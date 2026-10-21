Noul ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica, anunță reforma administrației. 429 de comune, vizate de comasare voluntară

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, anunță lansarea programului „START Reforma Administrativă”, prin care Guvernul vrea să încurajeze comasarea voluntară a comunelor mici. Prima etapă a reformei ar urma să vizeze 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori. Autoritățile care acceptă unificarea ar putea beneficia de facilități fiscale, scutiri de taxe și impozite și finanțare pentru investiții.

Anunțul a fost făcut miercuri, la preluarea mandatului de la Ministerul Dezvoltării. Alexandru Stoica a precizat că va semna un ordin pentru constituirea unui grup de lucru care să coordoneze programul și să pregătească următorii pași ai reformei. Din acest grup vor face parte reprezentanți ai ministerului, iar la nivel local și județean sunt avute în vedere structuri de lucru cu participarea președinților de consilii județene, a prefecților și a reprezentanților Asociației Comunelor din România, scrie News.ro.

Reforma ar urma să înceapă cu localitățile care au cele mai mari dificultăți în asigurarea veniturilor și finanțarea serviciilor publice. Ministrul susține că unele comune nu mai dispun de suficiente resurse pentru investiții, iar comasarea ar putea permite folosirea mai eficientă a banilor publici.

Măsura nu ar urma să fie impusă de la centru. Potrivit lui Stoica, decizia trebuie luată în mod democratic, cu implicarea cetățenilor și respectarea procedurilor legale, inclusiv a celor privind organizarea referendumurilor.

Comunele mici ar putea primi facilități fiscale dacă acceptă unirea

Alexandru Stoica afirmă că reorganizarea administrativă ar putea reduce cheltuielile și ar permite realizarea unor investiții comune, în special în infrastructură. Un exemplu invocat de ministru este cel al utilităților: în loc ca două localități apropiate să construiască separat stații de epurare și sisteme de canalizare, acestea ar putea utiliza o singură infrastructură, acolo unde condițiile tehnice permit.

Potrivit ministrului, există deja primari interesați de comasare, în condițiile în care unele administrații locale întâmpină dificultăți în asigurarea veniturilor necesare funcționării și dezvoltării comunităților.

Planul include și stimulente financiare pentru localitățile care aleg să se unească. Acestea ar putea beneficia de scutiri de taxe și impozite, precum și de un program de investiții destinat îmbunătățirii serviciilor publice. Detaliile privind facilitățile și condițiile de participare urmează să fie stabilite în cadrul grupului de lucru.

Ministrul a precizat că reforma ar trebui să avanseze înaintea alegerilor locale din 2028. În privința conducerii administrațiilor rezultate în urma comasării, a indicat posibilitatea existenței unui singur primar și a unui viceprimar pentru noua structură administrativă.

Facturi restante de miliarde de lei și șantiere blocate

O altă prioritate anunțată de Alexandru Stoica este plata facturilor restante pentru lucrările finanțate prin programele naționale și prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministrul a atras atenția că unele firme care execută lucrări pentru administrațiile locale nu și-au primit banii, iar situația financiară a unor constructori este dificilă. În acest context, el a cerut o centralizare la nivel național a facturilor neachitate, pentru a stabili necesarul de fonduri și a pregăti bugetul pentru 2027.

În cazul programului „Anghel Saligny”, restanțele au fost estimate la aproximativ 2,3 miliarde de lei, potrivit declarațiilor făcute de ministru în timpul audierilor parlamentare. Stoica vrea ca plata datoriilor să fie tratată ca o urgență și speră să obțină fondurile necesare inclusiv prin rectificarea bugetară.