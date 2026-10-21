Cum îți menții piconul în stare impecabilă pe termen lung?

Reparațiile costisitoare pornesc adesea de la gresarea amânată, debitul reglat greșit sau loviturile aplicate într-o poziție nepotrivită, deoarece asemenea greșeli uzează treptat dalta, bucșele și garniturile, apoi țin excavatorul pe loc exact când ai nevoie de el. Citește mai departe și află cum îți protejezi piconul pe termen lung.

Nu amâna gresarea daltei și a bucșelor

Frecarea produsă la fiecare lovitură încălzește dalta și uzează bucșele, motiv pentru care lubrifiantul trebuie reaplicat la intervalele menționate în manual, uneori chiar după aproximativ două ore de lucru intens. Când ajungi la gresare, poziționează piconul vertical și apasă dalta în carcasă, astfel încât pasta să rămână în zona bucșelor și să nu pătrundă în camera de percuție.

Folosește lubrifiant special pentru ciocane hidraulice, deoarece vaselina obișnuită nu rezistă la aceleași presiuni și temperaturi, iar dacă vrei să vezi ce dimensiuni și configurații există, poți da click aici.

Potrivește reglajele hidraulice cu atașamentul

Piconul nu va lucra corect dacă debitul și presiunea circuitului auxiliar depășesc valorile indicate de producător. Debitul prea mare încălzește uleiul și grăbește uzura garniturilor, iar valoarea prea mică reduce frecvența loviturilor și prelungește lucrarea. Compară datele excavatorului cu specificațiile atașamentului înainte să începi demolarea.

Piconul hidraulic WERNER H155, de exemplu, funcționează la 25–50 l/min și este destinat utilajelor din clasa 2,5–4,5 tone, iar compatibilitatea trebuie stabilită după tonaj, debit, presiune și sistemul de prindere.

Ține dalta cât mai dreaptă pe suprafață

Poziția oblică apasă dalta pe marginea bucșelor, iar presiunea laterală produce uzură inegală și mărește treptat jocul din carcasă. Așează vârful aproape perpendicular pe beton sau rocă și aplică prin braț doar forța necesară pentru contact stabil. Dacă partea frontală a excavatorului începe să se ridice, presiunea este prea mare și ajunge în picon, bolțuri și braț. După spargerea materialului, mută bucățile cu ajutorul cupei, deoarece dalta nu este concepută să înlocuiască ranga.

Schimbă punctul când materialul nu cedează

Insistența în același loc timp de câteva minute încălzește dalta și consumă energie, însă rareori grăbește spargerea betonului compact. Dacă după aproximativ 10–15 secunde nu observi fisuri, mută vârful câțiva centimetri și continuă aproape de margine sau lângă zona deja slăbită. Pentru plăci și fundații, începe din exterior și desprinde treptat bucăți care pot fi ridicate ușor, deoarece această metodă solicită mai puțin piconul și scurtează lucrarea.

Oprește loviturile imediat după spargere

Când dalta pierde contactul cu materialul, energia loviturilor se întoarce către piston, tiranți și sistemul de amortizare. Dacă operatorul păstrează comanda apăsată după desprinderea betonului, loviturile în gol se repetă de sute de ori pe parcursul aceleiași zile și grăbesc uzura internă.

Eliberează pedala sau maneta imediat după spargere și repoziționează atașamentul înainte să continui. Piconul nu trebuie pornit cu dalta suspendată deasupra suprafeței, deoarece componentele interne primesc întreaga forță de impact.

Verifică furtunurile și prinderile

Controlul făcut înaintea programului începe la furtunuri, unde crăpăturile, umflăturile și zonele frecate pot anunța cedarea sub presiune. Petele de ulei din apropierea racordurilor indică pierderi care trebuie remediate înainte ca instalația să rămână fără presiune în mijlocul lucrării.

Continuă apoi cu tiranții, bolțurile, șuruburile și placa de prindere, deoarece vibrațiile pot slăbi treptat îmbinările. Dacă observi joc între atașament și braț, oprește lucrarea și corectează cauza înainte ca uzura să ajungă la componente mai scumpe.

Pregătește un program simplu de întreținere și aplică-l la fiecare schimb, deoarece câteva minute acordate zilnic piconului pot însemna ani suplimentari de utilizare și mai puține facturi neplăcute. Accesează dru.ro și descoperă gama de picoane și piese pentru utilaje de construcții, disponibile pentru lucrările tale.

