noi orientări pentru turismul în zonele protejate Natura 2000

Documentul ajută autoritățile și administratorii să echilibreze protejarea ecosistemelor cu activitățile economice.

Stefan Lupu - Reporter special
Comisia Europeană publică noi orientări pentru turismul în zonele protejate Natura 2000

Documentul ajută autoritățile și administratorii să echilibreze protejarea ecosistemelor cu activitățile economice.

Comisia Europeană a lansat astăzi un set de orientări menite să transforme rețeaua europeană de zone protejate Natura 2000 într-un motor principal pentru dezvoltarea turismului sustenabil. Noul cadru urmărește să asigure conservarea ecosistemelor reziliente, esențiale pentru protejarea habitatelor și a speciilor, permițând în același timp dezvoltarea economică locală responsabilă.

Impactul economic al rețelei Natura 2000

Conform datelor prezentate de Comisie, acest sector a generat aproximativ 807 miliarde de euro în anul 2024, susținând peste 20 de milioane de locuri de muncă. În acest peisaj, rețeaua Natura 2000 – recunoscută drept cea mai mare rețea de zone protejate din lume, reunind peste 27.000 de situri în statele membre – joacă un rol crucial.

Din punct de vedere financiar, activitățile desfășurate de vizitatori în cadrul siturilor Natura 2000 aduc venituri considerabile, generând anual între 50 și 85 de miliarde de euro. Totodată, impactul asupra pieței muncii este unul major, turismul din aceste zone susținând până la două milioane de locuri de muncă (în echivalent normă întreagă). Toate aceste aspecte se traduc printr-o dezvoltare regională solidă, beneficiile economice resimțindu-se cu precădere și având un rol vital în comunitățile din regiunile rurale, costiere și montane, scrie Comisia.

Echilibru între activitățile economice și conservarea naturii

Orientările publicate sunt concepute ca un instrument de sprijin pentru administratorii siturilor și autoritățile naționale. Scopul lor central este găsirea unui echilibru între activitățile economice, inclusiv turismul de agrement, și obiectivele stricte de conservare și refacere a mediului. Măsurile vizează prevenirea presiunii create de turismul excesiv asupra habitatelor și faunei sălbatice – exact acele elemente care fac aceste zone atractive pentru turiști. Documentul oferă un cadru coerent pentru planificarea și gestionarea siturilor, integrând turismul într-o abordare pe termen lung.

De asemenea, Comisia subliniază importanța tot mai mare a ecoturismului. Această abordare promovează deplasările responsabile în zonele naturale, desfășurate într-un mod care asigură conservarea mediului înconjurător și aduce beneficii directe comunităților locale.

Ce este rețeaua Natura 2000?

Rețeaua Natura 2000 este cea mai mare rețea ecologică coordonată de arii protejate din lume. Aceasta se întinde pe teritoriul tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, acoperind aproximativ 18% din suprafața terestră a UE și aproape 10% din mediul său marin. Obiectivul său central nu este transformarea naturii într-un muzeu neatins, ci asigurarea supraviețuirii pe termen lung a celor mai valoroase și amenințate specii și habitate din Europa, în deplină armonie cu activitățile umane, conform site-ului Comisiei.

Baza legislativă și modul de formare

Natura 2000 nu reprezintă un singur tip de rezervație, ci un mozaic complex de situri desemnate în baza a două legi fundamentale ale Uniunii Europene privind protecția mediului. Prima este Directiva Păsări, adoptată în anul 1979, care impune crearea Ariilor de Protecție Specială, destinate salvgardării celor mai amenințate specii de păsări sălbatice de pe continent. A doua este Directiva Habitate, adoptată în 1992, care prevede desemnarea Ariilor Speciale de Conservare menite să protejeze restul speciilor de animale, plante și tipuri de habitate rare sau vulnerabile, variind de la păduri seculare și turbării, până la pajiști alpine și recife marine.

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