Ucraina, lăsată să aștepte armele plătite de europeni. Zelenski acuză SUA că întârzie intenționat livrările

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Statele Unite de o întârziere deliberată a livrărilor de rachete de interceptare, într-un moment de tensiune deschisă cu administrația lui Donald Trump. Kievul reclamă și absența avertizărilor de securitate înaintea unor atacuri rusești recente.

Stefan Lupu - Reporter special
Ucraina, lăsată să aștepte armele plătite de europeni. Zelenski acuză SUA că întârzie intenționat livrările

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Statele Unite de o întârziere deliberată a livrărilor de rachete de interceptare, într-un moment de tensiune deschisă cu administrația lui Donald Trump. Kievul reclamă și absența avertizărilor de securitate înaintea unor atacuri rusești recente.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Statele Unite întârzie intenționat livrările de rachete de interceptare către Ucraina. Într-o discuție purtată luni cu senatorii americani, liderul de la Kiev a acuzat un blocaj la nivel înalt cu privire la armamentul deja achitat de statele europene prin programul listei de cerințe prioritare pentru Ucraina (Purl).

Potrivit președintelui ucrainean, „Pentagonul întârzie livrarea rachetelor”, iar transportul așteaptă exclusiv semnătura secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. Mai multe state europene sunt pregătite să transfere rachete de interceptare Patriot din propriile stocuri, dar au nevoie de aprobarea Statelor Unite.

„Toate acestea sugerează că a fost luată o decizie politică de a încetini sprijinul pentru noi”, a subliniat Zelenski în remarcile publicate de președinția ucraineană. Washington Post a relatat că administrația Trump nu a aprobat transferul rachetelor de interceptare. Un oficial de la Casa Albă a comentat situația sub protecția anonimatului și a declarat că SUA „continuă să joace un rol constructiv în discuțiile cu ambele părți pentru a pune capăt războiului”.

Tensiuni politice și un atac fără avertisment prealabil

Relațiile dintre cele două state sunt afectate și de recentele declarații ale lui Donald Trump. Președintele american a pus prețurile ridicate ale carburanților pe seama atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Această temă a devenit un subiect major în contextul viitoarelor alegeri intermediare din SUA.

„Sincer să fiu, cred că este timpul ca altcineva să negocieze în numele Ucrainei”, a declarat Trump. În replică, Zelenski a catalogat deciziile Washingtonului drept „greu de explicat”, și face referire directă la întârzierile armamentului și la restricțiile aplicate schimbului de informații.

Tensiunile s-au accentuat după un atac rusesc cu rachete desfășurat duminică seară asupra unor centrale electrice din Kiev. Oficialii ucraineni susțin că nu au primit niciun avertisment din partea Statelor Unite, fapt care a reaprins temerile că Washingtonul reține informații vitale pentru a forța o capitulare în fața Moscovei.

„Încă o dată, Rusia a lansat un atac cu rachete balistice în mai multe valuri pe tot parcursul nopții și, încă o dată, nu a existat niciun avertisment din partea partenerilor noștri”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare. Un purtător de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene a confirmat absența informării pentru raidul de la ora 23:00, dar a precizat că Ucraina a primit un avertisment înainte de o lovitură ulterioară. Washingtonul neagă orice modificare a politicii de schimb de informații cu oficialii de la Kiev.

Victime civile și lovituri asupra infrastructurii

Autoritățile ucrainene au raportat marți noi victime în urma ofensivei rusești asupra infrastructurii energetice și de transport. Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei a anunțat moartea a trei persoane în regiunea Kiev. O altă persoană și-a pierdut viața în atacurile asupra orașului Zaporojie din sud-estul țării, iar bilanțul răniților a ajuns la cel puțin 11 persoane.

În nord-estul țării, o dronă rusească a lovit luni un parc din localitatea Nova Vodolaga, în regiunea Harkov. Șase persoane și-au pierdut viața, printre victime aflându-se o fetiță de un an și mama acesteia. Zelenski a condamnat incidentul drept o „pură atrocitate” și a subliniat că drona „a lovit oamenii direct – într-un parc din apropierea unei cafenele obișnuite”.

Noi eforturi diplomatice la Oslo

Pe fondul acestor tensiuni, emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, va călători în Norvegia în această săptămână. Surse citate de The Guardian afirmă că agenda include o nouă rundă de negocieri pentru încheierea războiului.

Discuțiile de la Oslo ar urma să îi aducă la aceeași masă pe Volodimir Zelenski, premierul norvegian Jonas Gahr Store și reprezentanți ai UE, NATO și ai grupului E4 (Marea Britanie, Franța, Germania și Polonia). Ginerele președintelui american, Jared Kushner, va participa virtual din motive medicale. Witkoff are programată ulterior o deplasare în Rusia pentru o întâlnire cu Vladimir Putin.

În paralel, Papa Leon a purtat o convorbire telefonică cu președintele Zelenski. Suveranul Pontif a cerut Ucrainei și Rusiei să coopereze pentru a permite accesul ajutoarelor și al alimentelor în orașul Oleșki. Localitatea se află sub ocupație rusă, iar rezidenții reclamă o criză alimentară severă.

Distribuie articolul pe:

2 comentarii

  1. Trump vorbește doar de cheltuieli când spune că nu a primit nimic la schimb din partea Ucrainei.
    Nu vorbește de venituri prezente și viitoare, sute de miliarde, poate chiar mii, pe contracte de armament pentru necesitățile Ucrainei și pentru înzestrarea statelor UE.

    Răspunde

  2. Oligarhii americani au bătut palma cu oligarhii ruși. Dacă poporul american crede că nu poate intra sub controlul oligarhilor care i-au scos din serviciile speciale pe cei care îi incomodau, se înșală rău. Witcof ăsta nu merge în Norvegia la negocieri de pace ci la cele de afaceri pentru cei din MAGA. Mafie în toată regula.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro