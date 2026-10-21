Nicușor Dan, după doborârea dronelor la Sulina: România își face datoria

Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit marți pentru a evalua situația de securitate din zona Mării Negre, după doborârea a două drone la Sulina. Discuțiile au avut loc ca urmare a unei întâlniri recente la Bruxelles între președintele României, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și premierul bulgar, Rumen Radev.

Nicușor Dan a subliniat necesitatea unor acțiuni ferme pentru protejarea navigației și a infrastructurii energetice.

„România a transmis mesajul direct că așteptăm un sprijin mai puternic prin capacități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaștere și expertiză, precum și o postură NATO adaptată și consolidată în regiune”, explică președintele în postarea sa.

Aceste măsuri sunt vitale pentru protejarea vieților și pentru menținerea unui climat sigur pentru comerțul global, punctează șeful statului.

Intervenție militară pe 17 octombrie: F-16 contra drone

Dincolo de negocierile diplomatice, Nicușor Dan a confirmat doborârea dronelor în zona Sulina.

„România își face datoria, așa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au angajat și au doborât două drone care intraseră ilegal în spațiul nostru aerian național, deasupra apelor teritoriale românești din dreptul localității Sulina”, notează șeful statului.

Intervenția a fost una rapidă, iar aparatele ostile au fost neutralizate la doar câteva minute de la pătrunderea în spațiul aerian național. Președintele a ținut să îi felicite în postare direct pe piloți pentru profesionalism și pentru viteza lor de reacție.

„Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spațiul aerian și apele teritoriale în orice moment, alături de aliați”, adaugă președintele României.

Solidaritate în Alianță pentru securitatea Mării Negre

Stabilitatea în această regiune depășește granițele statelor riverane, cu un impact direct asupra întregii Europe, arată președintele. El a concluzionat cu un mesaj de forță legat de unitatea partenerilor occidentali.

„O concluzie clară a ședinței de ieri este că solidaritatea aliaților este de neclintit. Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele și spațiul nostru aerian, este împărtășit de întreaga Alianță”, subliniază Nicușor Dan la finalul declarației sale.