Cum îți menții piconul în stare impecabilă pe termen lung?

Reparațiile costisitoare pornesc adesea de la gresarea amânată, debitul reglat greșit sau loviturile aplicate într-o poziție nepotrivită, deoarece asemenea greșeli uzează treptat dalta, bucșele și garniturile, apoi țin excavatorul pe loc exact când ai nevoie de el. Citește mai departe și află cum îți protejezi piconul pe termen lung.

Nu amâna gresarea daltei și a bucșelor

Frecarea produsă la fiecare lovitură încălzește dalta și uzează bucșele, motiv pentru care lubrifiantul trebuie reaplicat la intervalele menționate în manual, uneori chiar după aproximativ două ore de lucru intens. Când ajungi la gresare, poziționează piconul vertical și apasă dalta în carcasă, astfel încât pasta să rămână în zona bucșelor și să nu pătrundă în camera de percuție.

Folosește lubrifiant special pentru ciocane hidraulice, deoarece vaselina obișnuită nu rezistă la aceleași presiuni și temperaturi, iar dacă vrei să vezi ce dimensiuni și configurații există, poți da click aici.

Potrivește reglajele hidraulice cu atașamentul

Piconul nu va lucra corect dacă debitul și presiunea circuitului auxiliar depășesc valorile indicate de producător. Debitul prea mare încălzește uleiul și grăbește uzura garniturilor, iar valoarea prea mică reduce frecvența loviturilor și prelungește lucrarea. Compară datele excavatorului cu specificațiile atașamentului înainte să începi demolarea.

Piconul hidraulic WERNER H155, de exemplu, funcționează la 25–50 l/min și este destinat utilajelor din clasa 2,5–4,5 tone, iar compatibilitatea trebuie stabilită după tonaj, debit, presiune și sistemul de prindere.

Ține dalta cât mai dreaptă pe suprafață

Poziția oblică apasă dalta pe marginea bucșelor, iar presiunea laterală produce uzură inegală și mărește treptat jocul din carcasă. Așează vârful aproape perpendicular pe beton sau rocă și aplică prin braț doar forța necesară pentru contact stabil. Dacă partea frontală a excavatorului începe să se ridice, presiunea este prea mare și ajunge în picon, bolțuri și braț. După spargerea materialului, mută bucățile cu ajutorul cupei, deoarece dalta nu este concepută să înlocuiască ranga.

Schimbă punctul când materialul nu cedează

Insistența în același loc timp de câteva minute încălzește dalta și consumă energie, însă rareori grăbește spargerea betonului compact. Dacă după aproximativ 10–15 secunde nu observi fisuri, mută vârful câțiva centimetri și continuă aproape de margine sau lângă zona deja slăbită. Pentru plăci și fundații, începe din exterior și desprinde treptat bucăți care pot fi ridicate ușor, deoarece această metodă solicită mai puțin piconul și scurtează lucrarea.

Oprește loviturile imediat după spargere

Când dalta pierde contactul cu materialul, energia loviturilor se întoarce către piston, tiranți și sistemul de amortizare. Dacă operatorul păstrează comanda apăsată după desprinderea betonului, loviturile în gol se repetă de sute de ori pe parcursul aceleiași zile și grăbesc uzura internă.

Eliberează pedala sau maneta imediat după spargere și repoziționează atașamentul înainte să continui. Piconul nu trebuie pornit cu dalta suspendată deasupra suprafeței, deoarece componentele interne primesc întreaga forță de impact.

Verifică furtunurile și prinderile

Controlul făcut înaintea programului începe la furtunuri, unde crăpăturile, umflăturile și zonele frecate pot anunța cedarea sub presiune. Petele de ulei din apropierea racordurilor indică pierderi care trebuie remediate înainte ca instalația să rămână fără presiune în mijlocul lucrării.

Continuă apoi cu tiranții, bolțurile, șuruburile și placa de prindere, deoarece vibrațiile pot slăbi treptat îmbinările. Dacă observi joc între atașament și braț, oprește lucrarea și corectează cauza înainte ca uzura să ajungă la componente mai scumpe.

Pregătește un program simplu de întreținere și aplică-l la fiecare schimb, deoarece câteva minute acordate zilnic piconului pot însemna ani suplimentari de utilizare și mai puține facturi neplăcute. Accesează dru.ro și descoperă gama de picoane și piese pentru utilaje de construcții, disponibile pentru lucrările tale.