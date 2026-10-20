Sub „ochii” Brătienilor agățați pe pereți. „Apostolul” lui Nicușor Dan -Luca- și alaiul roșu, în primul pelerinaj la Guvern REPORTAJ

Înghesuiți în două microbuze în numele economiei la combustibil și al mobilității eficace, Luca Niculescu, însoțit de garnitura roșie a Partidului Social Democrat – nu mai puțin de 12 la număr -, au intrat în Palatul Victoria prin poarta centrală. Venea cu mirul de la Înalta Poartă a Cotroceniului, dar și cu 280 de voturi în sacoșă, pe care tocmai le-a primit în Parlament.

Pregătirile începuseră în toi la Palatul Victoria încă de la ora 19.00. Două doamne au ieșit să dea o ultimă mătură înainte ca proaspătul prim-ministru să pășească pe covorul roșu instalat la Guvern.

După ce și-au scos cămășile de sub mânecile costumelor și și-au aranjat cravatele, rând pe rând, în frunte cu cârmaciul trimis de Nicușor Dan, cei 18 miniștri au intrat în Guvern.

Pe Luca Niculescu l-a așteptat în biroul de premier nimeni altul decât Ilie Bolojan, predecesorul său. Biroul este situat la primul etaj din aripa centrală a Palatului Victoria, cu vedere spre Piața care a fost acum 8 ani scena violențelor din 10 august. Au discutat preț de aproximativ 25 de minute.

Bolojan a oferit o ultimă mostră de eleganță instituțională, asemenea celor 11 luni de coaliție cu PSD la masă, în care nu a răspuns cu un deget atacurilor social-democraților, deși era mitraliat pe rețelele sociale sau la televizor de dinozaurii cu spini asemănători celor de pe trandafiri, care au înțepat continuu în „contabilul auster” de la Oradea.

Sub „privirile” Brătienilor, Maniu și Goga, noua garnitură a puterii a pășit la Guvern

Rând pe rând, cei 19 apostoli ai lui Nicușor Dan și Sorin Grindeanu au pășit în holul de onoare al Palatului Victoria, sub privirile Brătienilor, ale lui Maniu, I. G. Duca, Maiorescu sau Goga, ale căror portrete se află la intrarea în Guvern. Succesorii lui Brătianu de astăzi i-au girat pe cei care pășesc acum în fruntea României.

În schimb, „privirile” lui Marcel Ciolacu, ultima poză de pe peretele de onoare al Palatului Victoria, au stat ațintite pe buzunarul noului ministru al Dezvoltării, tot Marcel (Stoica), omul său de la Buzău, trimis în Guvern pentru a îndestula baronimea locală.

Poza lui Ilie Bolojan nu a fost montată încă pe panoul de la intrare, care găzduiește toți prim-miniștrii României din 1862 încoace.

Garnitura de demnitari a urcat scările holului de onoare, apoi s-au așezat în sala de ședință, pregătită atent cu călăreți pentru fiecare ostaș.

Luca Niculescu a optat pentru „modelul” Ciolacu

În ceea ce privește așezarea în sală, premierul Niculescu a optat pentru a sta în zona mediană a sălii, adică printre miniștri. Aceeași poziție a fost adoptată și de Marcel Ciolacu.

Nu a fost cazul lui Ilie Bolojan, care a ales să ocupe scaunul din capătul mesei din sala de ședință.

La începutul ședinței, Luca Niculescu a spus că prioritatea noului guvern „este îmbunătățirea nivelului de trai al românilor”. După o scurtă declarație la început, de față cu presa, care, apropo, nu avea acces la ședințe în timpul mandatului lui Ilie Bolojan, premierul și miniștrii săi au mai discutat – cu ușile închise – preț de câteva zeci de minute.

Au coborât ulterior la fotografia de „familie”. Protocolul de la Palatul Victoria a lipit benzi de scotch pe care erau scrise numele fiecărui ministru, în dreptul locului unde urma să fie așezați.

L-am întrebat pe Luca Niculescu dacă e un premier de paravan pentru PSD

A urmat conferința de presă, iar Luca Niculescu se pregătea să plece fix când urma întrebarea mea, urmare a orei târzii. I-am spus că, din respect pentru colegii care stăteau la coadă, să ne mai permită câteva. L-am întrebat direct dacă este un premier de paravan pentru PSD. Nu înțelesese din prima și mi-a venit la gură cuvântul „proxy”.

„Sunt un premier care a fost desemnat de președintele României, care a negociat timp de două săptămâni cu toate partidele politice. După cum spuneam, Partidul Social Democrat este cel care a acceptat să intre la guvernare, mi-ar fi plăcut ca această coaliție să fie mai largă. În același timp, mă bucur de faptul că am avut un vot substanțial în Parlament. Voi avea o colaborare, conlucrare cât mai bună cu Partidul Social Democrat, pentru că este partid aflat la guvernare. De asemenea, voi discuta cu toți colegii care sunt în acest guvern și care nu sunt membri de partid”, a răspuns Luca Niculescu la întrebarea Cotidianul.