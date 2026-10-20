Sub „ochii” Brătienilor agățați pe pereți. „Apostolul” lui Nicușor Dan -Luca- și alaiul roșu, în primul pelerinaj la Guvern REPORTAJ

Guvernul Luca Niculescu-PSD a fost girat la votul din Parlament de succesorii Brătienilor, PNL-ul de azi. Brătienii sunt înrămați la loc de cinste în Palatul Victoria, la intrarea în holul de onoare.

Rareș Mereuță - senior editor
Sub „ochii” Brătienilor agățați pe pereți. „Apostolul” lui Nicușor Dan -Luca- și alaiul roșu, în primul pelerinaj la Guvern REPORTAJ

Guvernul condus de Luca Niculescu/ Foto: gov.ro

Guvernul Luca Niculescu-PSD a fost girat la votul din Parlament de succesorii Brătienilor, PNL-ul de azi. Brătienii sunt înrămați la loc de cinste în Palatul Victoria, la intrarea în holul de onoare.

Înghesuiți în două microbuze în numele economiei la combustibil și al mobilității eficace, Luca Niculescu, însoțit de garnitura roșie a Partidului Social Democrat – nu mai puțin de 12 la număr -, au intrat în Palatul Victoria prin poarta centrală. Venea cu mirul de la Înalta Poartă a Cotroceniului, dar și cu 280 de voturi în sacoșă, pe care tocmai le-a primit în Parlament.

Pregătirile începuseră în toi la Palatul Victoria încă de la ora 19.00. Două doamne au ieșit să dea o ultimă mătură înainte ca proaspătul prim-ministru să pășească pe covorul roșu instalat la Guvern.

După ce și-au scos cămășile de sub mânecile costumelor și și-au aranjat cravatele, rând pe rând, în frunte cu cârmaciul trimis de Nicușor Dan, cei 18 miniștri au intrat în Guvern.

Pe Luca Niculescu l-a așteptat în biroul de premier nimeni altul decât Ilie Bolojan, predecesorul său. Biroul este situat la primul etaj din aripa centrală a Palatului Victoria, cu vedere spre Piața care a fost acum 8 ani scena violențelor din 10 august. Au discutat preț de aproximativ 25 de minute.

Bolojan a oferit o ultimă mostră de eleganță instituțională, asemenea celor 11 luni de coaliție cu PSD la masă, în care nu a răspuns cu un deget atacurilor social-democraților, deși era mitraliat pe rețelele sociale sau la televizor de dinozaurii cu spini asemănători celor de pe trandafiri, care au înțepat continuu în „contabilul auster” de la Oradea.

Sub „privirile” Brătienilor, Maniu și Goga, noua garnitură a puterii a pășit la Guvern

Rând pe rând, cei 19 apostoli ai lui Nicușor Dan și Sorin Grindeanu au pășit în holul de onoare al Palatului Victoria, sub privirile Brătienilor, ale lui Maniu, I. G. Duca, Maiorescu sau Goga, ale căror portrete se află la intrarea în Guvern. Succesorii lui Brătianu de astăzi i-au girat pe cei care pășesc acum în fruntea României.

În schimb, „privirile” lui Marcel Ciolacu, ultima poză de pe peretele de onoare al Palatului Victoria, au stat ațintite pe buzunarul noului ministru al Dezvoltării, tot Marcel (Stoica), omul său de la Buzău, trimis în Guvern pentru a îndestula baronimea locală.

Poza lui Ilie Bolojan nu a fost montată încă pe panoul de la intrare, care găzduiește toți prim-miniștrii României din 1862 încoace.

Garnitura de demnitari a urcat scările holului de onoare, apoi s-au așezat în sala de ședință, pregătită atent cu călăreți pentru fiecare ostaș.

Luca Niculescu a optat pentru „modelul” Ciolacu

În ceea ce privește așezarea în sală, premierul Niculescu a optat pentru a sta în zona mediană a sălii, adică printre miniștri. Aceeași poziție a fost adoptată și de Marcel Ciolacu.

Nu a fost cazul lui Ilie Bolojan, care a ales să ocupe scaunul din capătul mesei din sala de ședință.

Așezarea în sala de ședințe în timpul mandatului de premier al lui Luca Niculescu / Foto: Cotidianul
Așezarea în sala de ședințe în timpul mandatului de premier al lui Marcel Ciolacu / Foto: gov.ro
Așezarea în sala de ședințe în timpul mandatului de premier al lui Ilie Bolojan / Foto: gov.ro

La începutul ședinței, Luca Niculescu a spus că prioritatea noului guvern „este îmbunătățirea nivelului de trai al românilor”. După o scurtă declarație la început, de față cu presa, care, apropo, nu avea acces la ședințe în timpul mandatului lui Ilie Bolojan, premierul și miniștrii săi au mai discutat – cu ușile închise – preț de câteva zeci de minute.

