Încă un bagaj gratuit în avion. Ce s-a decis în UE pentru pasageri

Pasagerii care călătoresc cu avionul în UE vor putea lua la bord un bagaj suplimentar gratuit, de până la 7 kilograme, potrivit noilor norme aprobate de Parlamentul European. Regulile, care ar urma să se aplice din 23 octombrie 2027, prevăd și condiții mai clare pentru rambursarea biletelor, despăgubiri și afișarea tarifelor. Măsurile mai trebuie aprobate oficial de Consiliul UE.

Modificările urmăresc să ofere călătorilor mai multă transparență privind costurile zborurilor. Totodată, acestea stabilesc obligații suplimentare pentru companiile aeriene în cazul anulărilor și întârzierilor. Operatorii vor avea la dispoziție aproximativ un an pentru a se adapta noilor cerințe,

Ce bagaje vor puta transporta gratuit pasagerii

Potrivit noilor prevederi, fiecare pasager va avea dreptul să transporte gratuit două tipuri de bagaje la bordul aeronavei. Primul este un obiect personal, precum o geantă sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față. Acesta va trebui să respecte dimensiunile maxime de 40 x 30 x 15 cm, notează Profit.ro.

Al doilea este un bagaj de cabină cu o greutate de cel mult 7 kilograme. Dimensiunile sale totale nu pot depăși 100 de cm. Bagajul suplimentar va putea fi transportat fără costuri, în limita spațiului disponibil în cabina aeronavei.

O altă modificare privește afișarea prețurilor. Companiile aeriene vor trebui să prezinte, încă de la începutul rezervării, taifele care includ bagajul de cabină.

Transportatorii vor putea însă să ofere în continuare bilete mai ieftine celor care aleg să călătorească fără bagaj de cabină.

Reguli noi pentru rambursări și despăgubiri

Schimbările nu se limitează la transportul bagajelor. Parlamentul European a aprobat și măsuri pentru protejarea pasagerilor în cazul zborurilor anulate sau întârziate. În situația în care un bilet a fost cumpărat printr-o agenție de turism sau o platformă online, pasagerul va avea dreptul să primească întreaga sumă achitată, inclusiv taxele de intermediere. Rambursarea va trebui făcută în maximum 14 zile. Compania aeriană va avea șapte zile pentru a transfera banii intermediarului, iar acesta va dispune de alte șapte zile pentru a-i restitui clientului.

Noile norme prevăd și condiții mai stricte pentru acordarea despăgubirilor în cazul zborurilor perturbate.

În plus, companiile aeriene vor trebui să ofere gratuit locuri alăturate copiilor sub 14 ani și persoanelor care îi însoțesc.

Pentru persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, regulamentul introduce posibilitatea ca un însoțitor să călătorească gratuit atunci când prezența acestuia este necesară.