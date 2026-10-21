Luca Niculescu, după atacul de la Bistrița. „Nu există scuze pentru violență. Pregătim un plan concret de acțiune”

Guvernul pregătește un plan concret de acțiune privind securitatea în unitățile de învățământ, după atacul grav de la Bistrița. Premierul Luca Niculescu condamnă ferm orice formă de violență școlară.

Atacul din școala

Evenimentul care a declanșat reacția oficială a autorităților centrale a avut loc luni dimineață, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev de clasa a VII-a, în vârstă de 13 ani, a pătruns în incinta unității de învățământ având asupra sa un cuțit și echipament de protecție specific. Minorul și-ar fi premeditat fapta timp de aproximativ opt luni.

În timpul atacului, elevul a rănit o profesoară și un alt elev care a intervenit pentru a o apăra pe cadrul didactic. Anchetatorii au stabilit că minorul s-a echipat într-o baie a școlii, purtând o cască militară, o cagulă și mănuși, iar în spațiul respectiv au fost descoperite mesaje în limba engleză și însemne extremiste de dreapta. De asemenea, s-a constatat că atacul a fost anunțat în prealabil pe platforma de socializare TikTok, generând un amplu val de îngrijorare în rândul opiniei publice și al comunității educaționale.

Poziția oficială a prim-ministrului Luca Niculescu după atacul de la școala din Bistrița

În cadrul primei ședințe a noului Executiv, securitatea în școli a constituit subiectul principal pe agenda prim-ministrului Luca Niculescu. Șeful Guvernului a exprimat public compasiunea și solidaritatea față de victimele rănite în incident, urându-le însănătoșire grabnică, potrivit News.ro.

Referindu-se la gravitatea extremă a faptei, prim-ministrul a subliniat fără echivoc că actele de agresiune din mediul școlar sunt inacceptabile și nu pot fi tolerate sub nicio formă. „Vreau să spun foarte clar că nu există scuze pentru violență”, a declarat premierul Luca Niculescu, reiterând necesitatea unei mobilizări instituționale imediate. Poziția oficială reflectă o abordare fermă împotriva manifestărilor violente din unitățile de învățământ și determinarea autorităților centrale de a acționa preventiv și corectiv.

Planul concret de acțiune

Ca urmare a acestui eveniment tragic, premierul a anunțat că a decis, în colaborare directă cu miniștrii din cabinet, elaborarea în cel mai scurt timp a unui plan concret de acțiune. Această inițiativă guvernamentală vizează crearea unui cadru de siguranță consolidat în toate unitățile de învățământ, prin implicarea coordonată a mai multor instituții-cheie ale statului.

Planul interinstituțional va reuni competențele Ministerului Afacerilor Interne, ale specialiștilor în educație și siguranță publică, ale cadrelor didactice, ale asociațiilor de elevi, precum și ale experților în psihologie. Obiectivul principal este identificarea și implementarea unor soluții rapide, riguroase și eficiente pentru prevenirea unor asemenea evenimente deosebit de grave și pentru gestionarea optimă a riscurilor asociate violenței juvenile în mediul școlar.

Măsurile juridice și starea medicală a victimelor

În plan medical, oficialii unității sanitare unde este internată cadrul didactic au precizat că starea profesoarei rănite la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița este stabilă, aceasta având o evoluție favorabilă în urma intervenției chirurgicale suferite.

Concomitent, autoritățile judiciare continuă cercetările penale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs fapta. Prim-procurorul Tribunalului Bistrița-Năsăud, Adrian Briciu, a menționat că minorul nu a putut fi audiat până în prezent, iar primele examinări ale comportamentului său indică absența remușcărilor.

Totodată, reprezentanții Inspectoratului de Poliție au deschis un dosar penal pentru identificarea persoanei care a distribuit în mediul online imagini video de la locul incidentului, iar instituțiile abilitate monitorizează îndeaproape evoluția cazului pentru a asigura aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.