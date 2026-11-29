Peste 38,6 milioane de spanioli sunt eligibili să voteze la alegerile de duminică. Secțiile de votare s-au deschis la ora 9:00 (ora Spaniei continentale) după ce toate cele 61.033 de secții de votare au fost înființate fără incidente, iar votul va continua până la ora 20:00.

UPDATE Prezența la vot la alegerile generale de duminică a ajuns la 45,74% până la ora 14:00, cu cinci puncte procentuale mai mare decât în ​​2023, când era de 40,48% la aceeași oră, conform primelor date preliminare ale zilei, scrie El Pais.

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Voturile liderilor

Ziua a început cu cozi lungi. Primul candidat care a votat a fost socialistul Pedro Sánchez, care și-a depus votul în jurul orei 9:15 la Madrid.

„Văd o mobilizare istorică”, a declarat el, adăugând că are „sentimente bune”.

Alberto Núñez Feijóo (PP) și-a depus votul la ora 10:35 și i-a îndemnat pe spanioli să voteze „fără frică”, ci „cu memorie”.

Santiago Abascal (Vox) a cerut o participare masivă și a cerut celor care s-au abținut să meargă la secțiile de votare pentru a verifica dacă nimeni nu a votat pentru ei.

Candidata Podemos, Irene Montero, a votat în jurul orei 10:55 în Galapagar, la nord-vest de Madrid. „Votul este un drept câștigat cu un efort enorm”, a reamintit ea tuturor după ce și-a exprimat votul.

Ada Colau (Frente Amplio), vorbind din Barcelona, ​​a insistat că „femeile nu vor tăcea”. Primele rezultate preliminare sunt așteptate în jurul orei 22:30.

„Nu mi-e frică de Vox”

Sanchez a curtat mult timp alegătorii indeciși și centriști, avertizând că extrema dreaptă ar putea anula decenii de progrese sociale într-o țară în care amintirea dictaturii lui Francisco Franco încă persistă.

Însă pentru unii alegători din cartierul Malasana din Madrid, frustrarea față de guvernul lui Sanchez a depășit orice îngrijorări legate de aducerea Vox la putere.

„Nu mi-e frică de Vox”, a spus Juan, un alegător PP în vârstă de 33 de ani. „Sunt anumite lucruri care nu-mi plac la ei, dar nu există nimic care să mă facă să mă tem de ei într-un viitor guvern între PP și Vox.”

Juan a spus că își dorește un prim-ministru care să aibă grijă de binele comun. Preocuparea lui era cum s-au descurcat familiile din punct de vedere economic în ultimii opt ani, indiferent de ceea ce arătau cifrele PIB-ului.

„Voi vota cu Vox pentru că țara are nevoie de o resetare”, a spus Antonio, un arhitect în vârstă de 60 de ani.

„Femeile vor avea ultimul cuvânt”, spune lidera Frente Amplio

Ada Colau, lidera alianței de stânga Frente Amplio (Frontul Larg), și-a depus votul la Barcelona.

„Sper ca majoritatea muncitoare să iasă la vot pentru a apăra democrația, serviciile publice, dreptul la locuință, condiții de trai decente, pensii [și] salarii echitabile”, a declarat ea în comentariile relatate de ziarul El Pais.

Fosta primară a Barcelonei a adăugat că este convinsă că „femeile vor avea ultimul cuvânt în aceste alegeri”.

Frente Amplio este o nouă alianță care înlocuiește Sumar, gruparea de stânga care a guvernat alături de Sanchez din 2023.