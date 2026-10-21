PACE, la un pas de desființare după plecarea Cosminei Cerva. Salvarea a venit de la mâna dreaptă a Dianei Șoșoacă

Cosmina Cerva a anunțat că va activa ca senatoare neafiliată.

Alex Tudor - senior editor
PACE, la un pas de desființare după plecarea Cosminei Cerva. Salvarea a venit de la mâna dreaptă a Dianei Șoșoacă

Cosmina Cerva / FOTO: Cotidianul

Cosmina Cerva a anunțat că va activa ca senatoare neafiliată.

Cosmina Cerva a anunțat miercuri în plenul Senatului că părăsește grupul PACE. Aceasta a ocupat până acum funcția de lider al grupului. Odată cu plecarea acesteia a fost pusă în discuție desființarea grupului. Acesta numără șapte senatori, fix numărul minim necesar pentru înființarea unui grup. Însă situația s-a remediat printr-o afiliere surpriză, cea a lui Dumitru Manea, senator neafiliat, dar membru SOS România.

Totul a început cu anunțul Cosminei Cerva că pleacă din PACE. Mai mult, aceasta le-a cerut scuze celor din PNL și AUR.

„Vreau să îmi cer scuze colegilor de la USR și colegilor de la AUR pentru discursul colegului Ninel Peia de ieri din plenul comun. În acest Parlament nu există partide extremiste, domnule Peia. Nici de stânga, nici de dreapta”, a spus Cosmina Cerva.

În ziua precedentă, Ninel Peia a spus că AUR este un partid de extremă dreaptă, iar USR de extremă stângă.

După demisia Cosminei Cerva, acesta a precizat că nu își cere scuze.

„S-a ajuns acolo unde a dorit PNL-ul, USR-ul și AUR-ul. Și-a găsit un motiv pueril doamna Cerva, care nu știe ce înseamnă politica. Ea crede că este în sala de plen. Da, eu nu îmi cer scuze. În România există două partide. Unul de extrema dreapta, AUR, și unul de extrema stângă, USR. Și statul român trebuie să aibă grijă ca aceste partide să dispară pentru că reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale”, a spus Ninel Peia în plenul Senatului.

Imediat după, Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a cerut constatarea desființării grupului PACE, pierderea mandatului de chestor din Biroul Permanent și dispariția liderului din Comitetul Liderilor.

Situația din PACE, discutată în Biroul Permanent

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a anunțat că a luat act de desființarea grupului, ceea ce a atras nemulțumirea lui Ninel Peia, chestorul membru în Biroul Permanent.

„Având în vedere că nu mai există grup, există și hotărârea CCR, care s-a pronunțat foarte clar: numai grupul respectiv poate să ridice mandatul unui membru al Biroului Permanent. Așa că, această hotărâre a CCR este definitivă și irevocabilă. Acest mandat de chestor se termină la 31 ianuarie. Dacă veți supune acest lucru la vot, domnule președinte, voi ataca la CCR și vă voi depune plângere penală”, a spus Ninel Peia.

Ulterior a fost supusă la vot vacantarea poziției de chestor a Senatului ocupată de Ninel Peia, iar propunerea a trecut.

Câteva minute mai târziu a venit la pupitru Dumitru Manea, senator neafiliat, care a anunțat că se afiliază grupului PACE, astfel că acesta urmează să funcționeze în continuare.

Dumitru Manea, alias Miron Manega, este membru al SOS România și unul dintre oamenii de încredere ai Dianei Șoșoacă. De altfel, grupul PACE  a fost înființat de mai mulți senatori intrați în Parlament pe listele SOS România care au plecat din cauza unor nemulțumiri legate de Diana Șoșoacă. Ulterior, acesta i-a numit trădători pe cei care au plecat din partid.

Situația grupului PACE urmează să fie clarificată în Biroul Permanent, unde se va lua act de noua componență a grupului. Poziția de lider va fi ocupată de Ionel Carp, senator venit de la PSD.

Surse din PACE au declarat pentru Cotidianul că fosta lideră, Cosmina Cerva, și-a dat demisia din grup pentru că ar fi urmat să fie schimbată din această funcție.

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