Premierul Luca Niculescu, mesaj ferm despre Pilonul II de pensii: Nimeni nu se atinge

Premierul Luca Niculescu a dat asigurări în privința Pilonului II de pensii. Precizările vin după ce, cu o seară înainte, șeful Guvernului a lăsat loc de interpretări privind viitorul pensiilor private obligatorii.

Întrebat miercuri dimineață despre eventuale modificări ale sistemului, premierul a transmis că nu există intenția de a interveni asupra acestuia.

„Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii. El există şi va exista aşa cum este”, a declarat Luca Niculescu.

Declarațiile de marți au lăsat loc interpretărilor

Subiectul a fost discutat și marți seară, în prima conferință de presă susținută de Niculescu după învestirea Guvernului. Premierul a fost întrebat dacă ia în calcul schimbări privind Pilonul II, în condițiile în care, în trecut, au existat propuneri de folosire a fondurilor acumulate pentru redresarea finanțelor publice.

Răspunsul său nu a exclus categoric o asemenea posibilitate. Niculescu a explicat că nu a analizat încă această problemă și că are nevoie de mai multe informații.

„Este ceva la care nu am apucat să mă gândesc până acum. Sunt mulţi miniştri în acest guvern care vă pot răspunde la întrebări. Şi eu o voi face la un moment dat, dar deocamdată este încă prea devreme. În mod normal, Pilonul II de pensii ar trebui să rămână aşa cum este. Ştiu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE. Iar reforma Pilonului II de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem”, a afirmat Luca Niculescu, marţi seară.

Premierul a adăugat că va reveni cu explicații după ce va avea mai multe date despre această problemă.

Pilonul II, discutat în trecut ca posibilă sursă de bani pentru buget

Viitorul Pilonului II de pensii a mai fost subiect de dezbatere în România. De-a lungul anilor, au existat propuneri privind modificarea sistemului, inclusiv folosirea banilor acumulați pentru acoperirea unor probleme ale finanțelor publice.

Pilonul II reprezintă componenta de pensii administrate privat, alimentată prin transferul unei părți din contribuția de asigurări sociale a angajaților. Sumele sunt virate în conturi individuale și investite de administratorii fondurilor, urmând să fie utilizate la pensionare, în condițiile prevăzute de lege.