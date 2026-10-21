Gigi Becali, reacție după învestirea noului premier: Este un om deștept. Am fost nebuni și inconștienți șase luni fără Guvern

Luca Niculescu a obținut oficial votul de încredere al Parlamentului pentru a prelua conducerea Guvernului României, la vârsta de 55 de ani. Decizia legislativului pune capăt unei perioade de interimat de cinci luni și jumătate asigurate de Ilie Bolojan, instalat după moțiunea de cenzură din 5 mai 2026. La scurt timp după validarea votului, deputatul neafiliat Gigi Becali a oferit o primă reacție publică.

Patronul FCSB s-a declarat ușurat de deblocarea crizei politice și l-a caracterizat favorabil pe noul premier, bazat pe activitatea diplomatică anterioară a acestuia.

„Este extraordinar, o să avem un guvern. Slavă Domnului și mulțumim! Cum o fi, cum nu o fi, eu nu știu cine l-a pus, cum l-a pus, dar om prost nu poate fi. Din moment ce a avut funcțiile pe care le-a avut prin Franța, Germania, e om deștept”, declară omul de afaceri.

În plus, deputatul a rememorat o scurtă interacțiune mai veche cu noul șef al Guvernului și a subliniat necesitatea stabilității la nivel de stat.

„O să fie un om de comunicare cu toată lumea, cred că va fi bine. Nu-l știam bine. Mi-am adus aminte că am făcut o emisiune acum 20 de ani, atunci când am candidat și eu la prezidențiale. Mi s-a părut un om de treabă, mi-a părut sincer”, explică Gigi Becali, citat de sport.ro.

Totodată, el a respins ferm ideea unor noi blocaje instituționale provocate de ambiții partinice. „Pesediștii cu care am vorbit, miniștrii, îi văd foarte hotărâți, cred că vom face treabă. Nebuni și inconștienți am fost șase luni de zile […] fără Guvern, acum ca să facem altă nebunie și o mai mare inconștiență trebuie să dăm jos din nou Guvernul sau să-l suspendăm pe președinte, cum spun unii pentru că avem ambiții de partid”, adaugă parlamentarul.

Un vot confortabil în Parlament

Cabinetul condus de Luca Niculescu a fost învestit cu o majoritate de 280 de voturi favorabile. Scorul depășește cu 47 de opțiuni minimul necesar de 233 de voturi pentru preluarea puterii executive.

Din totalul de 464 de parlamentari, la ședință au participat 338 de aleși. Pe lângă voturile de susținere, s-au înregistrat 58 de voturi „împotrivă”. Noul executiv a beneficiat de suportul asumat al grupurilor parlamentare din PSD, PNL, UDMR și cel al minorităților naționale.

Reprezentanții AUR au absentat de la procedura de vot. Parlamentarii USR au fost prezenți în sală, dar au refuzat să își exprime opțiunea.