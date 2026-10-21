Nicușor Dan a convocat CSAT după atacurile din Marea Neagră. Protejarea apelor României, pe agenda ședinței

Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru joi, 22 octombrie, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni. Ședința va avea ca principal subiect situația de securitate din Marea Neagră, după seria de incidente în care au fost atacate mai multe nave, inclusiv în apele teritoriale românești.

Administrația Prezidențială a anunțat miercuri că membrii CSAT vor analiza riscurile provocate de incidentele din Marea Neagră. Discuțiile vor viza și consolidarea capacității României de a reacționa în astfel de situații.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc joi, 22 octombrie 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni. În cursul reuniunii, se vor analiza implicaţiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră şi vor fi evaluate măsurilor de consolidare a capacităţii de reacţie pentru protejarea apelor teritoriale şi a infrastructurii critice maritime a României”, a transmis Administrația Prezidențială.

Reuniunea de joi va fi prima ședință a CSAT organizată după numirea Guvernului Niculescu.

România cere NATO mai mult sprijin pentru apărarea Mării Negre

Convocarea CSAT vine în contextul în care incidentele de securitate din Marea Neagră s-au înmulțit în ultimele săptămâni, pe fondul războiului din Ucraina.

Mai multe nave comerciale au fost lovite în regiune, unele dintre atacuri având loc chiar în apele teritoriale ale României.

Tot miercuri, Nicușor Dan a anunțat că membrii Consiliului Nord-Atlantic s-au reunit pentru a analiza cele mai recente evoluții din Marea Neagră. În cadrul discuțiilor, România a solicitat Alianței Nord-Atlantice întărirea capacităților de apărare și supraveghere din regiune, în special împotriva dronelor.

„România a transmis mesajul direct că aşteptăm un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune”, a transmis președintele.



Nicușor Dan a precizat că una dintre concluziile reuniunii a fost menținerea solidarității între statele membre NATO.