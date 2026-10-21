Corupția continuă să zguduie Ucraina. Prejudiciu de 5 milioane de euro din achizițiile de drone pentru armată

Autoritățile anticorupție din Ucraina au finalizat ancheta într-un dosar privind presupuse nereguli la achiziția de drone destinate forțelor de apărare. Prejudiciul estimat pentru stat se ridică la 254 de milioane de grivne ucrainene, după ce echipamentele ar fi fost cumpărate la prețuri cu până la 90% mai mari decât cele de pe piață. Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Specializată Anticorupție au anunțat pe 20 octombrie că au încheiat ancheta preliminară și că materialele dosarului au fost puse la dispoziția apărării.

Potrivit anchetatorilor, presupusa schemă ar fi fost pusă în aplicare în 2023, când Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale și Protecția Informațiilor din Ucraina a încheiat contracte pentru furnizarea de drone destinate armatei. Achizițiile ar fi fost realizate prin intermediul unor companii legate între ele, iar procedurile de atribuire ar fi fost aranjate astfel încât firmele stabilite dinainte să câștige contractele.

Drone cumpărate la prețuri cu până la 90% peste cele de pe piață

În centrul investigației se află contracte pentru mai multe modele de drone, printre care DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T, DJI Mavic 3 Pro, DJI Matrice M30T și Autel Evo Max 4T. În total, contractele vizate au inclus mii de aparate fără pilot care urmau să fie livrate forțelor de apărare ucrainene.

Anchetatorii susțin că prețurile din contracte depășeau valorile de piață cu 60% până la 90%. Pentru a crea aparența unei competiții reale, organizatorii ar fi implicat și alte societăți comerciale aflate sub controlul lor.

Unul dintre detaliile prezentate de NABU ridică semne de întrebare asupra modului în care au fost organizate procedurile. Potrivit instituției, funcționarii au trimis o solicitare pentru o ofertă comercială către compania care urma să câștige contractul, deși denumirea juridică a acesteia fusese înregistrată oficial abia la câteva zile după trimiterea scrisorii.

Diferența dintre prețurile de achiziție și cele de pe piață ar fi fost folosită pentru obținerea unor câștiguri ilegale. Banii ar fi fost transferați în conturile unor companii controlate de participanții la presupusa schemă, inclusiv în afara Ucrainei.

Cinci persoane, puse sub acuzare

În acest dosar au fost puse sub acuzare cinci persoane: doi funcționari ai Serviciului de Stat pentru Comunicații Speciale și trei reprezentanți ai unor companii private. Acuzațiile vizează deturnarea de fonduri prin abuz în serviciu, în proporții deosebit de mari. Vinovăția acestora urmează să fie stabilită de instanță.

Ancheta a pornit de la un prejudiciu estimat inițial la 90 de milioane de grivne, în cazul unor achiziții de drone DJI Mavic 3 și Autel Evo Max 4T. Investigațiile ulterioare au scos la iveală și alte contracte suspecte, iar prejudiciul total calculat de autorități a crescut la 254 de milioane de grivne.

În cadrul anchetei au fost puse sub sechestru peste patru milioane de dolari aflați în conturile unor companii din străinătate, precum și 17 milioane de grivne în Ucraina.