Olguța Vasilescu, reacție la criticile proiectului Isvarna-Craiova: Hai, luați o cană de apă de izvor / Claudiu Manda: Sunt mândru de tine, doamna mea

Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, Olguța Vasilescu a inaugurat la Craiova conducta de aducțiune a apei potabile Isvarna II – Craiova. Ea a lăudat investiția, precizând faptul că municipiul pe care-l conduce nu va avea probleme cu apa.

„Viitoarea criză mondială este cea a apei potabile, dar orașul Craiova nu va mai avea această problemă cel puțin 100 de ani, cât este garantată această conductă, care alimentează orașul cu apă de izvor de munte de cea mai bună calitate”, a declarat Olguța Vasilescu.

Olguța Vasilescu, supărată pe cei care i-au criticat investiția

Proiectul de aducțiune a apei potabile Isvarna II – Craiova a fost amplu criticat pentru costurile ridicate, dar și pentru faptul că reprezentanții Companiei de Apă Oltenia au plătit bani pentru promovarea investiției fără să organizeze o licitație publică.

Marți, 10 noiembrie 2026, Olguța Vasilescu a reacționat pe rețelele de socializare la valul de critici cu privire la investiția pe care a realizat-o.

„După ce a plâns în pumni două zile fiindcă s-a finalizat cea mai mare aducțiune de apă din UE, căreia îi prorocea că nu va fi niciodată gata, propaganda haștagistă reacționează! Păi daaaaaaa, dom’ne, dar a costat doar vreo 150 de milioane de euro, nu 500!

Adevărul e că a costat peste 500, dar nu doar conducta, că au mai fost și cheltuielile de canalizare (așa cum am precizat deja în discursul meu), extinderi sau schimbări de conductă de apă către localități și în interiorul lor, stații de apă în mai multe zone unde erau necesare, achiziții de utilaje și echipamente, avize, acorduri, exproprieri etc! Păi daaaaaa, dom’ne, dar au dat și la presă bani!

Adevărul e că fiecare proiect de asemenea anvergură vine și cu obligația de a-l promova, fiind bani destinați în acest sens. Și s-a cheltuit pentru publicitate cam 0,0038 la sută din proiect. Transparent, prin proceduri aflate pe site-ul instituției, că doar de acolo a aflat și propaganda…

Hai, luați o cană cu apă de izvor de munte și dați-vă de reveneală că o să mai aveți surprize din astea neplăcute pentru voi, dar dorite de craioveni! Înțeleg că nu puteți să ne lăudați, dar măcar făceți-vă că n-ați aflat sau că nu e așa de important”, a scris primarul Craiovei.

Declarația lui Claudiu Manda

Imediat după inaugurarea investiției, Claudiu Manda și-a lăudat soția pe internet.

„Știu câtă ambiție și perseverență au fost în spatele acestei realizări. Lia Olguța Vasilescu nu s-a lăsat descurajată nici atunci când obstacolele păreau de netrecut.

Sunt mândru de tine, doamna mea! ❤️” a scris Claudiu Manda pe rețelele sociale.