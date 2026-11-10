De ce crede Nicușor Dan că alegerile anticipate nu erau o soluție și ar fi dus la prăbușirea ratingului și a economiei

Președintele Nicușor Dan a explicat marți seara, într-o conferință de presă maraton susținută la Palatul Cotroceni, de ce consideră că alegerile anticipate nu erau o soluție viabilă pentru România în criza dinaintea instalării Guvernului Luca Niculescu.

El a spus că exista pur și simplu riscul ca agențiile de rating să nu mai recomande România pentru investiții.

„Ce face o agenție de rating, și în asta își joacă credibilitatea, este să spună investitorului care este riscul de a investi într-o țară”, a explicat Nicușor Dan.

El a îndemnat la un exercițiu de imaginație.

„Să spunem că suntem un analist la o agenție de rating și avem o țară care mai are patru-cinci luni cu un guvern demis, care în timpul ăsta va avea o campanie electorală, în care în mod legitim partidele se vor înjura și mai abitir decât s-au înjurat până acum, care mai avem un partid care are 40% în sondaje și care s-a certat cu toată lumea – intern, extern, occident, investitori, parteneri de securitate, bănci și așa mai departe, țara se împrumută cu 150 miliarde lei pe an și tu analist de investiții trebuie să recomanzi unui investitor dacă să investească în țara respectivă sau să se reorienteze în altă parte în lumea largă.”

„Care credeți că ar fi fost răspunsul pe care l-au și sugerat în evaluări?”, s-a întrebat retoric președintele, lăsând să se înțeleagă că ar fi existat riscul ca alegerile anticipate să ducă la prăbușirea ratingului de țară și a economiei.

Reproșuri privind evitarea anticipatelor

Lideri de formațiuni politice din tot spectrul politic i-au reproșat președintelui că nu a organizat alegeri anticipate.

În criza politică din vara–toamna lui 2026, au susținut alegerile anticipate sau i-au reproșat președintelui că nu recurge la această soluție: