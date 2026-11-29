Peste 1.100 de organizații nonguvernamentale cer retragerea unui proiect de lege care ar putea afecta finanțarea ONG-urilor din România. Proiectul, susținut de PSD și AUR, presupune decontarea voucherelor de vacanță pentru angajații din privat din impozitul pe profit. Mai precis, din același plafon de unde companiile pot să sponsorizeze ONG-urile din România. Organizațiile avertizează că măsura ar putea afecta finanțarea serviciilor sociale, medicale și educaționale, de care depind zeci de mii de români.

Propunerea legislativă poate fi interpretată ca un nou atac asupra societății civile, la scurt timp după ce parlamentarii AUR au depus un proiect legislativ, cu susținerea PSD și SOS, prin care obligă ONG-urile să declare la ANAF identitatea persoanelor care oferă donații mai mari de 5.000 de lei într-un an.

De data aceasta, inițiativa legislativă susținută de PSD vizează finanțarea ONG-urilor, o măsură care ar putea afecta accesul la tratamente, servicii sociale și hrana primită de persoanele care trăiesc în medii defavorizate, argumentează ONG-urile. Peste 70.000 de români depind de aceste servicii: copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și probleme de sănătate.

Scandal în societatea civilă după propunerea PSD

Proiectul legislativ ar permite companiilor să deconteze vouchere de vacanță pentru angajați, de maximum 1.600 de lei, din același plafon folosit pentru sponsorizările organizațiilor nonguvernamentale.

„Nu trebuie să alegem între vacanțele românilor și sprijinirea celor vulnerabili. Putem și trebuie să le susținem pe amândouă. Susținem turismul românesc, dar mesajul nostru este că nu trebuie susținut prin finanțarea unor vouchere din banii destinați sponsorizărilor”, a declarat, pentru Cotidianul, Paul Aparaschivei, directorul executiv al Confederației Concordia.

Confederația Concordia a cerut retragerea proiectului de lege și inițierea unor consultări cu partenerii sociali, respectiv mediul de afaceri și reprezentanții ONG-urilor, pentru găsirea unei soluții mai bune privind susținerea turismului românesc.

Cotidianul a discutat și cu George Roman, un reprezentant al societății civile cu 35 de ani de experiență în domeniu, director de programe la Salvați Copiii. El a declarat că aproape 150 de maternități au fost echipate, în România, cu echipamente medicale moderne în ultimii 15 ani, aproape exclusiv din finanțările primite din sponsorizări.

Bani care s-ar fi pierdut în bugetul statului, investiți cu cap de ONG-uri

Organizațiile nonguvernamentale atrag atenția asupra faptului că o parte din impozitul pe profit al companiilor este redirecționat către ONG-uri, care la rândul lor folosesc banii, în majoritatea cazurilor, pentru servicii sociale sau caritabile. Practic, niște bani care ar fi ajuns la stat și s-ar fi pierdut în bugetul național sunt gestionați de ONG-uri, care finanțează școli, spitale, servicii sociale, medicale, dar și programe de susținere a persoanelor defavorizate, aflate în risc de excluziune socială.

„E o greșeală și de viziune, și de calcul. În primul rând, organizațiile neguvernamentale reprezintă 45% dintre furnizorii abilitați de servicii sociale. Și noi avem servicii sociale, inclusiv educaționale, ajungând în comunități rurale foarte sărace, unde nu există resurse ca acei copii să primească educație de calitate și servicii sociale, adică să vedem ce se întâmplă în familie. Există multe alte activități și legate de copii, și de bătrâni, care sunt asigurate de ONG-uri”, explică, pentru Cotidianul, George Roman.

Acesta spune că prin banii de sponsorizări de la companii ONG-urile din România au reușit să acopere găuri importante din sistemul medical de la noi din țară. Vorbim de sprijin acordat medicilor din spitale, medicilor de familie din zone rurale, susținerea secțiilor pediatrice și alte servicii publice care, de cele mai multe ori, lipsesc sau sunt subfinanțate de stat.

Ce spun inițiatorii legii despre susținerea turismului

Inițiatorii legii spun că din acest plafon destinat sponsorizărilor angajatorul poate deconta fiscal vouchere pentru angajați în valoare de 1.600 de lei pe an. Scopul legii este de a susține turismul românesc, care a trecut printr-un sezon estival foarte slab în 2026 și care se confruntă cu mari probleme. Voucherele pot fi folosite doar în România.

Autoarea acestei propuneri legislative este deputata PSD Mirela Matichescu din Constanța. Conform declarației de avere, aceasta deține două terenuri intravilane în Constanța și Vama Veche, de 100, respectiv 500 metri pătrați, un spațiu comercial, trei apartamente în Constanța și București, dar și o casă de locuit în Năvodari.

Deputata PSD cu afaceri în turism care a scris propunerea legislativă

Deține integral acțiunile societății SC NOCHE CALIENTE SRL, care operează un restaurant din Constanța cu afaceri de 7,2 milioane de lei în 2025 și profit de 700.000 de lei, dar și acțiuni la agenția de turism AIR TOURS SRL. Mirela Matichescu deține 25% din compania BIZARRE FOOD SRL, care operează un restaurant în Năvodari, cu afaceri de 2 milioane de lei și profit de 450.000 lei.

Din poziția de director al Noche Caliente SRL și-a acordat un salariu de 35.000 lei, dar a încasat și 91.000 de lei de la Organizația de Management al Destinației „Stațiunea Mamaia Nord”, unde avea funcția de manager, conform declarației de avere disponibile pe site-ul Camerei Deputaților. În același document aflăm că a încasat dividende de 462.000 de lei și o pensie specială de 28.000 de lei.

