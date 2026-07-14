EXCLUSIV Nicu Ștefănuță: Nu a existat niciodată „cordon sanitar” în România. Politicienii au legitimat AUR

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a vorbit pentru Cotidianul despre înlocuirea termenului de proeuropean din discursul public cu prooccidental. Totodată, politicianul a vorbit și despre „cordonul sanitar” împotriva partidelor suveraniste din Parlament. Ștefănuță consideră că acest cordon nu a existat în realitate niciodată și acuză faptul că mulți politicieni au făcut echipă cu parlamentari AUR.

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a explicat pentru Cotidianul că el consideră că principalul motiv pentru care politicienii au schimbat termenul de proeuropean în discurs cu cel de prooccidental este că își doreau să lărgească numărul de parlamentari care se încadrau în această categorie.

„Cred că este doar un instrument politic să mai incluzi niște partide în joc, ceea ce nu e neapărat bine”, a spus eurodeputatul. Acesta nu i-a atribuit însă schimbarea termenului președintelui Nicușor Dan. „Nu știu dacă el a venit prima oară cu aceste fraze. (…) Nu știu, dar eu am impresia că este folosită politic, cumva, să facă scena politică mai largă.”

Nicu Ștefănuță consideră că grupurile parlamentare formate din oameni aleși pe listele unor partide suveraniste nu ar trebui incluse în categoria forțelor politice „prooccidentale”.

„Au făcut AUR credibil în ochii oamenilor”

„Sper că nu (n.r. pot fi considerați prooccidentali), pentru că pentru mine ei sunt extremiști. Îi văd și în Parlamentul European. Știu cum votează, știu pe ce votează, știu ce vorbesc. Știu cât de mult apără Rusia, știu cât de mult apără toate grozăviile din lume. Pentru mine sunt în afara cordonului sanitar și ar trebui să rămână acolo.”

Europarlamentarul consideră că partidele din România nu au făcut în realitate niciodată un cordon sanitar real. Ștefănuță susține că aleșii au negociat de mai multe ori cu AUR, chiar de dinainte de moțiunea de cenzură. Astfel, politicienii au legitimat partidul.

„Cred că nu a existat niciodată (n.r. cordon sanitar). Pentru că mulți au jucat cu AUR și au făcut echipă cu AUR în mai multe situații, nu numai astea recente. Și, din păcate, au legitimat un partid care nu trebuia legitimat niciodată. Adică l-au făcut credibil în ochii oamenilor.”

Unde trage Siegfried Mureșan cordonul sanitar

Prezent la Podcasturile Cotidianul, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan, a vorbit de asemenea despre forțele politice cu care nu ar negocia pentru susținerea executivului său, în cazul în care ar fi nominalizat să facă un guvern.

„Păi AUR este, evident, în afara cordonului sanitar și partidul condus de doamna care, din două în două săptămâni, se plimbă prin Federația Rusă, când nu e la Moscova e la Sankt Petersburg și invers, mă refer la SOS, trebuie, evident, să fie, de asemenea, în afara cordonului sanitar.

Deci toate partidele extremiste, populiste, antieuropene, care pun sub semnul întrebării instituțiile noastre, democrația noastră, libertatea presei, libertatea de exprimare, sunt partide cu care nu trebuie să existe nicio colaborare. Ca atare, AUR, SOS și POT sunt partide care, pentru noi, sunt dincolo de cordonul sanitar și nu ar trebui să exercite influență asupra modului în care România este guvernată și se dezvoltă, fiindcă sunt convins că influența lor ar fi una negativă.”

Siegfried Mureșan nu exclude însă negocieri cu PACE sau UPR, grupuri parlamentare formate în mare parte din parlamentari aleși pe listele partidelor SOS și POT, dar care au părăsit organizația-mamă. Totuși, Mureșan se arată sceptic.

„Pe listele acelor partide, repet, oamenii nu au fost toți la fel. Trebuie văzut dacă unii au plecat de acolo, s-au distanțat și așa mai departe. Dar eu nu sunt un susținător al… Eu cred că nu poți fi astăzi creștin-democrat și mâine social-democrat, astăzi liberal și mâine ecologist.

Ca atare, în general, eu privesc cu scepticism parlamentarii care pleacă de la un partid și pretind că s-au schimbat ideologic sau așa. De aceea eu am rețineri semnificative față de dialogul cu parlamentari care vin din aceste partide.”