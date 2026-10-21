VIDEO Bulgaria refuză să contribuie la noul împrumut de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina. Rumen Radev: Războiul epuizează economiile Europei

Bulgaria nu va participa la finanțarea unui nou ajutor european de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina, a anunțat premierul bulgar Rumen Radev. Banii au fost solicitați de președintele ucrainean la ultimul summit al Consiliului European. Șeful Guvernului de la Sofia susține că războiul afectează economiile europene și provoacă tensiuni sociale și instabilitate politică.

Radev consideră că nemulțumirile tot mai mari ale europenilor sunt provocate de mai mulți factori. Printre aceștia a enumerat migrația necontrolată, problemele de integrare, politicile de mediu, dezindustrializarea și pierderea locurilor de muncă. Premierul a mai spus că războiul din Ucraina gravează situația economică și politică din Europa.

„Dar mai există un factor important despre care vorbesc de mult timp: războiul din Ucraina ne epuizează sistemele economice, provoacă tensiuni sociale și instabilitate politică, iar acest lucru îl vedem acum. Va fi din ce în ce mai greu de explicat din punct de vedere politic de ce bunăstarea cetățenilor europeni se scurge în acest război, în loc să fie rezolvate propriile lor probleme”, a transmis Radev, într-o postare pe Facebook.

Bulgaria nu vrea să participe la noul ajutor pentru Ucraina

Premierul bulgar a amintit că UE a aprobat, în decembrie 2025, un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Fondurile sunt destinate acoperirii nevoilor bugetare și militare ale Kievului în perioada 2026-2027.

La summitul european desfășurat pe 15 și 16 octombrie, Volodimir Zelenski a solicitat încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor. Suma ar urma să acopere nevoile suplimentare de finanțare ale Ucrainei.

„De aceea, războiul din Ucraina trebuie să se încheie cât mai repede. Anul trecut, UE a luat o decizie privind un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, garantat de Europa. La Consiliul European, care s-a încheiat vinerea trecută, președintele Zelenski a cerut încă 70 de miliarde de euro. Cum arată acest lucru în contextul a tot ceea ce se întâmplă în Europa?”, a declarat premierul.

Radev a precizat că Bulgaria nu intenționează să suporte costurile unui nou împrumut.

„De aceea, Bulgaria nu are cum să participe la plata acestor 70 de miliarde de euro. Tot mai mulți oameni își dau seama că fiecare zi în care războiul continuă reprezintă nu doar un risc pentru pace. Este un risc pentru bunăstarea cetățenilor europeni, pentru stabilitatea socială și politică a Europei”, a adăugat acesta.

Radev atacă opoziția: Vor să ne împingă în război

Premierul a folosit declarațiile și pentru a critica organizatorii protestului desfășurat marți la Sofia. Radev a acuzat reprezentanții opoziției că încearcă să refacă vechile alianțe politice și să revină la guvernare alături de Boiko Borisov și Delian Peevski.