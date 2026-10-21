Mesajul prințului Harry pentru familia regală, la șase ani după mutarea în SUA: Sper să putem cu toții lăsa trecutul în urmă

Întors în Marea Britanie alături de Meghan și de cei doi copii, ducele de Sussex spune că își dorește să repare relațiile cu regele Charles și cu ceilalți membri ai familiei regale.

Prințul Harry și-a exprimat dorința de a se reconcilia cu regele Charles și cu restul familiei regale, de care s-a îndepărtat odată cu mutarea în Statele Unite, acum șase ani. Declarațiile au fost făcute într-un interviu amplu acordat revistei GQ, în care ducele de Sussex a vorbit și despre revenirea în Marea Britanie și despre relația cu presa.

Potrivit ITV, interviul a fost înregistrat în septembrie, în timpul unei vizite a prințului la New York.

O ruptură începută în 2020

Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea, în vârstă de 42 de ani, a renunțat în 2020, împreună cu soția sa, Meghan, la rolul oficial din cadrul casei regale. Cei doi s-au stabilit în California, de unde au lansat critici la adresa familiei regale, iar decizia a provocat o ruptură majoră în interiorul acesteia, notează Reuters și Agerpres.

De atunci, Harry a avut doar rare discuții cu prințul William, fratele său mai mare și moștenitorul coroanei britanice, iar copiii săi l-au întâlnit pe regele Charles abia de curând.

Întoarcerea acasă și dorința de împăcare

Între timp, ducele de Sussex s-a întors în Marea Britanie, alături de Meghan și de cei doi copii, iar în interviul pentru GQ a spus că vrea să refacă legăturile cu familia.

Prințul a explicat că, în contextul actual, împăcarea a devenit prioritatea sa: „Având în vedere tot ce se întâmplă acum în lume, cel mai important lucru este reconcilierea”, a declarat el.

Conflicte de familie în care se regăsesc mulți

Harry a mai spus că interesul public pentru problemele din familia sa e de înțeles, pentru că mulți oameni trec prin situații asemănătoare.

„Neînțelegeri între frați, relații deteriorate între copii și părinți, între copii și unul dintre părinți”, a explicat el.

Potrivit prințului, încercările sale ar putea servi drept exemplu și pentru alții, în propriile relații.

„Unii nu vor ca lucrurile să meargă bine. Eu vreau să meargă bine”, a adăugat Harry.

Cicatrici care nu dispar

„Cicatricile rămân pentru totdeauna”, a mai spus prințul, care i-a îndemnat totodată pe toți să lase în urmă ce a fost.

Harry a mai explicat și de ce consideră inutile conflictele familiale: „Din punctul meu de vedere, există destulă dramă în lume și în viețile oamenilor încât să mai continui și cu probleme în familie”, a spus el. „Nu merită”.

Pierderea Dianei

Interviul a atins și teme despre care Harry a mai vorbit public, precum efectul pe care l-a avut asupra lui moartea mamei sale, prințesa Diana, când el avea 12 ani, dar și dificultățile legate de sănătatea mintală.

Prințul a vorbit, de asemenea, despre motivele revenirii în Marea Britanie. „E foarte important pentru mine”, a spus el despre înscrierea copiilor la o școală britanică, adăugând: „Nu știam cât de important era pentru mine.

Mereu am crezut că vom încerca să facem asta, dar acum sunt deja la școală de două săptămâni. Le place foarte mult și le oferă o experiență diferită”, a spus el.

Speranțe pentru relația cu presa

Tensiunile cu presa britanică au cântărit, în parte, decizia lui Harry de a părăsi Regatul Unit și s-au soldat cu mai multe procese intentate unor trusturi media.

Prințul speră ca relația să se îmbunătățească. „Sper că se va schimba”, a spus el. „Au avut loc câteva confruntări, trebuia să se întâmple așa. Dar sper să putem cu toții lăsa trecutul în urmă”.

Un îndemn la colaborare

„Și, cum se întâmplă atât de multe în lume, sunt aspecte din trecut pe care sunt sigur că toți, eu, familia mea, o parte din presa britanică vrem să le dăm uitării și să colaborăm pentru binele comun”, a conchis Harry.