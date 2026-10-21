Noul ministru al Apărării, Radu Oprea, anunță măsuri de prevenție. Hub-ul de securitate de la Marea Neagră, discutat în CSAT

Prim-ministrul Luca Niculescu a participat miercuri la ceremonia de preluare a mandatului de către ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea. Discuțiile s-au concentrat pe securitatea la Marea Neagră și pe operaționalizarea unui hub regional NATO.

Stefan Lupu - Reporter special
Noul ministru al Apărării, Radu Oprea, anunță măsuri de prevenție. Hub-ul de securitate de la Marea Neagră, discutat în CSAT

Prim-ministrul Luca Niculescu a participat miercuri la ceremonia de preluare a mandatului de către ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea. Discuțiile s-au concentrat pe securitatea la Marea Neagră și pe operaționalizarea unui hub regional NATO.

Prim-ministrul Luca Niculescu a fost prezent miercuri la sediul Ministerului Apărării Naționale pentru a superviza preluarea portofoliului de către noul ministru, Ștefan Radu Oprea.

Șeful Guvernului a enunțat direcția principală a cabinetului său în domeniul militar. „După cum știți, există multe priorități în Programul de guvernare, dar prioritatea zero a României este apărarea teritoriului său”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Discuțiile au vizat direct situația de la granițe. „Am mulțumit atât ministrului, cât și șefului Statului Major pentru ceea ce fac militarii români, piloții români, în Marea Neagră, care odată era zonă liniștită și vedeți ce se întâmplă în fiecare săptămână în acea zonă”, a adăugat șeful Executivului. El a menționat că agenda întâlnirii a inclus Programul SAFE și hub-ul de securitate de la Marea Neagră.

Hub de securitate și ședință CSAT

Noul ministru al Apărării a explicat necesitatea unei acțiuni coordonate cu partenerii externi. „Este deja o conștientizare a NATO și a CE despre necesitatea operaționalizării acestui hub de securitate”, notează Ștefan Radu Oprea.

Accentul noii conduceri este pus pe anticiparea amenințărilor militare. „Cea mai importantă întotdeauna este prevenția, este să știi, să vezi la timp, ca să poți acționa. Lucrul acesta se întâmplă și astăzi în România. Ați văzut rezultatele pe care le avem, ați văzut piloții români ce rezultate foarte bune au până astăzi. Nu este suficient din punctul nostru de vedere”, punctează oficialul.

Dezvoltarea capacității de răspuns la Marea Neagră necesită un efort comun alături de Statele Unite ale Americii, NATO și Uniunea Europeană, a subliniat ministrul Apărării la preluarea mandatului.

Subiectul va fi analizat de urgență la nivelul Administrației Prezidențiale. Președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), cu scopul de a aborda situația de securitate de la Marea Neagră în urma incidentelor recente, scrie news.ro.

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2 comentarii

  1. ‘ Romania=hub de securitate’ ,nu-i greu de tot zis si de repetat ,dar arme contra drone nu avem desi au trecut aproape 5 ani de razboi iar rusii si ucrainienii nu doboara drone cu rachete trase din avioane:));nu invatam nimic ,cu scoala sau fara

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    1. IA zice asa:
      O drona costa aprox 50.000 dolari.
      O racheta AIM-9 Sidewinder cu care noi doboram drona costa aprox 400.000 dolari la care se adauga 26.000 de dolari costul unei ore de zbor a lu’ F-16.

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