Au coborât ulterior la fotografia de „familie”. Protocolul de la Palatul Victoria a lipit benzi de scotch pe care erau scrise numele fiecărui ministru, în dreptul locului unde urma să fie așezați.

Foto: Cotidianul
Foto: Cotidianul

L-am întrebat pe Luca Niculescu dacă e un premier de paravan pentru PSD

A urmat conferința de presă, iar Luca Niculescu se pregătea să plece fix când urma întrebarea mea, urmare a orei târzii. I-am spus că, din respect pentru colegii care stăteau la coadă, să ne mai permită câteva. L-am întrebat direct dacă este un premier de paravan pentru PSD. Nu înțelesese din prima și mi-a venit la gură cuvântul „proxy”.

„Sunt un premier care a fost desemnat de președintele României, care a negociat timp de două săptămâni cu toate partidele politice. După cum spuneam, Partidul Social Democrat este cel care a acceptat să intre la guvernare, mi-ar fi plăcut ca această coaliție să fie mai largă. În același timp, mă bucur de faptul că am avut un vot substanțial în Parlament. Voi avea o colaborare, conlucrare cât mai bună cu Partidul Social Democrat, pentru că este partid aflat la guvernare. De asemenea, voi discuta cu toți colegii care sunt în acest guvern și care nu sunt membri de partid”, a răspuns Luca Niculescu la întrebarea Cotidianul.

 

 

UPDATE VIDEO „Au acceptat să intre la guvernare”. Luca Niculescu, întrebat de Cotidianul dacă e un premier de paravan pentru PSD

 

 

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18 comentarii

  1. Dupa celebra lozinca din anii 50,putem spune si noi ,intr-un glas:’ Dan,Luca si alti scaieti/Baga spaima-n gorobeti”
    PS:pentru cenzura ‘ gorobete, gorobeţi s.m. persoană credulă, uşor de înşelat sau furat. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionarul limbii române, Editura Niculescu, 2007)’

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  2. Minuta incheiata intre inaltele parti contractante, poporul roman si madam Tzoiu, cu textul :
    ADIO, TZOAIE !!!!

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  3. Las ca nici cu voi astia de la #coti nu ne putem lauda. Ati pus pe titlul ziarului papionul lu Ratiu, cand de fapt trebuia pus volanul bolojanului vanzator de mangalia pe zero lei

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  4. Începe războiul media după plecarea lui Ilie și va continua dacă guvernul nu va decarta în visteria ‘guralivilor’.

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  6. Ăștia in loc sa treacă urgent la „munca de jos” fac poze de grup și dau din clanta! Cea mai tare este cea de „cultura” care când vorbește da ochii peste cap. Succesuri guys!

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  7. pe bai (editat), viata are „prostul obicei” de te pune sati achiti datoriile cind te astepti mai putin ( acum a ve nit ospatarul cu nota de plata). va faceti ca ati uitat anul 2006 cind trebuia sa fie oraganizate alegeri anticipate iar pnl+psd au format usl inca de atunci pentru a nu fi organizate !!!!!!!!!!!!!!!! ei vedeti voi (editat) acum pnl isi achita nota de plata, in loc de alegeri anticipate voteaza guvern psd

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  8. Sub ochii libertății de exprimare s-a infiltrat cenzura la Cotidianul ! Sa fie ” paravanul ” political correct ?

    În rest , numai de bine.

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  10. Un guvern de stransura care sa salveze PSD si nu tara, ca numai au cu ce. Banii sunt tot mai putini si in UE si in Ro.

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  17. Doua partide, cine trebuie, au pierdut azi pana in 2028 cand este pregatita, deja, o noua infrangere: USR de mana cu AUR, opozitia perpetua !

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  18. Aceia, brătienii, au fost niște (editat) politice!
    De ce au orientat Rromînika către Franța și Anglia? Oare fi’n’că erau democratice, și doreau să învețe de la ele? NU! …ci pentru că erau Imperiul Francez și Imperiul Britanic, CELE MAI PUTERNICE STATE ale Lumii! Oportunism pur, brătienesc!
    Astăzi, Maramurășul de Nord e la Ukraina (editat), pentru că A FOST CEDAT de un brătian prim-menestrel ajuns pe tron prin manevre de culise (împreună cu Ferdi’ Urecheatul, altă(editat)), în 1919, cîn’ nici măcar nu avea teritoriul! Căutați reacția P.N.R.-ului din Transilvania (ce a făcut zisa unire) și a lui Maniu, la momentul acela!

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