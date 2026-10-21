AUR propune o lege pentru victimele violenței domestice. Ce urmărește proiectul depus în Parlament

Victimele violenței domestice ar putea beneficia de protecție suplimentară pentru a nu ajunge fără locuință după divorț și împărțirea bunurilor. Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament un proiect de lege care urmărește să împiedice situațiile în care persoanele care au trecut prin abuzuri sunt nevoite să își părăsească locuința fără să aibă o alternativă sigură în care să se mute.

Inițiativa vizează situațiile în care, după încheierea partajului, victima nu dispune de condiții reale pentru a-și asigura o locuință. În astfel de cazuri, existența unei cote-părți dintr-un imobil sau primirea unor bunuri în urma divorțului nu înseamnă neapărat că persoana are unde să locuiască în siguranță.

Problema este cu atât mai importantă atunci când victima are copii în întreținere și trebuie să găsească rapid o soluție locativă, în timp ce încearcă să își refacă viața după despărțirea de agresor.

Ce urmărește proiectul de lege

Prin această inițiativă, parlamentarii AUR vor să consolideze accesul victimelor violenței domestice la sprijin locativ și să evite situațiile în care procedurile de divorț și partaj le lasă fără o soluție concretă de locuire.

Principiul de la care pornește propunerea este că protecția unei victime nu ar trebui să se limiteze la măsurile luate împotriva agresorului. Accesul la o locuință sigură reprezintă, de asemenea, o condiție importantă pentru desprinderea de o relație abuzivă și pentru reconstruirea unei vieți independente.

Pentru persoanele care nu au venituri suficiente sau nu își permit să închirieze o locuință, pierderea accesului la casa în care au locuit poate deveni un obstacol major. În lipsa unui sprijin adecvat, unele victime riscă să depindă în continuare de agresor sau să accepte condiții nesigure pentru ele și copiii lor.

Locuința, o problemă majoră după despărțirea de agresor

Violența domestică nu presupune doar agresiuni fizice, ci poate include și abuzuri psihologice, economice sau forme de control care împiedică victima să își gestioneze independent viața. În aceste condiții, găsirea unei locuințe după separare poate fi dificilă, mai ales dacă persoana nu are economii sau nu dispune de venituri proprii suficiente.

Proiectul depus de AUR urmărește să răspundă acestei vulnerabilități prin măsuri legislative care să țină cont de situația concretă a persoanei după partaj. Proiectul va trebui să parcurgă procedurile legislative înainte ca eventualele modificări să poată fi aplicate.