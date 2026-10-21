Roboții care livrează mâncare, în fața instanței. Date biometrice, strânse fără permisiune

Cei doi bărbați au depus pe 9 octombrie, la tribunalul din comitatul Cook, acțiuni împotriva Coco Robotics și Serve Robotics. Ei susțin că firmele au încălcat o lege a statului privind protecția vieții private și că roboții acestora le-au scanat fețele și mâinile fără știrea și fără acordul lor, potrivit apnews.com.

Ambele companii contestă acuzațiile

Potrivit plângerilor, camerele roboților și senzorii LiDAR, o tehnologie care emite impulsuri laser pentru a măsura distanțele și a cartografia mediul înconjurător, au înregistrat măsurători ale fețelor și mâinilor clienților în timp ce aceștia se apropiau de aparate când și-au ridicat comenzile.

Livrări pe care clienții nu le-au ales

Mitchell Breidinger, din cartierul Near North Side, spune că în septembrie 2025 a comandat alimente prin DoorDash și nu a ales niciodată ca livrarea să fie făcută de un robot.

Cu toate acestea, potrivit plângerii sale, comanda i-a fost atribuită unui robot Coco. Când robotul a sosit, Breidinger a trebuit să stea aproape de aparat ca să introducă un cod și să-și ridice produsele.

Breidinger susține că atunci camerele robotului i-au înregistrat fața, capul și mâinile, iar senzorii LiDAR au măsurat geometria. În plângere se mai afirmă că un operator a urmărit de la distanță, în timp real, imaginile video ale livrării.

Bărbatul spune că firma Coco nu l-a informat în scris că îi va colecta informațiile biometrice, că nu i-a explicat cât timp va păstra datele și că nici nu i-a fost cerut consimțământul.

Barry Schain, un locuitor din Lincoln Park, relatează o experiență similară cu Serve Robotics. Potrivit plângerii, el a primit trei livrări de la roboți Serve, cea mai recentă pe 4 octombrie, când o comandă Uber Eats a fost atribuită unui robot, deși nu selectase livrarea prin robot.

Datele, folosite pentru antrenarea inteligenței artificiale

Ambele plângeri susțin că firmele păstrează înregistrările video și datele de la senzori pentru a antrena sisteme de inteligență artificială.

Plângerea lui Schain face trimitere și la informațiile făcute publice de Serve despre licențierea către terți a unor seturi de date video și LiDAR pentru antrenarea AI. Plângerea lui Breidinger afirmă că firma Coco a transmis date colectate de roboți către OpenAI și alți terți.

Potrivit plângerilor, măsurătorile biometrice ale clienților sunt apoi stocate în sistemele de date ale companiilor, alături de numele și adresele acestora, astfel încât datele pot fi asociate unor persoane identificabile.

Plângerile acuză companiile că au încălcat Legea privind protecția datelor biometrice din statul Illinois. Aceasta obligă companiile care colectează date biometrice să ofere o notificare scrisă, în care să explice ce date colectează și de ce, să obțină consimțământul scris și să aibă o politică de păstrare și distrugere a datelor.

Ce răspund companiile

Purtătorii de cuvânt ai Coco și Serve au negat însă că firmele colectează informații biometrice de la clienți sau trecători.

Un purtător de cuvânt al Serve a declarat că firma „se va apăra” în acest proces, iar un purtător de cuvânt al Coco a spus că firma este „convinsă că acest proces nefondat se va stinge de la sine”.

„Acest proces pornește de la o înțelegere fundamental greșită a tehnologiei noastre, nu am colectat date biometrice în Chicago”, a declarat purtătorul de cuvânt al Coco într-un comunicat. Acesta a adăugat că respectarea legilor privind protecția datelor reprezintă o „prioritate absolută” pentru companie.

„Datele pe care le transmitem sunt date de navigație, folosite pentru a face trotuarele mai sigure pentru toți cei care le folosesc”, a continuat purtătorul de cuvânt al Coco.

„De exemplu, furnizăm în timp real informații despre pericolele de pe trotuare către BlindSquare, o aplicație de navigație creată pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere.

În cadrul parteneriatelor noastre de partajare a datelor, nu transmitem date de la începutul sau de la finalul curselor de livrare. Protecția vieții private și respectarea legii sunt priorități absolute în tot ceea ce facem”.

Purtătorul de cuvânt al Serve a spus că roboții companiei folosesc camere și senzori pentru a se deplasa în siguranță pe trotuare.

„Serve nu folosește aceste date pentru a identifica persoane, iar sistemele noastre nu sunt concepute pentru a identifica persoane sau pentru a crea profiluri biometrice”, a declarat acesta într-un comunicat.

Plângerile cer despăgubiri prevăzute de lege de 1.000 de dolari pentru fiecare încălcare din neglijență sau de 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare intenționată ori din imprudență gravă, precum și alte măsuri reparatorii.

Un program-pilot tot mai contestat

Procesele vin pe fondul atenției tot mai mari acordate roboților de livrare, deveniți o prezență obișnuită pe trotuarele din Chicago. Aici, locuitorii și-au exprimat îngrijorarea față de siguranță, accesibilitate, supraveghere și posibila pierdere a locurilor de muncă din domeniul livrărilor.

Chicago a lansat programul-pilot pentru roboții de livrare în 2022, în mandatul fostei primărițe Lori Lightfoot.

Coco a început să opereze în oraș la sfârșitul lui 2024, iar Serve Robotics, în septembrie 2025.

Programul, supravegheat de Departamentul de Transport din Chicago și de Departamentul pentru Afaceri și Protecția Consumatorului, urmează să expire în mai 2027, dacă Consiliul Local nu aprobă o prelungire.

Josh Robertson, locuitor din Lincoln Park, a lansat anul trecut o petiție prin care cere orașului să suspende programul până când oficialii vor publica datele privind siguranța și accesibilitatea, vor organiza o dezbatere publică și vor stabili reguli mai clare.

Până luna trecută, petiția strânsese peste 4.500 de semnături. Locuitorii au semnalat roboți care blochează trotuarele și trecerile de pietoni, creând obstacole pentru persoanele cu dizabilități, și și-au exprimat îngrijorarea față de camerele care filmează pietonii.

Nemulțumirile au ajuns și la Primărie. În februarie, consilierul municipal Daniel La Spata, din circumscripția 1, a respins planurile de extindere a roboților în mare parte din circumscripția sa. Decizia a venit după ce peste 83% dintre locuitorii care au răspuns la un sondaj online s-au opus ferm extinderii.

Orașul a creat și o categorie dedicată în sistemul 311, prin care locuitorii pot semnala probleme de siguranță și alte reclamații legate de aceste dispozitive.

Incidente

În martie, un robot Serve a spart geamul unei stații de autobuz CTA în cartierul West Town, împrăștiind cioburi pe trotuar. Câteva zile mai târziu, un robot Coco a lovit o altă stație de autobuz, în Old Town. Ambele companii au anunțat că investighează incidentele și și-au asumat costurile reparațiilor.

În septembrie, un videoclip cu cel puțin 10 roboți Coco păreau să se învârtă unii în jurul altora și rămăseseră blocați pe un trotuar din Lincoln Park a devenit viral. Clipul a strâns sute de mii de vizualizări și a reaprins criticile la adresa tehnologiei.

Companiile au apărat însă roboții, prezentându-i ca pe o variantă mai sigură și mai sustenabilă pentru livrările pe distanțe scurte, care poate reduce numărul de deplasări cu mașina și aglomerația din trafic.