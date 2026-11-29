Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan critică demersul social-democraților și amintește că în programul de guvernare pe care l-a propus atunci când a fost desemnat premier pentru deblocarea crizei politice, a spus că, odată redus deficitul, creșterea pensiilor va fi „prioritatea zero”.

„PSD a promis că va da mai mult. Iată că a dat. Și-a dat sieși”

„PSD a respins programul nostru de guvernare, promițând că va «da mai mult» când va ajunge la guvernare”, spune Mureșan.

„Iată că a dat. Și-a dat sieși”, constată Mureșan.

„Când PSD ne critica spunând că oamenii suferă din cauza măsurilor noastre, acum e limpede la cine se referea: la oamenii săi de partid.

Noi vrem să ajutăm oamenii care au nevoie, nu oamenii de care are PSD nevoie”, conchide europarlamentarul.

Ce schimbă efectiv OUG 47/2026

Ordonanța de Urgență, publicată în Monitorul Oficial nr. 987 din 26 noiembrie 2026, modifică articolul VII, care schimbă articolul XXXVI din OUG 89/2025.

Până acum, mecanismul presupunea aprobarea Guvernului prin memorandum pentru anumite majorări ale cheltuielilor salariale și pentru angajări la companiile de stat.

Prin noua ordonanță, aprobarea este transferată către autoritățile tutelare:

Pentru companiile aflate în subordinea ministerelor, aprobarea se face prin ordin al ministrului de resort.

Pentru companiile aflate în subordinea autorităților locale, prin hotărâre a consiliului local sau județean.

Ce posibilități deschide

OUG permite trei categorii de măsuri:

Măsura Condiția Majorarea cheltuielilor salariale În limita indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru 2026 Ocuparea posturilor vacante la sfârșitul lui 2025 Cu justificare și aprobare Crearea de posturi noi Numai ca urmare a dezvoltării activității

Atenție: nu înseamnă că fiecare angajat primește automat o majorare de 6,5%. Este vorba despre plafonul de creștere a cheltuielilor salariale, nu despre o indexare individuală obligatorie.

Sunt necesare analiza justificativă, aprobarea autorității tutelare și rectificarea bugetului companiei până la sfârșitul anului.

Ce se întâmplă cu memorandumurile deja aprobate?

Ordonanța stabilește două regimuri:

Memorandumurile aprobate anterior de Guvern rămân valabile.

Solicitările care nu primiseră încă aprobarea Guvernului vor fi soluționate de autoritățile tutelare, potrivit noii proceduri.

Aici este una dintre mizele importante: decizia se mută de la nivelul Guvernului la ministerele și autoritățile care controlează companiile.

Există și cazul majorărilor de la Transgaz și Transelectrica, despre care s-a scris în ultimele zile.

Întrebări la care PSD nu a oferit nicio explicație

Guvernul a aprobat creșterea cheltuielilor salariale pentru aceste companii, folosind mecanismul prevăzut de OUG 89/2025. Aceste aprobări nu trebuie confundate automat cu efectele noii OUG 47.

Nu există încă o motivare din partea Guvernului privind transferarea aprobării majorărilor salariale și a angajărilor de la nivel guvernamental la ministerele tutelare. Tot așa cum PSD nu a explicat cum se împacă această relaxare a procedurii cu discursul oficial despre reducerea cheltuielilor bugetare.