Întrebată de reporterii G4Media dacă nu există un conflict de interese moral generat de activitatea sa legislativă și afacerile din turism, deputata PSD a spus că „niciodată firma mea nu a beneficiat și nu a decontat vouchere de vacanță”.

„Nu eliminăm posibilitatea firmelor de a sponsoriza ONG-urile și nu introducem obligativitatea acordării voucherelor de vacanță. (…) Prin acest proiect firmele plătitoare de impozit pe profit vor avea posibilitatea de a utiliza plafonul fiscal existent pentru a sponsoriza ONG-uri, pentru a acorda vouchere de vacanță propriilor angajați sau pentru ambele. Decizia aparține în totalitate antreprenorilor”, a transmis deputata PSD, pe rețelele sociale.

Proiectul legislativ este nefundamentat economic, spune Concordia

„Proiectul, e important de reținut, nu este fundamentat economic. Nu a existat o dezbatere cu partenerii sociali în prealabil până la depunerea sa în Parlament. Sau cel puțin noi nu știm de astfel de dezbateri. Atât timp cât nu știm cât de costisitoare este pentru stat această măsură, câți angajați ar beneficia și cât consum suplimentar generează, cerem retragerea propunerii și un dialog real cu ministerul Economiei și cu parlamentarii pentru soluții sustenabile”, a declarat Paul Aparaschivei, directorul executiv al Confederației Concordia.

El spune că banii care sunt redirecționați prin aceste sponsorizări sau acte de mecenat către ONG-uri sunt foarte importanți pentru societate.

„Companiile direcționează sume importante către astfel de sponsorizări, dar vorbim de bani care merg spre ONG-uri, spre Biserică, prin fundațiile pe care Biserica le are, spre cluburi sportive șamd. Nu putem pune în pericol finanțarea unor proiecte de educație, sănătate, sport sau cauze sociale. Nu credem că rezolvăm problema unei industrii creând probleme în altele, iar turismul are nevoie de soluții proprii”, spune Paul Aparaschivei.

IMM România, controlată de un fost senator PSD, susține proiectul

În același timp, o altă organizație care reprezintă mediul de afaceri, IMM România, condusă de Florin Jianu, fost senator PSD, susține această propunere legislativă.

„Acordarea posibilității de a deduce contravaloarea voucherelor de vacanță din impozitul pe profit constituie o măsură de sprijin a angajaților din IMM-uri și nu numai. Turismul are un efect multiplicator în economie, iar voucherele de vacanță sunt doar un stimulent de achiziție a unui concediu”, a transmis IMM România la solicitarea startupcafe.ro.

Organizația spune că doar 40% din sumele eligibile pentru sponsorizări sunt redirecționate către activități nonprofit.

Peste 1.100 de ONG-uri s-au revoltat

În acest context, peste 1.100 de ONG-uri au cerut retragerea proiectului de lege. Acestea spun că măsura ar fi discriminatorie, deoarece beneficiul acestor vouchere de vacanță poate fi acordat doar angajaților din firme cu profit. O analiză a The Tax Institute arată că din cei 5,5 milioane de salariați din România, un sfert din aceștia sunt excluși din start de la primirea voucherelor, deoarece lucrează în sectorul public sau în microîntreprinderi. Doar 42% din angajați ar putea beneficia de această facilitate.

„Chiar și acolo, pentru a acorda 1.600 de lei fiecărui salariat, firma are nevoie de cel puțin 50.000 de lei profit impozabil și de circa 213.000 de lei cifră de afaceri pe salariat. Sub aceste praguri, voucherul ajunge doar la o parte dintre angajați sau are o valoare mai mică”, arată studiul Tax Institute.

Un nou atac asupra ONG-urilor din România?

George Roman, director de programe la Salvați Copiii, nu știe dacă proiectul legislativ este un nou atac la adresa ONG-urilor sau „o incapacitate de a înțelege de ce este importantă societatea civilă”. El a explicat că în state mult mai dezvoltate, precum Franța sau țările nordice, societatea civilă primește de la autorități responsabilități în anumite sectoare care oferă servicii publice. Asta pentru că statul a realizat că ONG-urile pot acționa mai rapid în comunitățile defavorizate, sunt mult mai dinamice și pot ajunge mai ușor la beneficiari.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care statele moderne care au un sistem social mult mai bine pus la punct, unde nu vorbim de sărăcie ca în România, unde 1 din 3 copii suferă de sărăcie și excluziune socială. Ei au înțeles că societatea civilă se coordonează mult mai ușor și este mai dinamică.

„Inițiatorii legii nu înțeleg importanța societății civile”

Nu este un atac, dar este o anumită lipsă de înțelegere a importanței societății civile. Este o necunoaștere. Probabil că mulți au aflat acum că 45% din serviciile sociale acreditate aparțin ONG-urilor, probabil că s-au mirat că procentul este atât de mare. Și nici nu prea înțeleg care sunt nevoile.

Oamenii care scriu astfel de proiecte nu au legătură cu realitatea sărăciei și importanța serviciilor sociale în zonele rurale. ONG-urile sunt foarte importante, ele dau semnale, creează bune practici”, este de părere George Roman.

România se află pe ultimele locuri din Uniunea Europeană în indexul serviciilor sociale. Conform European Social Network, țara noastră alocă doar 82 de euro pe cap de locuitor pentru aceste servicii, în timp ce țări din regiune, precum Slovenia, Croația sau Polonia, acordă de trei-patru ori mai mulți bani. Liderul clasamentului este Finlanda, care alocă, în medie, 3.500 de euro pe an pe servicii sociale pentru fiecare locuitor.