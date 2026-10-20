Ucraina, lăsată să aștepte armele plătite de europeni. Zelenski acuză SUA că întârzie intenționat livrările

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Statele Unite întârzie intenționat livrările de rachete de interceptare către Ucraina. Într-o discuție purtată luni cu senatorii americani, liderul de la Kiev a acuzat un blocaj la nivel înalt cu privire la armamentul deja achitat de statele europene prin programul listei de cerințe prioritare pentru Ucraina (Purl).

Potrivit președintelui ucrainean, „Pentagonul întârzie livrarea rachetelor”, iar transportul așteaptă exclusiv semnătura secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. Mai multe state europene sunt pregătite să transfere rachete de interceptare Patriot din propriile stocuri, dar au nevoie de aprobarea Statelor Unite.

„Toate acestea sugerează că a fost luată o decizie politică de a încetini sprijinul pentru noi”, a subliniat Zelenski în remarcile publicate de președinția ucraineană. Washington Post a relatat că administrația Trump nu a aprobat transferul rachetelor de interceptare. Un oficial de la Casa Albă a comentat situația sub protecția anonimatului și a declarat că SUA „continuă să joace un rol constructiv în discuțiile cu ambele părți pentru a pune capăt războiului”.

Tensiuni politice și un atac fără avertisment prealabil

Relațiile dintre cele două state sunt afectate și de recentele declarații ale lui Donald Trump. Președintele american a pus prețurile ridicate ale carburanților pe seama atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Această temă a devenit un subiect major în contextul viitoarelor alegeri intermediare din SUA.

„Sincer să fiu, cred că este timpul ca altcineva să negocieze în numele Ucrainei”, a declarat Trump. În replică, Zelenski a catalogat deciziile Washingtonului drept „greu de explicat”, și face referire directă la întârzierile armamentului și la restricțiile aplicate schimbului de informații.

Tensiunile s-au accentuat după un atac rusesc cu rachete desfășurat duminică seară asupra unor centrale electrice din Kiev. Oficialii ucraineni susțin că nu au primit niciun avertisment din partea Statelor Unite, fapt care a reaprins temerile că Washingtonul reține informații vitale pentru a forța o capitulare în fața Moscovei.

„Încă o dată, Rusia a lansat un atac cu rachete balistice în mai multe valuri pe tot parcursul nopții și, încă o dată, nu a existat niciun avertisment din partea partenerilor noștri”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare. Un purtător de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene a confirmat absența informării pentru raidul de la ora 23:00, dar a precizat că Ucraina a primit un avertisment înainte de o lovitură ulterioară. Washingtonul neagă orice modificare a politicii de schimb de informații cu oficialii de la Kiev.

Victime civile și lovituri asupra infrastructurii

Autoritățile ucrainene au raportat marți noi victime în urma ofensivei rusești asupra infrastructurii energetice și de transport. Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei a anunțat moartea a trei persoane în regiunea Kiev. O altă persoană și-a pierdut viața în atacurile asupra orașului Zaporojie din sud-estul țării, iar bilanțul răniților a ajuns la cel puțin 11 persoane.

În nord-estul țării, o dronă rusească a lovit luni un parc din localitatea Nova Vodolaga, în regiunea Harkov. Șase persoane și-au pierdut viața, printre victime aflându-se o fetiță de un an și mama acesteia. Zelenski a condamnat incidentul drept o „pură atrocitate” și a subliniat că drona „a lovit oamenii direct – într-un parc din apropierea unei cafenele obișnuite”.

A horrific Russian strike in the Kharkiv region. A “shahed” struck people directly – in a park near an ordinary café. Pure atrocity. Six people were killed, including children. A little girl was killed in a stroller – her name was Angelina, she was just over a year old, born in August 2025… Her mother’s name was Inna. She died in the hospital… Another girl who was killed was 11 years old. My condolences to their families and loved ones. Another 14 people were injured, including six more children. I am grateful to everyone who supports Ukraine under these circumstances and helps us shoot down “shaheds,” shoot down missiles, and stop Russian assaults. These are horrific photos, but behind them are shattered lives and the truth about this war. Lives must be protected. Ukraine needs air defense. You can’t think about making money with Russia as long as it continues its asinine war. We ask that sanctions on Russia stay in place as long as the killings continue. We ask America to be strong, and we ask it to apply the Lindsey Graham law. We ask Europe to continue its support. We ask that everything possible be done to bring peace and guarantee security. Ukraine wants peace. It is Russia that has insisted on continuing the killing all this time. The world has enough strength to stop the war. That strength must finally be used – against the murderers. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026

Noi eforturi diplomatice la Oslo

Pe fondul acestor tensiuni, emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, va călători în Norvegia în această săptămână. Surse citate de The Guardian afirmă că agenda include o nouă rundă de negocieri pentru încheierea războiului.

Discuțiile de la Oslo ar urma să îi aducă la aceeași masă pe Volodimir Zelenski, premierul norvegian Jonas Gahr Store și reprezentanți ai UE, NATO și ai grupului E4 (Marea Britanie, Franța, Germania și Polonia). Ginerele președintelui american, Jared Kushner, va participa virtual din motive medicale. Witkoff are programată ulterior o deplasare în Rusia pentru o întâlnire cu Vladimir Putin.

În paralel, Papa Leon a purtat o convorbire telefonică cu președintele Zelenski. Suveranul Pontif a cerut Ucrainei și Rusiei să coopereze pentru a permite accesul ajutoarelor și al alimentelor în orașul Oleșki. Localitatea se află sub ocupație rusă, iar rezidenții reclamă o criză alimentară severă.