Italia, în pragul unei crize a pastelor. Protestele camionagiilor paralizează producția

Blocajele camionagiilor

Protestul camionagiilor din sudul Italiei, nemulțumiți de explozia prețurilor la carburanți și de costul vieții, a blocat livrările către fabricile de paste, potrivit reuters.com.

Cresc, de asemenea, îngrijorările privind aprovizionarea cu alimente a Romei, în condițiile în care blocajele din transport îngreunează livrările din sudul Italiei către capitală.

Confagricoltura, organizația de lobby a agricultorilor italieni, a avertizat că producătorii din Sicilia vor fi nevoiți să distrugă cantități mari de produse perisabile dacă transportul nu va fi reluat.

Marii producători de paste, fără ingrediente

Producătorul de paste Rummo, cu sediul în regiunea Campania, a anunțat marți că a suspendat producția după ce a rămas fără ingrediente.

Directorul general Cosimo Rummo a declarat pentru cotidianul la Repubblica că aproape toți marii producători de paste din regiunea vecină Puglia, care împreună cu Campania și Sicilia formează inima producției italiene de paste, se confruntă cu dificultăți similare.

„Asta înseamnă că cea mai mare parte a producției italiene de paste s-a oprit sau e pe punctul de a se opri”, a spus el.

La Molisana, alt producător, cu sediul în regiunea Molise, a raportat o scădere semnificativă a producției și a spus că a fost nevoit să apeleze la stocurile de materii prime, precum grâul și făina de grâu dur (semola).

Potrivit unui raport din septembrie al The European House-Ambrosetti (TEHA Group), lanțul de producție și distribuție al pastelor din Italia a generat anul trecut venituri de 13,5 miliarde de euro.

Lipsuri la roșii, ardei și struguri

Centro Agroalimentare Roma (CAR), cea mai mare piață angro de fructe și legume din Italia, a anunțat că blocajele rutiere și costurile mai mari de transport provoacă lipsuri de produse precum roșii, ardei și struguri, ceea ce duce la scumpiri și la o dependență tot mai mare de importurile din țări precum Spania și Albania.

Sudul Italiei rămâne fără alimente și benzină

Guvernul promite mai mult ajutor pentru transportatorii rutieri. După întâlnirea de marți cu reprezentanții acestora, viceministrul Infrastructurii, Edoardo Rixi, a anunțat că în curând va fi pus la dispoziție un pachet de peste 150 de milioane de euro.

Executivul condus de premierul Giorgia Meloni pregătește, de asemenea, un set de măsuri dure de securitate ca răspuns la revoltele din weekend de la Milano și din alte orașe din nord, apărute pe fondul manifestațiilor împotriva inflației.

„Un protest pașnic”

Vincenzo Aleccia, președintele consorțiului transportatorilor din Trapani, oraș-port din vestul Siciliei, a declarat pentru Reuters că știe că perturbările sunt enorme, dar a adăugat că „este un protest pașnic și este în folosul oamenilor”, explicând că scumpirile îi afectează pe toți.

Protestul, care a început săptămâna trecută cu blocarea drumurilor, autostrăzilor și porturilor din Sicilia și din sud, provoacă lipsuri în supermarketuri și cozi la benzinării.

„Nu știu dacă mâine va mai fi benzină”

„Oamenii încercau să ia tot ce mai rămăsese. A trebuit să merg într-un oraș din apropiere și mi-am făcut provizii și de făină, și de alimentele pe care le consumăm cel mai des”, a spus Zineb Boutimah, 45 de ani, care locuiește în Locri, oraș din provincia Reggio Calabria, în sudul Italiei.

Elena Lombardo, 78 de ani, tot din Locri, a povestit că angajatul benzinăriei din localitate a îndemnat-o luni să-și facă plinul, avertizând-o că nu știe „dacă mâine va mai fi benzină”.