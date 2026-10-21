Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 22 octombrie 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

Incidentele cu drone

În cursul reuniunii, se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurilor de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, a anunțat Administrația Prezidențială.

Cine face parte din CSAT

Prim-ministrul României – Luca Niculescu

Ministrul Apărării Naționale – Radu Oprea

Ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacșu

Ministrul Afacerilor Externe – Dan Neculăescu

Ministrul Justiției – Radu Marinescu

Ministrul Finanțelor – Alexandru Nazare

Ministrul Economiei – Daniel Zamfir

Drone în spațiul aerian al României

Două drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte sâmbătă seară, 17 octombrie, de piloții Forțelor Aeriene Române. Intervenția a avut loc deasupra Mării Negre, în apropiere de Sulina. Cele două aparate de zbor au fost distruse de avioane F-16, la numai câteva minute după ce au intrat în spațiul aerian național, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

„România își face datoria, așa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au angajat și au doborât două drone care intraseră ilegal în spațiul nostru aerian național, deasupra apelor teritoriale românești din dreptul localității Sulina”, a transmis șeful statului în urma incidentului.

Reacții la nivel internațional

În ultimele zile, au tot avut loc atacuri în apele Mării Negre. Liderii europeni au transmis mesaje și au vorbit despre îngrijorările existente.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a spus că Rusia ar putea provoca o criză alimentară la nivel mondial prin atacurile sale de la Marea Neagră.

Ea a calificat recentele incidente din regiune, inclusiv în apele teritoriale ale României şi Bulgariei, drept o escaladare periculoasă şi inacceptabilă.

„Şase atacuri în zece zile de drone suspectate că ar fi rusești înseamnă o escaladare periculoasă și inacceptabilă în Marea Neagră”, a declarat șefa diplomației Uniunii Europene.